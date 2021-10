Julia Roberts, che invecchia con grazia e bellezza: i suoi look più belli

I mpossibile non polarizzarsi sul sorriso di Julia Roberts, una delle meraviglie assolute del creato. Ha appena compiuto 54 anni ed è bella come il primo giorno

Julia Roberts riesce – oggi più che mai - a ispirare grazia e bellezza in tutti coloro la guardano. Il 28 ottobre la star compie 54 anni, e quale occasione migliore per celebrare una delle donne più amate del mondo?

Dal giorno del suo debutto con Pretty Woman fino ad oggi, la Roberts è stata nominata per ben cinque volte una delle donne più belle del mondo. L’ultima? Nel 2017, poco prima di compiere 50 anni. Per celebrarla ancora una volta come merita, ecco una sfilata dei suoi ultimi look più belli.

Il red carpet reinterpretato dalla Roberts

In occasione del Fashion Awards del 2019, Julia Roberts ha sfoggiato un abito ispirato al cielo stellato.

Julia Roberts arriva ai Fashion Awards 2019 a Londra.

Oltre ad essere uno dei suoi colori preferiti, come state per vedere, il nero si adatta alla perfezione all’eleganza dell’evento. I punti luce sull’abito la fanno brillare tanto quanto il suo iconico sorriso. Da notare l’orecchino a contrasto e l’unghia nera ultra corta, molto chic e di tendenza.

L’outfit outdoor del Veuve Clicquot Polo Classic

Ancora una volta nero, ma questa volta con un elemento di grande tendenza che non ha mai smesso di apparire nel guardaroba della Roberts, e sta facendo ritorno anche nel nostro.

Julia Roberts al Veuve Clicquot Polo Classic di Los Angeles, 2019.

Il pois black and white non sbaglia mai: il suo invidiabile punto vita è messo in risalto da una cintura bianca quanto le inglesine dal tacco basso, perfette per camminare sull’erba. Capello sciolto e naturale con occhiale da sole oversize: semplice, ma di grande impatto.

Julia Roberts agli Academy Awards 2019

Abbiamo capito che Julia Roberts ama il black and white e i nude. Tuttavia, in occasione degli Academy Awards il suo abito rosa Schiaparelli ha stregato il pubblico.

Julia Roberts sul palco in occasione degli Academy Awards, a Hollywood.

Di un’eleganza moderna e al tempo stesso intramontabile, l’abito a una spalla ricade morbidamente sui fianchi e crea un volume delizioso. Decisamente un look perfetto per farsi notare!

Professionale e di grande tendenza: il look black and white

In occasione dei Critic’s Choice Awards, Julia Roberts ha sfoggiato un look tanto d’impatto quanto minimalista e professionale.

Julia Roberts sul red carpet dei Critics' Choice Awards, Santa Monica.

Una soluzione creativa dove il pantalone diventa protagonista indiscusso grazie alla blusa extra lunga. Accessori argentati completano il look: da notare gli anelli, di tutte le forme e le dimensioni, anche midi, e un filo argentato che le cinge la vita.

Il pantalone di Julia ai Golden Globe 2019

Ancora una volta il pantalone a sigaretta si fa protagonista assoluto di un look da red carpet. Stiletto semplice ma di grande impatto. Strascico luccicante che cattura la macchina fotografica.

Julia Roberts ai Golden Globe 2019, Beverly Hills.

“Non so perché la gente si faccia tanti problemi al compiere 50 anni,” confessa Julia Roberts alle riviste patinate, “Per me è stato un momento di grande serenità e orgoglio”.

Il colore come protagonista: Julia Roberts insegna

Questo capospalla in stile trench oversize a righe orizzontali mostra un connubio tra eleganza e alta moda. Il look nel suo complesso si sposa alla perfezione con la figura della Roberts, e impreziosisce il suo sorriso senza soverchiarlo.

Julia Roberts a SoHo, New York City, nel 2018.

Da notare lo stivale maxi al ginocchio e la morbidezza con cui il tessuto geometrico a fantasia quasi ipnotica disegna una silhouette tutta nuova.

Tendenza da copiare: Julia Roberts al Jimmy Kimmel

Di tutti i look che ti abbiamo mostrato fino ad ora, bisogna ammettere che questo è di gran lunga il più copiato. Pantalone di pelle morbido, giacca elegante e t-shirt con stampa.

Julia Roberts arriva al Jimmy Kimmel Live, Los Angeles.

La borsa oversize richiama il colore dei capelli e il tacco è dell’altezza perfetta per aggiungere un tocco di eleganza a un look, diversamente, molto informale. L’occhiale da sole è il tocco che Julia Roberts aggiunge alla maggior parte dei suoi look e che la contraddistingue sempre.

Toronto Film Festival 2019: un total black che si fa notare

Capello voluminoso e abito che lascia scoperta la schiena. Julia Roberts avanza soave con gli anni e sembra portarseli addosso come un gioiello, l’unico di cui abbia bisogno per questo look.

Julia Roberts al Toronto Film Festival del 2018.

Orecchino prezioso di smeraldo e unghie corte in nero, per abbinarsi alla perfezione a una silhouette sobria eppure incredibile. Ecco cosa ci piace di lei: basta davvero poco per renderla indimenticabile.

Ancora Toronto: indimenticabile look da red carpet

Sai di avere avanti una regina quando il suo look da red carpet può includere i pantaloni senza farti storcere il naso. Julia Roberts ha scelto questo abbinamento e non potrebbe identificarla meglio di così.

Julia Roberts al Toronto Film Festival del 2018.

Elemento di risalto è lo scollo, generoso ma non troppo profondo, insieme alla manica abbondante e morbida. Pantalone, come sempre, a sigaretta. Semplicemente inappuntabile.

Il little black dress da copiare: Julia Roberts al gala di amfAR

Se stai cercando ispirazione per il tuo prossimo little black dress, Julia Roberts viene in tuo soccorso con un look che non tramonterà mai.

Julia Roberts al gala di amfAR, 2018, Beverly Hills.

La lunghezza dell’abito è semplicemente perfetta per le donne di tutte le età. Manica a sbuffo in pizzo delicato e tessuto che ricade morbido sulla vita, senza stringere. L’età è una questione d’ufficio: Julia Roberts è un esempio perfetto di come l’eleganza attraversi, come un filo rosso, ogni esperienza, senza sconvolgerla mai.