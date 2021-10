V uoi sapere a cosa dire “vade retro” dal tramonto all’alba, quando apri l’armadio? Ecco i capi e gli accessori che devi mettere a nanna non appena cala il sole, senza farli uscire mai di casa per la nightlife

Seppur i "rintocchi" dell'orologio ci ricordano di non rientrare a casa oltre le 22.00, finalmente si può star fuori anche di sera. Ecco perché dobbiamo fare un piccolo fashion-ripassino e rivedere insieme un po' di regole da cui non si può prescindere in termini di look. Ad esempio la regola non scritta (ma la scriviamo noi qui) dei capi e degli accessori banditi nei look da sera. Anche se siamo nell’epoca del “tutto è concesso”, un po’ di galateo batte ancora nei nostri cuori. Il bon ton fashion c’è eccome e ci dice cosa sì e cosa proprio no, di giorno come di sera. Ma i “don’t” sono più categorici e severi per la sera dato che dopo il tramonto lo stile dovrebbe diventare più chic. Vuoi sapere cosa non indossare di sera?

Ecco i capi e gli accessori che “proprio no” di sera. Attacca questa to don’t list al frigo (anzi: all’armadio) e seguila pedissequamente per evitare scivoloni.

I cappelli grandi

L’etichetta vuole che gli uomini si levino il cappello davanti a una signora o a qualcuno di livello superiore. E, categoricamente, la sera. Per il gentil sesso, invece, le regole sono differenti: lei può sempre portare un cappello in testa e non è mai costretta a toglierselo, nemmeno a tavola.

L’unico accorgimento da tenere presente è la dimensione del copricapo: man mano che si va verso la fine della giornata, la tesa del cappello deve rimpicciolirsi. Quando cala il sole, il cappello a tesa larga non serve più, chiaramente. Tuttavia un cappellino mignon può impreziosire un’acconciatura anche quando c'è buio ma deve essere davvero compatto. Un cappello extra large dopo le 7 pm risulterebbe non solo poco elegante ma anche poco furbo, non credi?

I jeans

Non fare quella faccia lì! Se anche ami i jeans più del tuo fidanzato e non riesci nemmeno a pensare di uscire di casa senza di loro, sappi che sbagli. Almeno secondo il bon ton fashion. Ebbene sì rientrano proprio nella lista di cose da non indossare di sera.

I pantaloni in denim sono uno dei capi più gettonati per le mise diurne quindi perché togliere il primato serale ad altri modelli? Togliti i tuoi amati mom, skinny o boy-friend jeans che siano, appoggiali alla sedia e falli riposare almeno fino a domani mattina. Sostituiscili con un pantalone in velluto, in lana, in satin o in pelle e vedrai che la differenza si noterà.

I jeans non hanno una bella dose di glamour intrinseco visto che sono il baluardo principale dello stile casual. I “cugini” composti da stoffe più chic riusciranno invece a renderti raffinata a partire dal materiale di cui sono composti. Scegli un taglio elegante, come quello a sigaretta o a palazzo, e risplenderai di charme.

Le perle

A proposito di cosa non indossare di sera, un excursus in materia di gioielli è d'obbligo: le perle di sera. No, no e poi no! La perla è protagonista della seduzione diurna ma di sera diventa zavorra.

Se sei una fan sfegatata del pearl style, sfogati ben bene di giorno ma riponi nel portagioie collane, orecchini e bracciali di sera.

Tra lo zero gioielli e una collana di perle, dopo il tramonto va meglio la prima, per dire. Se invece vuoi la ciliegina sulla mise, opta per il brillante. I diamanti sono i gioielli ufficiali per sera e notte. Sono quelli che ti faranno brillare di luce propria sotto i faretti all’aperitivo, a lume di candela a cena e sul dance floor mentre le luci strobo danzano al ritmo del glamour.

Invece la perla ti rende una Venere botticelliana che esce dall’ostrica di giorno ma di sera… e sì: proprio cozza!

Le sneakers

Anche le scarpe da ginnastica fanno risplendere di bellezza di mattina e di pomeriggio per poi “scadere” quando il sole va giù. Eh, sì. Se ti stai chiedendo cosa non indossare la sera, loro rientrano a pieno titolo nella catergoria.

Se una tendenza attuale della moda maschile sta sdoganando le sneakers dopo il calar del sole, accogliendole sul red carpet in abbinamento a completi eleganti e perfino a smoking, per le signore è ancora un tabù.

Il tappeto rosso esige il tacco alto ma non solo le occasioni da gran galà mettono fuori gioco la scarpa sporty: in generale qualsiasi dress code dalle 19 in poi la bandisce.

Le borse grandi e gli zaini

Un po’ come accade per il cappello, anche la borsa segue la regola delle dimensioni decrescenti via via che le lancette girano. La borsa taglia XL (ma anche L) è da evitare di sera, preferendole la size XS di pochette e clutch o quella S di tracolline o handbag.

Oltre alla maxi bag, anche lo zaino non va bene dopo il tardo pomeriggio. Tieni questi accessori per il giorno e sforzati di essere più minimalista per la cena e il dopocena. Il tuo stile ne risentirà positivamente, fidati.

I look sportivi

Una tuta sporty, una felpa con cappuccio, un paio di jogger? Ottimi per il giorno, anche da mescolare con capi chic e stivaletti con il tacco per essere adatti non solo alla palestra. Però quando cala il sole, attaccate la divisa sportiva al chiodo. O meglio: all’attaccapanni, solo temporaneamente (fino all’alba insomma).

Il galateo non ammette outfit troppo ginnici per la sera. Vanno sostituiti con qualcosa di meno casual e meno tapis-roulant: un paio di culotte, una pencil skirt o un abito lungo, ad esempio. Ne hai eccome di scelta, perché vuoi proprio metterti la tuta di sera, scusa?

Il trench

Lo amiamo in ogni salsa, è vero, però di sera va lasciato a casa. A riposarsi. Stiamo parlando di “lui”: il nostro amato trench! Il capospalla più amato delle mezze stagioni ci accompagna fedelmente in ogni occasione però è bene sfoggiarlo solo con la luce del sole. Quando a splendere è la luna, invece, è da pollice in giù. A dirlo è l’etichetta fashion, anche se molte ultimamente infrangono la regola.

Il problema del trench portato di sera? Il colore della sua versione classica, quella cammello: il beige tipico di questo soprabito infatti non rende bene con il buio. Meglio scegliere le nuance scure ed eleganti del nero, del blu navy o del marrone scuro, declinazione cioccolato fondente insomma. Un cappottino così sarà il perfetto sostituto del trench per cene, party e disco.