I l denim è uno dei tessuti più amati di sempre! Dal jeans alla camicia, ecco come scegliere il lavaggio perfetto per te secondo le regole dell’Armocromia

Ah, il denim! Come non amarlo? È in assoluto uno dei tessuti più resistenti, senza tempo e cool che si possano inserire nel guardaroba. Una vera certezza: nessuno come lui toglie costantemente le castagne dal fuoco per la costruzione dei nostri outfit! Chi non ne ha un tot nell’armadio, declinato in più versioni? Ma, sebbene il blue denim venga utilizzato come un colore neutro, in realtà può avere caratteristiche cromatiche, lavaggi e tinture completamente differenti tra loro. E quindi, perché non scegliere questo tessuto così salvifico in Armocromia? Che tu sia a caccia di un paio di cinque tasche, di una camicia o di un giubbotto in denim, sceglierlo in palette ne farà davvero un pezzo ultra-vincente e un jolly insostituibile! Insomma, un denim non vale l’altro: ecco le regole per selezionarlo secondo i dettami della teoria delle quattro stagioni dell’Armocromia e non sbagliare più un colpo.

Denim per Winter

Incarnato freddo più colori scuri e profondi: ecco, in breve, le caratteristiche di una Inverno! Per ripetizione le cromie piene e intense a base bluastra saranno l’ideale per le detentrici di questa palette.

Come dovrà essere il denim in armocromia se sei Inverno? Di un bel blu intenso, scuro o medio-scuro. I classicissimi lavaggi profondi saranno l’ideale per te, non abbiamo dubbi! Da evitare accuratamente invece tutte le tinte più chiare o dall’effetto molto washed.

Se sei in vena di varianti sul tema infine, i classici nero o bianco ottico (da abbinare tassativamente con un pezzo a contrasto) saranno scelte alternative davvero vincenti. Provare per credere!

1/3 Trench in denim scuro 7 FOR ALL MANKIND

Credits: mytheresa.com 2/3 Jeans neri LEVI'S

Credits: zalando.it 3/3 Jeans in denim blu scuro ZARA

Credits: zara.com PREV NEXT

Denim per Autumn

L’identikit di una Autunno? Immagine poco contrastata, colori scuri (o medio-scuri) e sottotono di incarnato caldo e sempre dorato (sì, anche in inverno senza tintarella!) sono le caratteristiche base di una appartenente alla categoria Autunno dell’Armocromia. Le migliori amiche per chi tiene alto il baluardo di questa palette saranno quindi tonalità a base aranciata e poco sature.

La scelta per il denim in armocromia classico perfetto si giocherà su lavaggi medio-scuri, senza schiariture o contrasti troppo accentuati, e dalla finitura poco brillante. Tuttavia i colori migliori per una Autunno saranno da ricercare nelle tavolozze alternative: i denim tinti in marrone caldo, beige o buttercream saranno assolutamente scelte perfette e insostituibili. Non te ne pentirai!

1/3 Jeans in denim blu medio SAINT LAURENT

Credits: farfetch.com 2/3 Jeans marroni STRADIVARIUS

Credits: zalando.it 3/3 Top in denim blu medio-scuro JUNYA WATANABE

Credits: mytheresa.com PREV NEXT

Denim per Spring

La Spring è indubbiamente la palette più brillante di tutte! Sottotono caldo con incarnato tipicamente dorato, valore medio-chiaro e un aspetto visibilmente radioso, sono le cifre inconfondibili di questa categoria dell’Armocromia. La palette di riferimento di una Primavera? Per ripetizione, sarà un concentrato di colori caldi, vivaci e luminosi!

Ma veniamo al denim: al contrario di quanto si possa pensare è un tessuto estremamente valorizzante per le appartenenti alla categoria! Quale sarà il più azzeccato dunque? Via libera al classico denim di un bel blu acceso e brillante, intenso e luminoso (anche con qualche schiaritura). Molto bene tra le alternative anche i marroni più chiari (come il caramello) e i beige. Se sei Spring il denim, declinato in una di queste nuance, sarà un tessuto davvero super wow! Stai alla larga invece da tinte troppo scure o dagli azzurri troppo polverosi e grigiastri e nessuno si farà del male.

1/3 Jeans in denim blu brillante MAX MARA

Credits: maxmara.com 2/3 Mini dress in denim blu brillante SEE BY CHLOÉ

Credits: mytheresa.com 3/3 Jeans in denim marrone DESIGUAL

Credits: zalando.it PREV NEXT

Denim per Summer

Colori chiari e delicati, accompagnati da un’immagine eterea e da un sottotono di pelle freddo: ecco l’identikit delle appartenenti al gruppo armocromatico Summer. La palette ideale per una Estate dunque? È composta per ripetizione da nuances a base fredda, proposte nelle loro sfumature più attenuate e meno sature.

In tema denim tutto questo si traduce in lavaggi chiari oppure medi, possibilmente tendenti al grigiastro oppure molto polverosi e non troppo brillanti. Da evitare invece tutti i toni troppo scuri o vivaci e luminosi e il gioco sarà praticamente fatto. In alternativa punta su un bianco gesso o su un grigio chiaro: non puoi assolutamente sbagliare!

1/3 Camicia in denim blu chiaro H&M

Credits: hm.com 2/3 Shorts in denim blu chiaro AGOLDE

Credits: farfetch.com 3/3 Giubbotto in denim blu chiaro OFF WHITE

Credits: mytheresa.com PREV NEXT