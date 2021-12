A lzi la mano chi ama il marrone! Ti presentiamo Root Beer, il brown da avere per questo inverno secondo Pantone: ecco una piccola guida per usarlo al meglio.

Marrone, aka uno dei colori più controversi in assoluto. Non ci sono vie di mezzo: chi lo ama alla follia e chi, invece, proprio non riesce ad inserirlo nel guardaroba.

Ebbene, se sei fai parte del “team-brown”, Pantone Color Institute ha una dritta per te che non puoi proprio ignorare: ha decretato una nicchia di nuances particolarmente on trend per l’inverno 2021/22 in cui – ovviamente - puoi trovare anche alcune shades di marrone a cui ti sarà impossibile restare indifferente!

Una di queste è il Pantone 19-1228, Root Beer per gli amici, ovvero una sfumatura profonda e avvolgente descritta come una nuance che “evoca la corteccia delle radici del sassofrasso”.

Come utilizzare questa tonalità al meglio? A chi dona davvero secondo i criteri dell’Armocromia? Con quali colori abbinarla? Ecco una piccola guida al Pantone Root Beer che ti chiarirà ogni dubbio.

Pantone Root Beer: a chi dona secondo l’Armocromia

Analizziamo per un momento il marrone Root Beer. Si tratta di una tonalità profonda, sicuramente dalla base calda.

Il suo valore è spiccatamente basso, il che vuol dire che si tratta di un punto di marrone marcatamente scuro, decisamente non squillante e vivace.

Ed eccoci quindi a una prima soluzione dell’enigma. La stagione armocromatica a cui meglio si addice questo marrone scuro èl’Autunno, spicchio dal sottotono caldo ma che vuole colori a bassa intensità.

Trattandosi però di un dark brown, c’è un sottogruppo a cui il Root Beer starà davvero “come il cacio sui maccheroni”: la sottocategoria Deep, che ama le nuances scurissime.

Morale della favola? Il Pantone Root Beer è consigliatissimo per chi appartiene alla categoria dell’Autunno Profondo ma, a certe condizioni, potrà essere condiviso anche con le “colleghe di sottogruppo” Winter Deep. Ovviamente potrà beneficiarne anche chi appartiene alla stagione assoluta o alla sottocategoria Warm (meno invece le Autumn Soft), ma creando un po’ meno idillio rispetto alle cugine Deep!

Zendaya, Autumn Deep

Pantone Root Beer: come e quando utilizzarlo

Root Beer è senza dubbio una nuance che può entrare di diritto nel gruppetto delle poche elette che costituiscono la base del guardaroba, ovvero i cosiddetti neutri. Facile da giocarsi su più outfit, si tratta di un colore jolly perfetto, consigliatissimo come alternativa al nero e pronto a diventare il tuo BFF.

Il nostro consiglio? Provalo su accessori come scarpe e borse, ma anche su pezzi chiave come blazer, pantaloni e cappotti (bellissime le versioni effetto pelle!), da indossare spesso e volentieri in moltissimi mix and match per i tuoi daily-look.

Pantone Root Beer: i color-mix

Qualche idea di color-mix da assemblare con Root Beer? In realtà è piuttosto semplice perché, lo abbiamo detto, si tratta di una sfumatura jolly che finisce facilmente con il fare da base.

Provalo in chicchissimi ton sur ton giocati su diverse gradazioni di marrone, in cui far spiccare il nostro dark-brown quale colore dominante: te ne innamorerai letteralmente!

In quanto al shekerarlo con tavolozze più audaci non ci sono grossi limiti: provalo sia con colori pop brillantissimi per effetti urban-cool che con nuance pastello per interpretazioni più ladylike. Da buon BF-color non ti deluderà mai!

Pantone Root Beer: i pezzi più cute per l’inverno 2021/22

Poteva forse mancare la nostra selezione di 10 pezzi tratti dalle collezioni fall/winter 2021/22, tutti rigorosamente in Root Beer? Ovviamente no, ecco i più cute da puntare!

