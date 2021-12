È la star sulla bocca di tutti, protagonista della serie TV “fenomeno” targata Netflix: conosciamo HoYeon Jung, la modella e attrice coreana che ha fatto innamorare il mondo

Ha 27 anni, viene dalle passerelle ed ha indiscutibilmente la stoffa della trendsetter. È HoYeon Jung, aka la più acclamata del momento nel reame Netflix (e non solo!), colei che sta contribuendo da assoluta star al successo planetario della serie TV da record Squid Game.

Ebbene, partiamo subito con un piccolo spoiler (non della trama della serie, per carità!): per la talentuosa modella, l’esperienza nella serie TV Netflix, è stata una prima assoluta nelle vesti di attrice. E che prima!

Insomma un esordio sullo schermo col botto quello di HoYeon Jung, che tutto si aspettava fuorché un successo globale di questa portata, capace di coinvolgere in un colpo solo i due emisferi dei suoi grandi amori professionali: moda e cinema.

Non solo Squid Game dunque: oltre alla notorietà derivante dal ruolo della concorrente n. 067 Kang Sae-byeok, le proposte e i contratti dalla fashion industry non tardano ad arrivare. Due nomi su tutti: l’impegno come Global Ambassador Luis Vuitton e Adidas, che la vuole fortemente per la campagna Adicolor.

E quindi ecco un ritratto della protagonista della serie che ha infranto ogni record, compreso quello del successo dei suoi attori! Chi è HoYeon Jung, che stile ha e – soprattutto - qual è il suo percorso professionale? Scopriamolo insieme.

Gli esordi, la moda, Squid Game

Originaria di un quartiere periferico di Seoul chiamato Myeonmok-dong, HoYeon Jung si avvicina al mondo della moda ad appena 16 anni, lavorando per la Seoul Fashion Week. Niente agenzie a fare da intermediarie, solo tanta determinazione e una buona dose di personalità che le consentono di partecipare a diversi casting come modella, al celebre contest Korea’s Next Top Model (dove, piazzandosi al secondo posto, inizia a farsi conoscere dal pubblico locale) e di comparire su alcune delle cover più celebri tra le testate fashion, come Vogue e Harper’s Bazaar.

Non è tutto. In questi anni la giovane modella calca le passerelle delle firme più prestigiose al fianco di autentiche super-models. Ricercatissima nel settore, sfila per nomi come Schiaparelli, Miu Miu, Chanel e Fendi - solo per citarne alcuni - e partecipa a campagne pubblicitarie di fama internazionale. E non è che l’inizio!

Sì perché è nel 2020 che per HoYeon Jung arriva il momento della svolta, ovvero le sliding doors rappresentate dalla firma con la nota agenzia Saram Entertainment. Ma attenzione: non come modella, bensì come attrice.

Segno che qualcosa sta cambiando, d’altronde se per la numerologia il 67 indica il momento di realizzare i propri desideri un motivo ci sarà!

E quindi ecco l’opportunità della prima (e per ora unica!) audizione: quella per la parte di Kang Sae-byeok, aka n. 067 nella serie TV Netflix Squid Game. Il resto lo conosciamo già!

HoYeon Jung, regina dello streetstyle

Lo abbiamo detto: HoYeon Jung è una nota conoscenza del pubblico sudcoreano. Since 2016 per l’esattezza.

Oh sì, per il suo carisma e per la professione di modella prima e per i suoi legami sentimentali e di amicizia (tanto cari al circuito del gossip) poi, la giovane HoYeon Jung è decisamente uno dei soggetti più presenti e amati nei servizi streetstyle coreani.

La oggi ventisettenne attrice è infatti da tempo fidanzata con Lee Dong-hwi, noto per la sua interpretazione in Reply 1988 (K-drama di successo). Ebbene, pare che i due siano talmente iconici insieme da essersi conquistati l’appellativo di “fashionista couple”!

Curiosità a parte, quale stile personale fanno trasparire i suoi look streetstyle più belli? Sicuramente casual, ma con una naturalissima carica di coolness!

Layering perfettamente costruiti e portati con la giusta disinvoltura – tra overshirt, immancabili jeans, blazer in pelle, coats dal fitting XXL e vestitoni oversize – e sneakers o anfibi bold ai piedi, sono senza dubbio il fil rouge di uno stile versatile e facile da replicare. A patto che ci si alleni un po’ nel matchare vestibilità, pattern e materiali differenti con creatività e personalità.

E che lo stile di HoYeon Jung sia con te!

