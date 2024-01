G elo non ti temo. Ora che le temperature si stanno (finalmente) abbassando possiamo sfoggiare “l’artiglieria pesante”! Il furry coat è tornato, così sarai sempre hot.

Eravamo comodamente sedute davanti al pc con il nostro cappuccino fumante quando sullo schermo è apparsa Hailey Bieber. Una dea immersa in un paesaggio di montagna con un micro look con lingerie a vista (non ha freddo?) ma avvolta da un furry coat da vera regina delle Nevi (ah, ecco). Parola di Jon Snow e delle previsioni meteorologiche: l'inverno è tra noi. Una domanda ci attanaglia dunque: come essere cool senza sembrare l’omino Michelin? Le opzioni ci sono e ti assicuriamo che susciterai le stesse reazioni della modella. Le star insegnano e ora noi ti mostriamo come scatenare un fuoco di like.

Visto il calo repentino del termometro, per il momento dovremmo mettere in stand by il trench quiet luxury e il cappotto old money per lasciare la scena al furry coat. Lungo, corto, colorato o no, chi ne ha fatto da quasi sempre una firma di stile personale sono celeb ben note al fashion system. Prima fra tutte Kendall Jenner che sembra proprio esserne addicted. Su Instagram per esempio la si vede mangiare sushi con una pelliccia color menta. Ma anche posare avvolta da un furry coat extra long con cintura o con un modello candido come la neve alle sue spalle.

È chiaro quindi che il furry coat va ben oltre la moda da après-ski. Chi lo dimostra magistralmente è Emily Ratajkowski che in molti scatti viene paparazzata con una varietà di fuzzy jacket non indifferenti. E poi ci sono Dua Lipa, Suki Waterhouse, Hunter Schafer. Ma anche Rihanna che ne ha fatto un statement bold degno della sua personalità glamour, dimostrando wowness pure in tuta all’aeroporto (grazie proprio a una pelliccia animalier).

Emily Ratajkowski in furry coat + neon sneaker

Il vero punto di forza del furry coat quindi è che fa fare un level-up a qualsiasi outfit. Va bene con un semplice paio di jeans e seduce sul tappeto rosso insieme al vestito da gran sera. Dona quel tocco patinato alle mise metallizzate e bling bling. O crea una standing ovation anche se sotto scegli di sfoggiare una jumpsuit aderente total black. In definitiva puoi sbizzarrirti con gli abbinamenti. Sii eccentrica, elegante, casual o sporty. Non importa, perchè puoi anche sbagliare dress code ma comunque sarai super hot!

Ti sono piaciuti gli inspo-look delle celebs? Ecco alcuni outfit con protagonisti furry coats oppure fuzzy jackets che ti faranno sentire una vera star.

Look con il furry coat 1/10 Furry jacket (THE ATTICO) 2/10 Jeans (STRADIVARIUS) 3/10 Occhiali da sole (LOEWE) 4/10 Fuzzy jacket (THE FRANKIE SHOP) 5/10 Mini dress (ACNE) 6/10 Stivaletti stringati (KNWLS) 7/10 Cappotto pelliccia sintetica (VICTORIA BECKHAM) 8/10 Pantaloni tuta (UNIQLO) 9/10 Felpa con zip (PULL&BEAR) 10/10 Borsa geometrica (SUNNEI) PREV NEXT