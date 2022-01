D icci che forma di viso hai e ti diremo quale montatura fa al caso tuo! Ecco come fare all-in sull’eyewear giusto in base alla propria face shape

Tra le “mission di shopping” più difficili c’è da la scelta degli occhiali, ci hai mai fatto caso? Che siano da vista o da sole, si tratta dell’accessorio che più di tutti è in grado di “cambiarci i connotati” perché va indossato dritto-dritto sul viso, il che genera non poca pressione al momento della selezione!

Siamo oneste: chi di noi quando sa di dover compiere la fatidica scelta non si porta appresso una schiera di “consiglieri fidati”? Il risultato spesso è una gran confusione - che lascia sul campo una bella quantità di modelli di montatura provati e riprovati a caccia del dettaglio rivelatore - dalla quale si esce con un paio di occhiali acquistati unicamente in base ai trend del momento. Nulla di personale insomma!

Beh non c’è niente di male ovviamente, ma ricordiamo anche che l’occhiale perfetto è davvero in grado di armonizzare proporzioni e linee del viso come per magia. Perché non approfittarne? L’importante sarà valutare la forma del modello giusto in base alla propria face-shape, oltre che in base alle tendenze più cool di eyewear. Vedrai che svolta!

Le caratteristiche da tenere d’occhio? Forma, dimensioni e spessore della montatura saranno parametri importanti da valutare, perché potrebbero armonizzare alla perfezione col nostro volto oppure accentuare inconsapevolmente piccoli difetti o non risultare proporzionati con l’insieme. Perché sì, la scelta di questi o quegli occhiali è qualcosa di estremamente personale e merita tutta la nostra attenzione!

E quindi ecco le caratteristiche principali delle varie forme di viso e quelle delle montature che le valorizzano: pronta a scoprire i modelli di occhiale perfetti per la tua face shape?

Montature perfette per il viso ovale

Megan Fox, viso ovale

Credits: Getty Images

Il trionfo dei canoni classici sta alla base della face shape considerata la “forma perfetta”! Parliamo del viso ovale, ovvero il volto caratterizzato da simmetria e regolarità: le varie zone del viso sono molto proporzionate e non ci sono porzioni del perimetro particolarmente sporgenti, rientranti o spigolose. Ma d’altra parte non c’è nulla di cui stupirsi: in fondo si chiama “ovale”, no?

Mission: mantenere le proporzioni bilanciate.

Già, diciamo subito che per i visi ovali la scelta degli occhiali non è mai un grosso problema, e se sei tra coloro che hanno questa face shape lo sai molto bene: non c’è nulla che non ti doni! La verità è che l’ovale è talmente bilanciato e ben proporzionato da funzionare praticamente con qualsiasi modello, no limits insomma! Occhio solamente alle dimensioni, la cui scelta dovrà andare per ripetizione rispetto al viso. Se hai un volto grande e con tratti marcati punta su montature più spesse e ampie, mentre per i faccini dai lineamenti minuti la scelta migliore saranno modelli di occhiali più piccoli e leggeri.

Montature perfette per il viso oblungo

Liv Tyler, viso oblungo

Credits: Getty Images

Parola d’ordine: verticalità! Già, questa è la caratteristica principale del viso oblungo, una face shape che si sviluppa più in lunghezza che in larghezza in modo evidente, restando sempre piuttosto asciutta. Somiglia all’ovale, ma appare più sottile e ha una peculiarità fondamentale: spesso presenta una porzione di viso (fronte, naso oppure altezza tra la base del naso e la punta del mento) più lunga rispetto alle altre.

Mission: smorzare la verticalità e bilanciare le proporzioni, donando volume all’insieme.

E quindi ecco la dritta numero uno: lenti alte e dalla forma arrotondata sono l’ideale per il viso oblungo, approfittane! Attenzione invece alle montature troppo basse, ma anche a tutti gli occhiali eccessivamente larghi perché, per contrasto, tenderebbero a far apparire il volto ancora più stretto.

Insomma, forme di occhiale alte e bombate, un po’ squadrate ma dai bordi arrotondati saranno davvero “una manna” in tema di eyewear per tutti gli ovali allungati del mondo… non avere nessun dubbio quando scegli la tua montatura!

Montature perfette per il viso tondo

Kirsten Dunst, viso tondo

Credits: Getty Images

Lo dice il nome stesso: il viso tondo è una face shape relativamente corta e per nulla spigolosa, con linee di contorno morbide e guance piene. Insomma il viso in questione è arrotondato e sviluppato in modo pressocché uguale sia in lunghezza che in larghezza… non sarà un cerchio disegnato col compasso ma si riconosce al primo sguardo, fidati di noi!

Mission: definizione dei tratti e slancio del contorno del volto.

Particolarmente azzeccati a raggiungere l’obiettivo saranno occhiali snelli (per esempio: hai mai provato un modello con lente nuda sul margine inferiore?) e dal taglio basso, tipo Wayfarer. Non solo: se il taglio è anche leggermente obliquo verso l’esterno avrai a disposizione un trick garantito per donare grande slancio nella zona degli occhi. Stai alla larga da montature troppo tonde, ampie o geometriche e il gioco sarà fatto!

Montature perfette per il viso squadrato

Angelina Jolie, viso squadrato

Credits: Getty Images

Il viso noto come “squadrato” è una face shape dalle linee particolarmente spigolose. La mascella risulta sulla stessa linea d’ampiezza di tempie e fronte, con il risultato – of course – di una forma di volto squadrata e dai tratti marcati.

Mission: addolcire le linee del volto, trovando anche un po’ di verticalità.

Per questa face shape via libera a modelli di media grandezza, con montatura stondata sui bordi, meglio se con la parte alta più larga rispetto a quella inferiore (tipo la classica “goccia aviator” per intenderci). L’alternativa più ladylike è senza dubbio rappresentata dai cat-eye, magari con elementi decorativi che bilancino l’insieme e distolgano il focus dalla mascella. Missione compiuta!

Montature perfette per il viso a diamante

Cate Blanchett, viso a diamante

Credits: Getty Images

Com’è un viso a diamante? Facile: è un volto regolare e bilanciato per proporzioni – difatti è parente stretto dell’ovale – ma più strutturato e con zigomi ben pronunciati che finiscono per essere il vero “pezzo forte” di questa face shape.

Mission: bilanciare bene l’insieme, evidenziando gli zigomi!

Ebbene, come per l’ovale, se questa è la tua face shape non avrai che l’imbarazzo della scelta in termini di montatura! Per dirne una, la forma cat-eye funziona alla grande, esattamente come tutti i tagli arrotondati o squadrati più ampi e allungati nella parte superiore: conferiranno profondità alla fronte. Anche qui presta attenzione alle dimensioni di volto e lineamenti (dosando bene quelle della montatura prescelta) e sbizzarrisciti anche con scelte un po’ pazze: non avrai che grandi soddisfazioni dal mondo dell’eyewear, fidati di noi!

Montature perfette per il viso a triangolo all’ingiù (e a cuore)

Victoria Beckham, viso a triangolo invertito

Credits: Getty Images

Una forma di viso tanto particolare quanto bellissima è il triangolo all’ingiù, ovvero una face shape con zona della fronte e delle tempie più larga (piuttosto allineata con gli zigomi), rispetto al mento (di solito sottile e affilato).

Esiste poi una particolare variante del triangolo inverso: il viso a cuore. Si tratta di un volto pressocché uguale, ma con un’attaccatura dei capelli stretta che ricorda – ovviamente – la forma di un cuore. Va da sé che queste due face shape potranno scegliere le stesse montature!

Mission: giocare sui volumi e donare un po’ di morbidezza alle linee del volto.

Come? Raggiungerai in un attimo l’obiettivo puntando tutto sull’oversize e sulle forme tondeggianti. Facile e divertente!

L’altra tip per un eyewear perfetto è presto detta: osa più che puoi con modelli dalle forme un po’ pazze. Se non tu, chi? Insomma, divertiti e valorizza il tuo volto particolare evitando di “banalizzarne” le linee con tagli troppo ordinari. Gioca con le montature e sarai favolosa!