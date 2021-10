Cosa dicono della tua personalità le scarpe che indossi

P er ciascun carattere (e perfino per ogni segno zodiacale) c'è la calzatura più adatta. Vuoi scoprire cosa dicono di te le tue ballerine, sneakers o gli stivaletti per cui vai pazza? Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla correlazione personalità-scarpe. E non temere: non è che le shoes spiffereranno proprio tutto tutto, tranquilla! ;)

Le scarpe che indossi non solo dicono tanto del tuo amore per la moda: ogni calzatura la dice lunga anche sulla personalità di chi la porta.

Scegliere una ballerina e scegliere una pump con tacco 12 significa avere idee e caratteri molto diversi. E non soltanto il modello si rivela eloquente: anche le forme, i colori e perfino i materiali hanno voce in capitolo per quanto riguarda la correlazione personalità-scarpe.

C'è perfino chi è convinto che ogni segno zodiacale abbia le sue shoes del cuore...

Senza per forza inoltrarci nell'astrologia, passiamo al vaglio le regole per capire quale scarpa fa per noi. Che, viceversa, sono anche le regole per capire quale personalità abbiamo.

Fatti guidare sempre dal tuo gusto: se sei una da stivaletto, allora vuol dire che forse quel temperamento timido e ansioso che credevi ti appartenesse in realtà cela ben altro... Impariamo a conoscere noi stesse partendo dalle scarpe.

Ecco cosa dicono della nostra personalità le scarpe che calziamo.

01 Scarpe pratiche e funzionali: sei una persona piacevole e alla mano

Se in primis tu scegli la comodità, quindi un paio di scarpe pratiche funzionali, significa che la tua personalità è altamente piacevole. Se non te ne sei ancora accorta, accorgitene!

Vero che piaci agli altri? Vero che sei piena di amici? Non sai rispondere? Beh, i tuoi mocassini flat o le tue Mary Jane basse parlano per te. Scommettiamo che sei una persona estremamente alla mano. E a dirci che sei alla mano è, guarda un po', il tuo piede!

02 Gli stivaletti: sei un tipetto a tutta grinta!

Gli stivaletti sono indice di una personalità notevole. Il "tecnicismo" da utilizzare sarebbe peperino. Se la tua scarpiera è piena di esemplari di questo modello, è molto probabile che la tua personalità sia esuberante con un pizzico di aggressività. Zero peli sulla lingua, insomma. Ma non temere: questo cocktail di esuberanza, grinta e impetuosità è sempre ben shakerato. E di solito la ciliegina sulla torta (o l'oliva nel Martini, rimanendo in tema metafora da bartender) è il rossetto nella nuance red passion sulle labbra. Divinamente sexy!

03 Scarpe che sembrano scomode: che invidia la tua calma e tranquillità!

Chi l'avrebbe mai detto: se sei una che tende a scegliere calzature dall'apparenza scomoda, significa che hai l'enorme fortuna non solo di avere una scarpiera piena zeppa di belle scarpe che sembrano scomode ma che in realtà sono comode. La fortuna più grande è quella di vantare una personalità calma e tranquilla.

Chi predilige forme e modelli meno easy, infatti, pare sia caratterizzato da uno stile di vita super zen.

04 Tante scarpe tenute benissimo: sei super ansiosa (benvenuta nel club)



Se invece ti ritrovi ad avere una collezione di scarpe nuove che farebbe invidia a Carrie Bradshaw, vuol dire che sei "un tantino" ansiosa (eufemismo). Effettivamente come lo è pure Carrie Bradshaw...

Chi possiede parecchie paia di scarpe nuove di zecca, che magari non ha mai messo e forse non metterà mai, è quasi sempre una persona con temperamento ansioso. Anche prendersi cura in maniera ossessiva e maniacale delle proprie calzature suggerisce questo tipo di personalità. Una personalità difficile da indossare, ben più scomoda di un tacco 12. Siamo in tantissime in questo club delle ansiose amanti delle tante scarpe di cui ci prendiamo cura in maniera maniacale... Mal comune, mezzo gaudio.

Il consiglio è quello di tentare di smussare questo temperamento ansioso, a costo di dimezzare la propria scarpiera. Il risultato sarà quello di meno scarpe, d'accordo, ma tanta più serenità. E si sa che quest'ultima va a braccetto con una maggiore salute, più benessere, più bellezza (meno rughe) e anche migliore stile. Se sei calma e tranquilla, si noterà. Emanerei quell'eleganza che è indissolubilmente legata alla naturalezza. Il top del top. Inoltre ti libererai della peggior nemica che possiamo avere: la costante preoccupazione di ciò che gli altri pensano di noi, a partire dal nostro aspetto e dalle nostre scarpe.

05 Scarpe con i tacchi alti: i tuoi obiettivi sono alti come i tui tacchi

Se per te la comodità è l'ultimo dei problemi e preferisci calzare quotidianamente scarpe con tacco 12, di certo sei una donna che ha le idee chiare. Un paio di pumps con il tacco alto così come sandali o stivali stile "high heel" possono essere indice di una personalità forte e di un carattere sicuro di sé. Come tutte le personalità forti e i caratteri strong, il traguardo ti fa puntare molto in alto. Quindi i tuoi obiettivi sono anch'essi high, alti proprio come i tuoi tacchi!

06 Ballerine: praticità e comodità innanzitutto

Di solito i maschietti le odiano mentre noi donne le a-d-o-r-i-a-m-o. Stiamo parlando delle ballerine, le scarpe più comode dell'universo che mantengono comunque hanno quel quid di raffinatezza che le rende sempre wow. Se le ami così tanto da indossarle sempre, nonostante il tuo fidanzato ogni volta ti dia l'ultimatum, allora può darsi che tu appartenga a una specie che speriamo non vada mai in via d'estinzione.

Si tratta della donna sapiens, quella che la sa lunga e che se ne frega di quello che gli altri pensano di lei (dal fidanzato al panettiere passando per la dentista e il parafarmacista). Una donna che non ama essere appariscente, o meglio: vuole farsi notare non per l'altezza fisica (tacco zero) ma per le vette che il suo stile tocca. Amare le ballerine significa anche voler essere pratica e comoda con qualsiasi outfit, sempre pronta a correre da un obiettivo all'altro.

07 Stivali alti: personalità forte e tanta sensualità

Non ti spieghi perché non riesci proprio a rinunciare agli stivali alti, sia d'inverno sia d'estate? Ebbene, il motivo potrebbe risiedere nel tuo carattere. Chi predilige gli stivali alti (con alti intendiamo non l'altezza del tacco ma del gambale) ha spesso una personalità spiccata, particolarmente strong.

Da non sottovalutare è anche il fattore sensualità. Che si scelga il modello cuissardes o uno stivale il cui gambale arrivi appena sotto il ginocchio, l'effetto sexy è sempre da paura. Con un paio di jeans, con un tubino o con un blazer dress, gli stivali alti regalano sempre una dose di sensualità che non ha eguali.

08 Scarpe nere: un po' conservatrice, tanto sofisticata

Le scarpe nere sono indice di uno spirito leggermente conservatore. Un tempo infatti le calzature erano quasi esclusivamente di colore nero o marrone testa di moro. Optare anche oggi, benché si abbia un'ampia scelta, per delle scarpe nere oppure color cuoio significa amare lo stile d'antan. Soprattutto le scarpe nere ti renderanno un po' conservatrice, ma al contempo anche assai sofisticata. La scarpa nera va a braccetto con un temperamento tranquillo, con l'essere concreti e molto pratici. Per dirla con la parte del corpo protagonista della scarpiera, le scarpe nere sono per chi ha i piedi per terra. E poi si abbinano con tutto quanto, quindi viva la scarpa nera e le personalità a essa legate!

09 Scarpe colorate e sgargianti: ti piace essere al centro dell'attenzione

Al contrario di chi elegge il nero a colore del cuore per le scarpe, coloro che antepongono colori sgargianti sono ben lontani dall'essere spiriti conservatori...

Le scarpe dai colori vivaci - come il rosso fuoco, il rosa shocking e le tinte fluorescenti - denotano una personalità forte e anticonformista. E se alla nuance accesa aggiungi pure una stampa appariscente, tipo quella leopardata, allora ciao! Significa davvero che non temi di finire al centro dell'attenzione, anzi: tu ci sguazzi al centro dell'attenzione... E fai bene perché significa che sei unica nel tuo genere, sempre pronta a dimostrarti "selvaggia" e controcorrente, risvegliando gli animi intorpiditi dal conformismo. E sappi che sei la migliore amica di ogni donna, sempre pronta a folleggiare e a regalare una risata quando ce n'è bisogno. Quindi con questo vademecum che spiega cosa le scarpe dicono di ciascuno di noi abbiamo scoperto anche che dobbiamo attaccare bottone con ragazze che calzano scarpe dal mesh up rosso fuoco + stampa animalier. Quella sarà la nostra best friends forever, c'è da scommetterci un paio di scarpe.

10 Sneakers: sei atletica, concreta e sempre attiva

Chiudiamo questa rassegna della scarpa vista come una finestra sulla nostra personalità con la reginetta delle calzature comode. La sneaker va d'accordo con chi ha un bel carattere: se sei socievole, pratica, altruista e ami stare all'aria aperta, quasi sicuramente ai piedi porti un paio di scarpe da ginnastica.

Sei una sneakerhead? Si tratta del termine statunitense con cui vengono definiti i patiti di questo modello di scarpe, collezionisti pronti a sborsare migliaia e migliaia di dollari - parlando in conio a stelle e strisce - pur di avere un paio di sneakers in edizione limitata. Se fai parte di questo gruppo, di certo sarai anche una patita dell'attività fisica en plein air. Il che significa che anche la silhouette ringrazierà.