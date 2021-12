D a Marylin ad Audrey Hepburn, passando per Liz Taylor: gli abiti più belli e costosi della storia del cinema, talmente iconici e immortali da lasciarci a bocca aperta

I grandi capolavori del grande schermo hanno il potere di farci sognare a occhi aperti, regalandoci emozioni uniche e irripetibili. Ma i film ci offrono anche delle belle lezioni di stile e non importa di che epoca siano: le grandi icone del cinema sono immortali e hanno reso tali anche dei look che hanno fatto scuola. Dalla divina Marilyn alla splendida Liz Taylor, ecco gli abiti più belli e costosi mai realizzati per il cinema.

L'abito rosa con fiocco oversize di Marilyn

L'abito rosa acceso con il fiocco oversize indossato da Marilyn non è soltanto uno dei più belli e costosi, ma anche il protagonista assoluto di una delle scene più iconiche della storia del cinema. L'attrice lo ha indossato in Gli uomini preferiscono le bionde nel 1953 e da quel momento è diventato uno dei suoi look più riconoscibili e amati di sempre.

Non è difficile capire come mai il suo valore sia aumentato nel tempo, non solo per il suo ruolo nella creazione di un'icona, ma anche per la celebre scena in cui la divina Marilyn canta I diamanti sono i migliori amici di una ragazza (e come darle torto).

Ciò che la maggior parte del pubblico non sa (forse neanche tu) è che la Monroe sul set era una vera perfezionista e per la realizzazione di questo abito ha preteso che fosse interamente foderato di feltro, in modo che rimanesse rigido a ogni suo movimento durante la coreografia.

Il valore di questo capolavoro della moda disegnato da William Travilla? È stato venduto all'asta di Profiles in History nel 2011 per 356.500 dollari.

Il meraviglioso abito Ascot di Audrey Hepburn in My Fair Lady

Il costumista e scenografo Cecil Beaton ha realizzato il suo grande capolavoro con uno degli abiti più belli (e costosi) che si siano mai visti al cinema: quello indossato da Audrey Hepburn nel 1964 nel film My Fair Lady. Tutte conosciamo questo prezioso abito bianco ricamato Ascot con rifiniture nere e del resto non potrebbe essere altrimenti. È semplicemente FANTASTICO.

Se non hai ancora visto My Fair Lady, ti consigliamo proprio di recuperare. Il film, basato sul mito greco di Pigmalione, vede la Hepburn nei panni di Eliza Doolittle, una fioraia squattrinata che il signor Higgins cerca di spacciare per una duchessa. Intanto sappi che il suo abito è stato battuto all'asta nel 2011 e venduto per più di 4 milioni di dollari!

Il prezioso abito di Barbra Streisand in Hello, Dolly!

Questo capolavoro di alta moda è in assoluto l'abito più costoso della storia del cinema. E sai perché? Per la sola realizzazione (sì hai capito bene, non parliamo di aste) sono stati spesi più di 100.000 dollari. A rendergli giustizia in una delle sue interpretazioni più iconiche di tutti i tempi, una giovanissima Barbra Streisand che con Hello, Dolly! ha fatto capire al mondo di che pasta fosse fatta.

Nella pellicola, girata nel 1969 dall'immortale Gene Kelly, la Streisand indossa questo abito in velluto d'oro creato da Irene Sharaff in una coreografia stupenda. Sembra un gioiello vivente e di fatto lo è, visto che è decorato con fili di vero oro (14 carati) e con piccoli gioielli e cristalli colorati di Swarovski.

L'iconico abito bianco di Marilyn Monroe

Sì, Marilyn è ricorrente in questa lista di abiti più belli e costosi della storia del cinema. Ma del resto non potrebbe essere altrimenti, visto che proprio grazie a lei la gran parte di essi sono diventati non solo un esempio, ma un vero e proprio simbolo di un'epoca.

E "l'abito della metropolitana" che l'attrice ha indossato nel film Quando la moglie è in vacanza (1955) è in assoluto uno dei più iconici che siano mai stati realizzati. Anzi, l'immagine stessa di Marilyn è spesso associata a questo look, semplice ma sexy come pochi, protagonista della famosissima scena in cui la gonna si solleva fluttuante lasciando scoperte le sue gambe perfette.

C'è un episodio molto curioso proprio su questa scena. A quanto pare il regista Billy Wilder aveva scelto inizialmente la stazione di Trans-Loux a New York per girarla, ma ogni volta che c'era Marilyn si creava una folla tale di ammiratori che era impossibile lavorare. Così annullà tutto per ricreare il set in uno studio a Hollywood, lontano da occhi indiscreti.

Anche questo abito bianco in crepe di rayon con gonna plissettata dello stilista William Travilla è stato venduto all'asta per ben 4,6 milioni di dollari.

Il regale abito d'oro di Liz Taylor in Cleopatra

Liz Taylor è celebre per decine di interpretazioni, una più intensa e bella dell'altra, ma non c'è dubbio che sia diventata la perfetta incarnazione della Regina Cleopatra. Nel film di Joseph L. Mankiewicz del 1963 indossa tanti abiti meravigliosi che l'hanno resa leggendaria, oltre che sensuale come poche sul grande schermo.

Tra tutti spicca uno degli abiti più costosi e belli che siano mai stati realizzati per il cinema: quello che la Regina Cleopatra indossa al suo arrivo a Roma, piena rappresentazione del suo grande potere. Splendente e seducente, il vestito dorato è impreziosito da un lunghissimo mantello in oro 24 carati e da un copricapo-scultura a forma di fenice, decorato con serpenti che circondano il sole, in omaggio al dio Ra.

Questa creazione sopraffina ha contribuito non solo al successo del film, ma anche alla vittoria dell'Oscar per i Migliori Costumi (Irene Sharaff e Vittorio Nino Novarese). Nel 2012 la cappa d'oro è stata battuta all'asta per quasi 60.000 dollari.

Il costume indossato da Judy Garland ne Il Mago di Oz

Sorpresa di vedere Dorothy? Beh, sappi che un posto nella lista di abiti più belli e soprattutto costosi del cinema le spetta di diritto. Perché questo personaggio, interpretato da Judy Garland ne Il Mago di Oz, con il suo candore e la sua storia emozionante ha colpito il cuore di tantissimi spettatori. E lo fa ancora oggi!

Ma non solo. Il grembiule a quadretti blu e bianco abbinato alla camicetta bianco sporco, con rifiniture rick-rack, per quanto possano sembrare fin troppo "semplici" sono stati disegnati niente meno che da Adrian, il costumista delle dive di Hollywood più celebre di sempre. Tanto che uno dei modelli indossati da Judy Garland sul set è stato battuto all'asta per più di un milione di dollari.

Grembiule a parte, cosa c'è di più iconico ne Il Mago di Oz delle scarpette rosse? Le mitiche ruby slippers ricoperte di paillettes sono M-E-R-A-V-I-G-L-I-O-S-E. Ma forse non sai che sono state rubate per poi sparire nel nulla per ben 13 anni. Tranquilla, l'FBI le ha ritrovate e sono tornate al loro posto!

Lo scintillante abito rosso di Marilyn (e Jane Russell)

A Marilyn Monroe tocca un altro posto in questo elenco, così come al film Gli uomini preferiscono le bionde. Il motivo è sotto il tuoi occhi: lo scintillante abito rosso tutto tempestato di pailettes e brillanti indossato in coppia con Jane Russell (altra meravigliosa icona del cinema).

Aderente e perfetto per mettere in risalto la figura a clessidra di Marilyn con lo spacco vertiginoso sulla gamba sinistra. L'abito è stato realizzato (ancora una volta) da William Travilla e venduto all'asta per più di un milione di dollari.

Il tubino nero di Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany

Audrey Hepburn ne ha indossati di abiti meravigliosi, ma il tubino nero di Colazione da Tiffany ha fatto scuola e ancora oggi ci insegna cosa vuol dire ELEGANZA. Dal 1961 gli esperti di stile sono concordi nel considerare questo look come un vero e proprio punto di svolta nella moda femminile.

Dobbiamo tanto ad Audrey, ma anche a Hubert de Givenchy dalla cui mente è nato questo capolavoro di stile. Un abito nero attillato in raso, elegante e dalle linee che più sobrie non si può. A impreziosire il look una cascata di gioielli e i guanti neri all'avambraccio. Ma non possiamo dimenticare ovviamente i mitici occhiali da sole che l'attrice indossa nella scena più famosa del film.