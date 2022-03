Pompiere, modella, icona fashion ed esempio di body positive: tutto su Celilo Miles

S iamo donne e sappiamo di avere quel quid in più. Siamo combattenti, sfrontate e tenaci. Siamo forti. Quello di cui sto parlando è il potere del multitasking, capacità insita e innata in ognuna di noi, che ci accompagna ogni giorno e ci rende capaci di gestire tutto al meglio. Proprio come accade a Celilo Miles

Emblema del "multitasking power" è Celilo Miles, una semplice indigena dell'Idaho che ha saputo far dono del suo aspetto fisico e del suo carattere deciso e determinato, tanto da diventare pompiere e modella allo stesso tempo.

Forse qualcuno la riconosce proprio grazie alla recente campagna di Victoria's Secret: un volto tra tanti che cerca di comunicare molto di più che il solito bell'aspetto. Scopriamo insieme chi è Celilo Miles e come sta cercando di diffondere un importante esempio di body positivity.

"Nimiipuu Aayat": donna nimiipuu d'origine

Li chiamano Nez Percés, in italiano "Nasi forati". Sto parlando della tribù di indiani nativi americani "Nimiipuu", un popolo di indigeni che nel tempo ha risieduto e sopravvissuto nelle zone della Colombia e dell'Idaho centro-settentrionale. Ed è esattamente qui che nasce la nostra Celilo Miles, fiera rappresentante dei nimiipuu, del suo sangue, della sua storia e delle sue origini indigene (come si può notare nelle didascalie dei suoi post su Instagram).

Zia a tempo pieno

Non si tratta di una semplice icona contemporanea, anzi, forse ancora la troviamo fin troppo nascosta dietro le quinte. Qui si tratta di un simbolo intriso di storia, di tradizione e di curiosità, quella stessa tradizione che Celilo e la sua famiglia cercano di rispettare e ricordare ogni giorno. Degno di nota, infatti, è il profondo legame che c'è tra Celilo e la sua famiglia. Quando non impegnata con il lavoro, Celilo adora trascorrere il suo tempo con i suoi piccoli nipotini.

Un passato da dimenticare (o forse no)

Nell'odierna Celilo Miles forte e indipendente, sicuramente ci sono gli strascichi del suo passato. La donna che conosciamo noi oggi proviene da trascorsi turbolenti fatti di alcolismo e violenza da parte del padre, e della morte precoce del fratello più piccolo, a causa di un'overdose. Nonostante ciò, o forse proprio grazie a questo, Celilo Miles ha deciso di rinascere dalle sue ceneri come una fenice e di diventare qualcuno che potesse essere d'aiuto non solo alla sua famiglia, ma a tutta la comunità.

Pompiere per passione

Per quanto sia difficile crescere in una famiglia di alcolizzati e tossicodipendenti, questo background familiare pare abbia spinto Celilo Miles a mettere da parte i traumi, sfruttandoli per far emergere la versione migliore di se stessa. Prendendo come esempio sua sorella, nel 2016 Celilo entra a far parte della squadra dei vigili del fuoco della sua tribù. Il lavoro di squadra, il superare i propri limiti e l'aiutare gli altri, hanno fatto sì che questo diventasse un percorso parallelo per la modella. Sempre e solo con l'obiettivo di imparare e crescere.

Che vita sarebbe senza workout!

Come poter essere un bravo pompiere senza la giusta dose di allenamento settimanale? Ebbene sì, tra i vari impegni Celilo Miles riesce a inserire anche le sue sessioni di workout. Tenersi in forma è sicuramente la parola d'ordine di qualsiasi modella, ma lo è ancora di più per chi ogni giorno deve soccorrere vite o inoltrarsi in situazioni complicate. Proprio come un pompiere!

Pesca, caccia, paddle e basket

Ecco gli hobby che non ti aspetteresti da una modella, e invece, è proprio questo che Celilo adora fare nel tempo libero. Come qualsiasi Nimiipuu che si rispetti, Celilo adora trascorrere del tempo all'aria aperta, con la sua famiglia alternandosi tra una battuta di caccia, una di pesca, una raccolta di mirtilli o un tour in paddle. Un altro hobby che contraddistingue la modella è il basket, sport che l'ha vista protagonista per quasi tutti gli anni del liceo, con le canotte e i pantaloncini larghi.

Un legame indissolubile

La verità è che la sua storia, Celilo Miles, l'ha cominciata a 12 anni, quando la mamma la coinvolse in un evento di moda a Washington. Qui pensava di iniziare un nuovo capitolo della sua vita, di darsi nuove opportunità e di intraprendere la carriera da modella. Purtroppo, però, questa decisione si è rivelata una strada piena di deviazioni di percorso e Celilo ha dovuto fare i conti con il suo corpo e con le aspettative pretenziose del mondo della moda. Fortunatamente, al suo fianco ha sempre avuto la madre e tutta la famiglia che l'ha sostenuta e incoraggiata in ogni sua decisione.

Icona fashion

Dopo un periodo di eccessiva perdita di peso, Celilo ha messo in ordine le sue priorità e ha proseguito a modo proprio. Nonostante tutto, è rimasto immutabile il suo desiderio di mostrarsi e proporsi come modella. Numerosi fotografi di moda, infatti, la ritraggono e la presentano da vera e propria icona di stile. Con il suo aspetto unico e particolare, Celilo Miles è presente sulle tutte le più recenti passerelle delle Fashion Week. Momenti in cui, proprio come dichiara la modella, la cosa che preferisce è: "Potermi esprimere come un'opera d'arte".

Modella per Victoria's Secret

Se prima un aspetto fisico fuori dai canoni poteva destare confusione, oggi tutto questo è storia passata. Tra una partita di basket, una giornata a pesca e un intervento da pompiere, Celilo Miles è stata selezionata come modella nella nuova campagna di Victoria's Secret "Love Cloud".

Scopo dell'iniziativa "Love Cloud" è stato proprio quello di diffondere un messaggio di inclusività in cui la donna non è meno donna se ha un colore diverso della pelle, o un aspetto "diverso" del corpo. Celilo Miles ha avuto finalmente la possibilità di essere la protagonista di una lotta contro ogni stereotipo associato all'universo femminile.

Promotrice della body positivity

Grazie alla sua determinazione, Celilo ha avuto la sua rivincita e ha contribuito a ridefinire il termine di "sexy", mostrando ogni sua forma senza remore. La sua presenza in lingerie così decisa, fatta di sguardo fiero da un lato e di elmetto da pompiere dall'altro, ha fatto sì che si rivalutasse completamente la figura della donna come l'abbiamo sempre conosciuta. Chi dice che siamo meno femminili solo perché svolgiamo un lavoro da uomo, o non rispettiamo i canoni (ormai obsoleti) di una moda "piatta"?

La verità è una, ed è molto semplice: nella vita non esistono canoni di bellezza pre-impostati, anche se ce li propinano ogni giorno in tv, sui giornali o sui social. Come ci insegna Celilo, nella vita ognuna deve apprezzare i propri pregi e i propri difetti, ma soprattutto, si deve affermare come "donna indipendente disposta a rischiare e a inseguire i propri sogni", sempre.