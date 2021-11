S.o.s spalle extra-larghe? Niente panico: con i trucchi di styling giusti imparerai ad armonizzarle con la silhouette e a farne degli autentici punti di forza!

Sfatiamo un falso mito, quello delle spalle larghe! In una donna infatti il body-shape del "triangolo inverso" - ovvero spalle ampie e fianchi stretti - viene spesso considerato un po’ mascolino. Eppure, se equilibrate a dovere con un abbigliamento che le armonizzi con il resto della silhouette, le spalle larghe possono diventare addirittura un punto di forza. Ci avevi mai pensato?

Se sei scettica in merito, ti basti pensare agli splendidi fisici di tenniste, nuotatrici e sportive in generale: spalle ampie e toniche che, se accompagnate da una bella postura aperta e sicura, comunicano forza, tenacia e grinta. Ma soprattutto... sono davvero molto, ma molto sexy!

Anche tu possiedi delle bellissime spalle larghe? Smetti di nasconderle come fossero un difetto, anzi esibiscile nel modo giusto, vestendole con un pizzico di furbizia. Prendi carta e penna: qui troverai tutte le risposte alla tua domanda "come mi vesto se ho le spalle larghe?".

Il colore e le stampe

Partiamo dall’elemento che impatta per primo quando una persona ti guarda: il colore. Indossare tonalità chiare e brillanti nella parte superiore porta l’attenzione di chi ti sta davanti verso l’alto della figura, di conseguenza tende ad allargarla visivamente. Non è quindi una buona idea se l'obiettivo è quello di minimizzare le spalle con la palette cromatica. Il consiglio è perciò semplicissimo: opta per tinte scure e opache e lascia le sfumature più accese e sbarazzine a bijoux e accessori. Non puoi sbagliare!

L'altro fashion-dilemma che accompagna scelte cromatiche e di color-mix riguarda le fantasie. Se l'intento è quello di gestire spalle ampie l’uso delle stampe non è vietato, ma va trattato con una certa maestria. Se infatti indossi fantasie molto contrastate a livello di tonalità e grandi nelle forme, le spalle rischiano di uscirne ancora più larghe. Opta dunque per pattern micro (di gran tendenza ad esempio i fiori all over) e avrai la certezza di aver centrato l'obiettivo.

La scollatura

Una delle "leggi" fondamentali per equilibrare la figura è quella di scegliere con cura linee e dettagli. Nelle spalle grandi deve essere corretta visivamente l’ampiezza, che si sviluppa appunto in orizzontale.

Assolutamente da evitare dunque gli scolli a barca e i tagli off-shoulder: è come enfatizzare ancora di più quella immaginaria linea orizzontale delle spalle che invece vorresti tanto minimizzare. Punta piuttosto su scollature profonde, a “V” o a “U”, perché introducono due linee verticali che spezzano l’orizzontalità. Se indossi invece una t-shirt con scollatura tonda assicurati che sia ampia o utilizza una collana per polarizzare l'attenzione sul collo.

Attenzione infine ad altri nemici insidiosi (e non dichiarati!) delle spalle ampie: si tratta dei colletti di camicia in versione "micro". Probabilmente non ci hai mai fatto caso, ma accentuano davvero molto la larghezza delle spalle: è un fatto di proporzioni. Se vuoi indossare una camicia meglio dunque optare per colli medio-grandi, sono degli alleati decisamente più azzeccati a perseguire l'obiettivo!

Tagli e linee

Partiamo subito da ciò che va evitato con cura: top e giacche troppo strutturate con dettagli, applicazioni, sbuffi, spalline preformate, tessuti spessi, e così via. Si tratta di elementi che aggiungono peso visivo proprio in quei punti da cui vorresti distogliere l’attenzione. Punta invece su linee pulite e tessuti sottili e farai di sicuro centro. Un esempio? La giacca kimono (o rubata allo slipwear) oltre che essere un trend molto forte può rivelarsi una scelta davvero azzeccata per leggerezza del tessuto e pulizia delle linee.

E ancora: le t-shirt non dovrebbero mai avere la manica con l’orlo orizzontale, ma assolutamente diagonale, lo sapevi? Funzionano molto bene anche i top incrociati sotto al seno con scollo a V e i top con peplo, ovvero quelli che si stringono sotto al seno o in vita e si aprono con una balza.

Last but not least: ricordati di riequilibrare a dovere l’upper body con il lower body. Se indossi linee molto asciutte sotto (pantaloni slim fit, tubini stretch) metterai ancora più in evidenza le spalle ampie. Fai il contrario, piuttosto: indossa linee pulite e asciutte sopra e linee più ampie, tessuti più corposi, colori e stampe sotto (gonne a ruota, cropped pants ampi o pantaloni a palazzo). Il gioco sarà praticamente fatto!

Trucchi per equilibrare e slanciare la figura

Ed ora due piccoli trucchi da annotare con una certa cura. Il primo riguarda le spalle larghe su altezze minute: si tratta di una combo che "schiacchia" l'insieme e che necessita di essere maneggiata con cura. Come? Riequilibrando l'insieme e "alzando" visivamente la figura. Il consiglio è piuttosto semplice, ma molto importante: fai del tacco midi uno dei tuoi migliori amici!

Veniamo ora alla seconda dritta. Dal punto di vista cromatico un trucco per bilanciare molto bene l'insieme è darsi al gioco del color blocking: pantaloni o gonna di un colore mixati a giacca o top in una tinta a contrasto possono essere una soluzione molto azzeccata. In questo modo la silhouette viene percepita come più slanciata e il capospalla (o l'outfit in generale) diventa tuo alleato numero uno!

