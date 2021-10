F elpe, t-shirt e molto altro... Ecco la nuova capsule streetwear lanciata da IKEA che è pronta a sfilare per le strade delle città italiane. E per noi è già un fenomeno!

La parola chiave per essere alla moda? Semplicità! Ed è questo il leitmotiv della nuova capsule stretwear lanciata da IKEA che è pronta a fare breccia nei nostri cuori. (Quelli delle influencer sono già stati "colpiti e affondati"). La collezione di Ikea moda è da indossare con disinvoltura anche perché sono key pieces comodi, veri passe-partout che abbinerai a qualsiasi capo e accessorio. Insomma, la sfoggerai da mattina a sera senza distinzione di orario.

Anche perché i pezzi di EFTERTRÄDA (letteralmente "successore") sono semplici, iconici e funzionali nascendo direttamente dalla filosofia IKEA. Le felpe hanno un'estetica essenziale. Sono bianche e sul retro hanno il famosissimo logo svedese giallo e blu, mentre davanti è stampato il codice a barre della libreria BILLY e la scritta "Design and Quality IKEA of Sweden".

Potresti abbinare la felpa o la t-shirt a un paio di jeans con le tue amate sneakers così come una minigonna in denim per un look streetwear. Non ci sono limiti. Ma non è tutto. Ad accompagnarle ci sono altri accessori che fanno parte di questa nuova collezione come la borsa in tessuto, due teli da bagno, delle borracce per l'acqua. C'è finanche il portachiavi che riproduce il piccolo FAMNIG HJÄRTA, l'amatissimo cuscino IKEA a forma di cuore rosso. Completa il cappello alla pescatora KNORVA, ispirato all'iconica borsa blu FRAKTA.

Il marchio EFTERTRÄDA nasce dalla collaborazione fra la casa madre svedese di IKEA e la filiale giapponese di Tokyo. I designer si sono lasciati ispirare dallo streetwear, in particolare dalla vita di quattro giovani personaggi speciali (un direttore artistico, un musicista, un fotografo e una modella). E adesso è anche in Italia. Insomma Ikea è di moda, non solo per la casa...!

1 di 6 - Felpa con cappuccio in caldo cotone con un codice a barre come motivo (EFTERTRÄDA) 2 di 6 - T-shirt in cotone con un codice a barre come motivo (EFTERTRÄDA) 3 di 6 - Borsa in 100% cotone (EFTERTRÄDA) 4 di 6 - Cappello alla pescatora (EFTERTRÄDA) 5 di 6 - Portachiavi a forma di cuore rosso (EFTERTRÄDA) 6 di 6 - Bottiglia per l'acqua (EFTERTRÄDA)