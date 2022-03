Donne e moda: le icone di empowerment, ieri e oggi

L'emancipazione femminile passa anche dalla moda. Dalla moda e dalle sue icone, quelle icone che noi vogliamo celebrare oggi in occasione della Giornata internazionale della donna.

Sono donne famose, talentuose, di successo e ricche nell'anima. Che attraverso il loro impegno sociale, i loro percorsi personali e professionali, l'attenzione al futuro e l'apertura mentale, attraverso la loro affermazione e le loro creazioni, attraverso i loro messaggi profondi, attraverso le menti e lo sguardo sempre rivolto all'obiettivo e alla conquista del proprio spazio nel mondo, attraverso l'amore per se stesse e la solidarietà verso il prossimo - complice anche la loro notorietà che ha permesso e permette di influenzare e smuovere le grandi masse per fare del bene - sono un esempio da emulare, sempre. Ieri come oggi.

A loro e a noi tutte che ogni giorno lottiamo per la conquista e per la tutela della nostra emancipazione, che diciamo no alla violenza e no alle discriminazioni, auguriamo buona giornata internazionale della donna!