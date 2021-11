L e sfumature di tendenza da indossare all winter long? Ne abbiamo selezionate 5 targate Pantone che ti faranno perdere la testa! Eccole, complete di “istruzioni per l’uso” (dall’Armocromia e non solo)

Le tendenze, si sa, non sono solo una questione di linee: anche i colori giocano un ruolo chiave nella faccenda!

Ebbene, come ogni anno, sua maestà Pantone ha parlato: ha individuato una nicchia di sfumature particolarmente on-trend per l’autunno inverno 2021/22 che promette di fare faville nei look più cool della stagione!

Curiosa? Abbiamo selezionato ben 5 nuances targate Pantone con licenza di far perdere la testa alle fashion addicted (e non solo!). Ma attenzione: prima di buttartici a capofitto, leggi con attenzione le istruzioni per l’uso di ogni colore!

A chi donano davvero secondo l’Armocromia? Come portare questi colori? Quali sono i best-of delle nuove collezioni ispirate alle tavolozze più hot del momento? Ecco le domande a cui risponderemo per farti puntare tutto sulla nuance perfetta per te.

Carta e penna alla mano dunque: ecco 5 tendenze colore by Pantone per l’inverno 2021/22 e tutti i segreti per utilizzarle al meglio!

1- Roost Beer

Pantone 19-1228, aka Roost Beer.

Si tratta di una tonalità di marrone profondo e avvolgente, che Pantone Color Institute descrive come una sfumatura che “evoca la corteccia delle radici del sassofrasso”.

Il Roost Beer è dunque un colore caldo, dal valore marcatamente basso (quindi scuro). Ecco a chi sta bene e come portarlo.

Credits: Getty Images

Ideale per tutti pezzi jolly del guardaroba (provalo su accessori chiave, capispalla e su tutti i capi più trasversali del tuo armadio), è l’alternativa perfetta al nero per le Autumn, specialmente per il sottogruppo Deep che vuole colori più scuri e profondi. Se appartieni a questa categoria non puoi davvero perdertelo!

Gilet alpaca ARKET

Hand bag GUCCI

Cappotto PRADA

Pantaloni ecopelle NANUSHKA

2- Fire Whirl

Pantone 18-1453, aka Fire Whirl.

È una sfumatura di rosso avvolgente, davvero bellissima per scaldare le giornate d’inverno. Pantone Color Institute descrive questo particolare punto di rosso come una tonalità “energica con una presenza dinamica”.

Il Fire Whirl è senza dubbio una nuance caratterizzata principalmente da un sottotono marcatamente caldo. Chi potrà indossarlo con successo all winter long?

Credits: Getty Images

Ideale per donare un twist sensuale ad ogni mise (via libera su maglioni in lana, ma anche su mini-skirt o pezzi basici) è senza dubbio il colore giusto per i sottogruppi Warm, che siano Autumn oppure Spring. Provare per credere!

Dolcevita UNITED COLORS OF BENETTON

Joggers MISSONI

Camicia THE ROW

Mini skirt PINKO

3- Fuchsia Fedora

Pantone 18-2330, aka Fuchsia Fedora.

Si tratta di un particolare punto di rosa acceso, molto girly e sbarazzino. Lo stesso Pantone Color Institute ci presenta infatti questo fucsia come una sfumatura “seducente, audace e traboccante di fascino”.

Il Fuchsia Fedora ha sicuramente un sottotono spiccatamente freddo e un’intensità piuttosto sostenuta. Ecco dunque chi potrà infilarlo di corsa nel guardaroba!

Credits: Getty Images

Questo fucsia Barbie-style è la scelta giusta su accessori e capi sfiziosi, di quelli capaci di portare ovunque un pizzico di coolness. Consigliatissimo per le Winter, in particolare per il sottogruppo Cool: sarà un vero asso nella manica… oops, nel guardaroba!

Chiodo CHIARA FERRAGNI BRAND

Basco STRADIVARIUS

Gonna in micro faille VALENTINO GARAVANI

Mini dress VERSACE

4- Rhodonite

Pantone 19-3838, aka Rhdonite.

Si tratta di un punto di colore profondissimo, dove il viola incontra il blu. Pantone Color Institute ce lo introduce difatti come “un viola rigenerante tendente al blu che aiuta a esprimere al massimo le proprie potenzialità”.

Il Rhodonite è un colore a base fredda, molto intenso e scuro. A chi è adatto? Come utilizzarlo al meglio?

Credits: Getty Images

Il viola bluastro prescelto da Pantone per il nostro inverno 2021/22 è una sfumatura perfetta per la base del guardaroba, in alternativa ai più classici nero e blu scuro (sceglilo per blazer, camicie e per tutti quei capi da indossare spesso e volentieri, anche in abbinamenti audaci). Esattamente come i suoi “colleghi” più classici citati prima, è bellissimo sullo spicchio Deep della stagione Winter. Se è la tua palette non lasciartelo scappare!

Pencil skirt DIANE VON FURSTENBERG

Blazer ETRO

Mini dress H&M

Camicia ZARA

5- Spring Lake

Pantone 18-4221, aka Spring Lake.

Come lo definisce Pantone Color Institute, si tratta di un “blu mezzo tono pacato e rilassante”.

Il pantone Spring Lake è una nuance fredda e leggera, sicuramente soft e un po’ polverosa. Scopriamo insieme a quale immagine è più adatta.

Credits: Getty Images

Questo azzurro delicato è di certo una sfumatura tra le più sfiziose in circolazione per l’inverno 2021/22! Fanne incetta su accessori, felpe, trench girly e su tutti quei pezzi che utilizzerai per portare un pizzico di leggerezza nei tuoi look. Nonostante il nome del colore Pantone evochi la Primavera, si tratta di una tonalità perfetta per le appartenenti alla stagione Summer!

Cappello otto spicchi bombé BORSALINO

Calzettoni in lana MAX MARA

Felpa OYSHO

Borsa TOD'S

