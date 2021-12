House of Gucci: i look di Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani

L 'attrice di origini italiane dà il volto alla "vedova nera" nel film diretto da Ridley Scott: è lei l'indiscussa protagonista, insieme con i look che indossa. Un mix di vintage e capi haute couture che richiamano le atmosfere anni '70, '80 e '90 dell'epoca

Il momento tanto atteso finalmente è arrivato: il 16 dicembre è uscito anche in Italia “House of Gucci”, il nuovo, attesissimo film diretto da Ridley Scott che racconta la storia di Patrizia Reggiani, la donna arrestata e condannata con l’accusa di essere la mandante dell’omicidio di Maurizio Gucci, suo ex marito ed erede dell’iconica maison Gucci.

Nei panni della “vedova nera” Patrizia Reggiani c’è Lady Gaga, tornata sul set dopo “A star is born” perché fortemente voluta da Scott, mentre a dare il volto a Maurizio Gucci è Adam Driver. E se tanto, tantissimo si è parlato della storia d’amore e morte che lega i due, altrettanto si è parlato - e ci si aspetta - dai look. Ovviamente: ambientato nell’epoca d’oro dell’alta moda italiana, in cui a dominare la scena e le passerelle erano proprio marchi come Gucci e Versace, regalo uno spaccato del jet-set di cui facevano parte Patrizia e Maurizio proprio a partire da abiti e gioielli.

A curare gli outfit dei protagonisti, in particolare di Gaga, è stata la costumista Janty Yates, che ha anche potuto attingere alla collezione d’archivio della maison Gucci: «Lady Gaga mi ha detto che in questo film voleva vestirsi come la sua mamma italiana. Per realizzare i suoi look ho potuto attingere sia al suo archivio personale che a quello storico di Gucci», ha spiegato Yates, che ha studiato nel minimo dettaglio ogni singolo elemento per riproporre attraverso gli abiti le atmosfere anni ’70, ’80 e ’90 del film. Il risultato è un tripudio di pelliccia, paillettes, velluto e broccato, e ovviamente accessori e gioielli da urlo: perle, diamanti, zaffiri, anche qui in una continua alternanza di collezioni attuali e vintage.

Alcune immagini dal set di "House of Gucci" sono già trapelate nonostante le riprese blindatissime. Negli Stati Uniti e in Gran Bretagna il film ha già debuttato al cinema, e le foto promozionali hanno iniziato a diffondersi con più frequenza concentrandosi, inevitabilmente, su Gaga. Che per interpretare Patrizia Reggiani ha preso lezioni di dizione da un’insegnante di italiano che le ha fatto studiare Dante, si è completamente immersa nella vita della donna ed è andata incontro anche a una trasformazione fisica: archiviata la capigliatura biondo platino ha sfoggiato una scompigliata chioma castana e ha arrotondato leggermente le forme per rappresentare al meglio Reggiani. Gli abiti hanno fatto il resto: ecco una carrellata di foto dal set che promettono di farci sognare, quantomeno lato Glamour (perché sul resto è già arrivata qualche critica).

Passione monogram

Che il marchio Gucci fosse presente era ovvio e inevitabile, ma non dimentichiamoci che la maison è stata tra i primi a portare in auge il monogram. E così sul set Gaga è comparsa con un completo con inserto di pelle sulla scollatura punteggiato dall’inconfondibile doppia G - caftano e pantalone in tessuto canvas jacquard del 1969 - che riprende la borsa da braccio. A completare il look, pelliccia di visone drappeggiata sulle spalle (ricordiamolo, erano gli anni ’90 e l’ecopelliccia era ancora un miraggio)e guanti verde bosco a coprire le mani.

Spalline e polka dots

In un’altra scena di "House of Gucci" Gaga-Patrizia indossa un abito che è il sunto di tutto ciò che andava di moda all’epoca: abiti estremamente strutturati, con scollature in evidenza, stampe vivaci e soprattutto spalline rinforzate. Anche in questo look non manca il dettaglio marchiato Gucci: la cintura con il monogramma della doppia G come fibbia a cingere ed evidenziare il punto vita.

A tutto glamour

Una delle scene più iconiche del film, almeno dal punto di vista fashion, è quella del party: Gaga qui indossa un abito rosso rubino di raso con scollatura vertiginosa, spalline adornate da fiocchi e drappeggio sui fianchi. A completare il look guanti neri sin sopra il gomito e clutch scintillante, oltre alla collana mozzafiato in pendant con gli orecchini. La versione "originale", ovvero la vera Patrizia Reggiani, aveva indossato una replica in versione rosa confetto.

Moda ad alta quota

Una delle immagini simbolo del film è quella che ritrae Gaga e Driver nei panni di Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci sulle Alpi. Sulle cime di Gressoney, i due attori si sono calati nei panni della coppia indossando (lui) maglione crema con trecce e collo alto sotto la tuta da sci e dolcevita nero con colbacco di pelliccia candido (lei) e una cascata di perle: alta moda ad alta quota.

Bluse e stampe

Nel film Gaga, come detto, indossa molti capi vintage. Nella scena in cui parla in strada con l'avvocato di famiglia, sfoggia una blusa di seta stampata con fiocco in cui ricorre ancora una volta il motivo GG della metà degli anni 70 e una gonna in pelle dei primi anni '80.

Fashion ad alta quota (parte seconda)

Diverse scene di "House of Gucci" sono ambientate in montagna (Reggiani e Gucci avevano una villa a Saint Moritz dove trascorrevano buona parte delle vacanze invernali). E tenendo conto delle sue umili origini, Reggiani aveva una vera e propria passione per le pellicce: non stupisce dunque che molti look di Gaga sul set comprendessero pellicce, nel classico marrone e nella versione marezzata bianca e nera.