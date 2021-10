Stufa di guardarti allo specchio e vedere sempre i soliti vestiti spenti e anonimi? Cambia! Preparati a rivoluzionare il tuo stile con qualche suggerimento chiaro e utile

“Non ho niente da mettermi!”. Se sei così brava da non aver mai pronunciato questa frase, allora puoi passare oltre. Se invece ogni giorno, o quasi, ti sei posta questa domanda esistenziale è arrivato il momento di fermarti, prendere un bel respiro e finalmente trovare il tuo stile.

Armocromia, questa sconosciuta

Dopo aver trovato i tuoi colori, impara ad abbinarli in tutte le declinazioni di tonalità

Sei winter deep o spring bright? Estate o autunno? No, non stiamo parlando di quando fare o meno il cambio stagione, ma di trovare la palette di colori perfetta per te. L’obiettivo, però, non è quello di fare una lista categorica di cosa usare e cosa no, ma di trovare quei colori che ti stanno e che ti fanno sentire meglio. E sì, potrai continuare a usare il nero se ti fa stare bene.

Capi: pochi, ma buoni (per davvero)

Il trench è un capo che non passa mai di moda, investi in un modello classico e lo indosserai per anni

Fatti forza, prendi un bel respiro, butta tutti quei capi acrilici che valgono poco, o niente, e impara a investire. E non stiamo parlando di giochi finanziari, ma di spese importanti ma ben pensate. Basta comprare due, tre cappotti nuovi ogni anno che dopo averli indossati quattro o cinque volte si riempiono di orribili e antiestetici pallini. Se hai voglia di cambiare stile cerca di investire in uno, o al massimo due capi importanti e vedrai che di anno in anno manterranno la loro bellezza e qualità. Impara: meno quantità, più qualità!

Trova il tuo punto di forza e colpisci

Punta tutto su ciò che ti caratterizza e sui punti di forza del tuo fisico

Capire quale può essere il tuo punto di forza o il capo che meglio ti cade addosso è un ottimo punto di partenza per creare un nuovo stile. Non ti consigliamo di riempire l’armadio solo e solamente di quel tipo di abito declinato in tutti i colori e le fantasie del mondo, ma potrebbe essere utile capire i tagli giusti su cui puntare.

Osa (o almeno provaci davanti allo specchio)

Impara a sovrapporre e abbinare ciò che non avresti mai pensato. Il primo passo per un nuovo stile è sperimentare

Quando ti sei guardata allo specchio e hai deciso di cambiare look e stile vuol dire che quella persona riflessa nello specchio non ti rappresenta più. Ma allora perché continuare a ricercare la soluzione negli stessi abiti e nello stesso mood? Impara a osare: prova lunghezze diverse, gioca con gli accessori, cambia stile completamente, prova texture e fantasie nuove.

Proprio non ne trovi il coraggio? Come non capirti! Ma provaci ogni tanto almeno davanti allo specchio nella tranquillità di casa tua (o del tuo negozio preferito).

Abbandona la comfort zone un passo alla volta e non succederà nulla.

Fatti ispirare dalle celeb (e dal loro stile)

Se hai un'icona di stile, ruba idealmente qualche capo dal suo armadio e fallo tuo

Hai mai notato che le star di tutto il mondo hanno uno stile ben preciso e studiato? Certo, uno stylist non è alla portata di tutte, ma dai loro look è possibile carpire qualche piccolo segreto o un po’ di ispirazione per trovare un nuovo stile sia nel vestire sia su come indossare gli abiti e gli accessori.

Creati un comfort look per le giornate no

Camicia bianca e blazer nero, un classico che non tramonta mai ed è perfetto per tutte le occasioni

C’è chi lo chiama comfort look, chi la chiama uniforme: qualsiasi sia il nome che vorrai attribuirgli, ricorda di trovare un look completo per quelle giornate no in cui ti vedi brutta con qualsiasi abito, vestito o pantalone. Che sia un blazer nero abbinato a una maxi camicia bianca o un midi dress con stampa a fantasia o i tuoi jeans preferiti, l’importante è che sia tuo.

Non scappare dal decluttering

Ricorda di fare pulizia nell'armadio e di eliminare ciò che non usi o non ti va più bene. In caso contrario potresti ritrovarti a indossare strati di vestiti pur di auto giustificare ciò che hai nell'armadio

Marie Kondo dice: “Tieni solo ciò che ti fa felice”. Anche se può essere davvero faticoso non scappare dal decluttering, uno o due volte all’anno apri ante e cassetti e inizia a sfoltire ciò che trovi. Sai benissimo cosa hai indossato e cosa no durante la stagione: inutile dirti cosa è giusto fare. Inoltre, perché non approfittare del decluttering e organizzare un mercatino tra amiche o vendere i tuoi vecchi capi online? È un ottimo modo per recuperare qualche soldo e investirli in capi più duraturi e longevi.