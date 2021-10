S otto il vestito… un underwear studiato di tutto punto! Che tu sia un’amante dei pizzi o dello stile iper-basic, ecco i nostri consigli per avere la lingerie sempre perfettamente in ordine

Come qualsiasi progetto che si rispetti un buon outfit si riconosce dalle “fondamenta”. E quindi sì, possiamo tranquillamente affermare che non può esistere una mise davvero funzionante senza una lingerie ben studiata e in ordine. Indossare un completo non è sufficiente però: le regole della lingerie perfetta e impeccabile sono diverse e comprendono anche il saper scegliere il giusto colore e il giusto modello. Lo sapevi?

Eppure tutte noi sappiamo quanto può essere difficile avere un cassetto della biancheria intima sempre impeccabile dal quale attingere – con tutti i completini underwear costantemente coordinati e disponibili in tutte le nuances e i modelli - il che rende la mission spesso particolarmente difficile da centrare.

Niente panico però: abbiamo redatto per te un piccolo vademecum dell’underwear che ti aiuterà a capire cosa è chic e cosa è cheap anche sotto i vestiti, oltre a darti qualche dritta per essere sempre impeccabile con facilità.

Attenzione a taglia e modello

Il primo passo per essere “in ordine” con la lingerie è quello di sceglierla correttamente a monte: dal momento dell’acquisto.

Come per qualsiasi capo che indossiamo il gusto personale non è infatti l’unico criterio in base al quale scegliere i propri pezzi underwear; anche se si tratta di qualcosa che per buona parte del tempo resta – per l’appunto! – intimo e nascosto agli occhi degli altri.

Su che basi valutare la giusta biancheria dunque? Quando andiamo a fare shopping in un negozio di lingerie dobbiamo necessariamente stare molto attente a richiedere la taglia corretta e a selezionare i modelli più adatti alla nostra body-shape, sia di reggiseno che di slip.

Potrebbe sembrare una cosa banale ma fare cilecca con misura e fit della lingerie spesso compromette la vestibilità di tutto l’outfit, creando rotolini che altrimenti sarebbero pressocché inesistenti o antiestetiche pieghe dove invece non avrebbe dovuto vedersi nulla. Al contrario la biancheria giusta è un’alleata incredibile (e invisibile!) sotto i vestiti e calza perfettamente valorizzando le forme quando ci si spoglia.

Credits: Shutterstock

Seleziona l’intimo in base all’outfit

Hai fatto shopping e hai il cassetto pieno di completi della giusta misura e fitting? Ottimo, ora devi solo imparare a selezionarli in base ad abiti e occasioni. Pescare a caso dal proprio armadio infatti non porta quasi mai a nulla di buono: valuta bene a quale underwear affidarti!

Innanzitutto chiediti se il reggiseno è giusto per la scollatura che stai per indossare e se gli slip hanno il fit corretto sia per forma che per cuciture, risultando invisibili una volta vestito il lower-body. Poi valuta il colore, fondamentale caratteristica per sfoggiare una lingerie perfetta: mai indossare biancheria scura sotto ad abiti chiari oppure, viceversa, intimo bianco sotto a capi scuri ma leggermente trasparenti.

Infine, non meno importante, tieni conto dell’occasione per la quale ti stai vestendo: considera completi in comodo cotone per le situazioni quotidiane, mentre cerca di osare con modelli e materiali più sensuali per appuntamenti romantici e serate speciali.

Credits: Shutterstock

Fai il bis di slip

Lo abbiamo detto: spesso è davvero difficile avere tutti i coordinati giusti a disposizione, esattamente quando servono. E gli slip di solito sono i pezzi più latitanti nel cassetto.

Un piccolo trucco per dimezzare il problema? Acquistare due slip per completo, quantomeno per i coordinati di uso più quotidiano di cui si dovrà cambiare più frequentemente il pezzo sotto.

E se non volessi fare esattamente il bis dello stesso modello di slip no problem: potrai sempre pensare di unire l’utile al dilettevole puntando su due pezzi per il lower body che siano sì coordinati con il bra, ma diversi per modello. In questo modo avrai a disposizione più mutandine coordinate, fitting differenti spendibili in più occasioni e la voglia di novità tipica di chi fa shopping soddisfatta il doppio, con un completo intimo che è uno ma fa le veci di due. Mica male, non trovi?

Credits: Shutterstock

Spaiato coordinato: l’alternativa al completo

Nonostante la “regola del bis”, ti capita comunque di ritrovarti senza slip appaiati a disposizione? Non sei la sola, fidati!

Capita a tutte di ricevere un bra singolo in regalo o di dover sostituire gli slip di un completo ma di non trovarne più in commercio. Ebbene, non è un problema!

A dispetto di quanto si possa pensare infatti, “coordinato” non è necessariamente sinonimo di completo. Il trucco a prova di lingerie perfetta in alternativa al combinato? Armarsi di slip basici dello stesso colore del reggiseno, o di una tinta preponderante nel bra in caso di fantasia. Resta inteso che sarà più facile abbinare le tonalità neutre (come il nero, con il quale non si corre il rischio di sbagliare), ma nessuno ti vieta di puntare anche sul colore cercando la giusta nuance da abbinare oppure giocando con il ton sur ton.

Credits: Shutterstock

L’altra lingerie

Spesso siamo portate a pensare che lingerie sia unicamente sinonimo di reggiseno e mutandine. Sbagliato!

Fanno parte della stessa famiglia anche tantissimi pezzi di underwear che possono costituire valide alternative al classico completo.

Parliamo ovviamente di canottiere, body e bustier, capi intimi con la licenza di essere coordinati senza la pretesa di essere perfettamente identici allo slip.

Cosa vuol dire? Significa che potrai ricorrere a questi pezzi in modo (un po’) più libero - abbinando certamente con attenzione stile e colore alla mutanda - ma con più disinvoltura e con un pizzico di creatività in più.

Credits: Shutterstock