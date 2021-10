Non ci si pensa spesso, ma il colore dei capelli può determinare il successo o meno di un look. Come? Scegliendo i colori giusti, o sbagliati, abbinando capelli e abiti.

Ci impegniamo tanto ad abbinare i colori degli abiti tra loro in modo che sia in totale armonia, ma spesso ci dimentichiamo di una tonalità importantissimo che definisce tutti di noi. Stiamo parlando del colore dei capelli: è il primo, o quasi, che notiamo quando incontriamo una persona e sicuramente ci rimane impresso con il passare del tempo.

Proprio per questo è importantissimo tenere ben presente anche il colore dei capelli quando si scelgono i colori dei propri abiti. Se non sai come muoverti in questo campo spinoso, ti aiutiamo noi.

Gli abiti giusti per i capelli castani

I capelli castani e mori sono spessi considerati anonimi e senza personalità. È proprio qui che ci si sbaglia, questo colore di chioma permette di spaziare con tra tantissimi colori accesi. Sì al giallo, al rosso, al viola e alle tonalità piene di energia e vitalità. Lasciati trasportare e divertiti.

Cosa indossare se hai i capelli biondi

Le bionde, che siano platino, miele o gold rose, sanno bene che è fondamentale trovare un colore che metta in risalto i loro capelli, altrimenti, l'effetto piatto e slavato è dietro l'angolo. Un classico e mai scontato è il blu profondo, che permette di mettere in risalto tutte le sfumature del colore del sole e riscalda l'incarnato. Al nero non possiamo dire di no, ma se puoi non esagerare specialmente se hai una carnagione chiara.

L'abito migliore per i capelli neri

I capelli neri corvini sono già protagonisti indiscussi del tuo look e, proprio per questo, è fondamentale dargli il giusto risalto facendo diventare loro il fulcro di tutto il tuo outfit. Abbandona i colori slavati e senza personalità e buttati senza paura con i colori più accesi e di carattere. Il contrasto ti porterà al successo.

Cosa indosso se ho i capelli rossi?

Per innamorarsi dei capelli rossi basta davvero uno sguardo, ma per capire come abbinarli al meglio ai vestiti ci vuole un po' di più. Questa tonalità, tanto rara quanto è bella, non può passare inosservata ed è quindi fondamentale trovare il corretto abbinamento, proprio come se fosse un capo del tuo guardaroba (sì, sembra folle ma è così). Il verde, che è ormai tornato a dominare il nostro armadio da qualche stagione, entrà in perfetta armonia con il rosso aranciato e metterà ancor più in rislato i riflessi ramati naturali. Il nero? Ci piace, ma non esagerare: i tuoi capelli meritano di divertirsi.