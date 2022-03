L a freschezza e la semplicità della ragazza della porta accanto uniti al fascino e al glamour di una diva di Hollywood: la ricetta segreta dello stile di Dakota Johnson

Jeans, t-shirt e sneaker sono la sua divisa d’ordinanza, ma quando il gioco si fa duro e i red carpet si profilano all’orizzonte, Dakota Johnson non si tira indietro. E grazie alla classe e all’eleganza ereditate da mamma Melanie Griffith l’obiettivo è (quasi) sempre centrato, e il look mozzafiato.

Classe 1989, Dakota Johnson è un concentrato della bellezza di mamma Melanie e del fascino di papà Don Johnson, il che fa di lei la ragazza della porta accanto con un “twist” estremamente glamour. Il suo stile è casual con tocchi bohémienne, minimal senza mai scivolare nel piatto, e raggiunge picchi di scintillante eleganza in pieno stile Hollywood per le occasioni speciali, che si tratti del tappeto rosso di un festival del cinema o di una cerimonia di premiazione.

Nel mezzo i concerti cui partecipa non soltanto nelle vesti di appassionata di musica, ma anche come compagna di Chris Martin, frontman dei Coldplay. E tutte queste influenze si riflettono nei suoi look, in gran parte curati dalla stylist Kate Young, firma dietro gli outfit di altre icone come Julianne Moore, Margot Robbie, Selena Gomez e Sienna Miller. Ecco una carrellata dei migliori look di Dakota Johnson.

L’evoluzione del “little black dress”

Per la 31esima edizione dei Gotham Awards, i premi cinematografici statunitensi dedicati ai film e alle produzioni indipendenti, Dakota ha scelto un abito Schiaparelli elegantissimo nella sua semplicità. A rendere immediatamente riconoscibile il tocco di Daniel Roseberry, direttore creativo della maison, il dettaglio sulla scollatura: una placca dorata con una bocca in 3D e catena che si allaccia intorno al collo. La quintessenza della raffinatezza, che esalta tutta la bellezza dell’attrice 32enne.

Disco Style

Uno dei designer preferiti da Dakota Johnson è sicuramente Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci. Le sue creazioni si sposano alla perfezione con quell’allure eterea che circonda l’attrice, e in occasione del decimo gala annuale Art + Film del LACMA (Los Angeles County Museum of Art) è arriva l’ennesima conferma. Johnson ha optato per un paio di pantaloni a palazzo color champagne e un microtop scintillante di cristalli con fibbia sul punto vita e profonda scollatura.

Old Hollywood

Per la première londinese di “The Lost Daughter”, il film diretto da Maggie Gyllenhaal e tratto dal romanzo del 2006 di Elena Ferrante, Dakota ha puntato nuovamente su Gucci, e mai scelta fu più azzeccata. L’abito a tunica cipria è arricchito da cristalli e piume lungo i polsini, e gli accessori - sandali stiletto dorati e orecchini pendenti - completano un look da red carpet riuscitissimo.

Ad alto tasso di sensualità

Eterea, abbiamo detto, ma con quella sensualità che l’ha resa perfetta per la parte di Anastasia Steele nel franchise di “50 sfumature”. Sex appeal emerso chiaramente con la scelta del look per un’altra première di “The Lost Daughter”, quella newyorchese: pantaloni di pelle neri e uno dei must di stagione, il bustier, declinato in versione pizzo. Tutto firmato Gucci (of course) e completato da gioielli Cartier e décolleté nero Gianvito Rossi.

Casual in denim

Quando non ci sono red carpet o prime in vista, Dakota Johnson sembra preferire un look acqua e sapone, ma di tendenza, che garantiscono jeans e t-shirt. È il caso dell’outfit scelto per la proiezione di “The Lost Daughter” al Festival di Telluride: giacca scamosciata, jeans straight, camicia - con logo Gucci - e stivaletti neri con fibbia. Dettaglio trendy, gli occhiali con lenti gialle e grande montatura squadrata: un look d’ispirazione 70ies.

Crystal fever

Uno dei look più glamour sfoggiati dall’attrice negli ultimi anni è quello osato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia: come una dea arrivata dall’Olimpo, Dakota si è presentata con un’altra creazione Gucci, uno sheer dress con cappa con cristalli a goccia e pietre rosa ricamati su un velo di tulle. Una cascata di frange metalliche scendeva dalle spalline rinforzate e dal punto di vita, rivestendola come un’eterea guerriera.

Tutto il fascino del tailleur

C’è un capo che Dakota Johnson ha contribuito a rendere un simbolo di eleganza e sensualità: il tailleur di taglio maschile, con la giaccia rigorosamente indossata sulla pelle nuda. Lo ha sfoggiato, nero, sempre a Venezia, sempre firmato Gucci. A fare capolino la bralette, sempre nera, ai piedi un paio di sandali dal tacco vertiginoso.

Lustrini e paillettes

Sempre tailleur, in versione più scintillante, il look scelto per gli Hollywood Film Awards: la giacca incrostata di paillettes con revers di raso e cintura in vita è il capo protagonista, abbinata a un paio di pantaloni stile capri e sandali neri con cinturino. A completare il look, capelli e make-up: la chioma castana è raccolta in uno chignon disordinato che lascia scoperto il collo, lo sguardo azzurro evidenziato da uno smokey eye.

Ispirazione sposa

Poco amante del colore, Dakota Johnson apprezza tinte a contrasto come il bianco e il nero e le tonalità neutre. Il look per l’undicesima edizione della Cerimonia dei Governors Awards non ha fatto eccezione, e dopo tanto nero e oro l’attrice ha scelto un completo bianco candido d’ispirazione bridal. Firmato da Brandon Maxwell, era composto da top a fascia e maxi gonna a vita alta che metteva in evidenza la vita sottile.

Casual in denim (parte 2)

Come rendere trendy un paio di jeans? Dakota insegna: un blazer oversize, una semplice t-shirt bianca e sneaker. Il resto lo fa un bel sorriso, e per le più glamour un paio di lenti scure a proteggere lo sguardo. Provare per credere.