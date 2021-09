L a supermodella compie 20 anni il 3 settembre. Nei suoi look non dimentica la regola del "less is more", la semplicità sempre al primo posto come le ha insegnato mamma Cindy Crawford.

Lo stile raffinato si unisce a quello più metropolitano. Quel mix and match che conquista il cuore di tutte le fashion addicted. E quale icona migliore se non proprio Kaia Gerber? La supermodella – di seconda generazione – segue la scia del successo di chi l’ha preceduta sulle pedane sfilando gli abiti più belli, la sua mamma e musa Cindy Crawford.

Eppure, proprio dalla mamma ha imparato una regola fondamentale: “Less is more”, ovvero non esagerare troppo con gli outfit ma indossare quelli adatti al momento giusto mantenendo la sua professionalità. La vedresti portare con nonchalance un paio di jeans, una t-shirt e un blazer così come un long dress. Il risultato in sostanza non cambia: Kaia fa sempre centro, anzi per la sua età è anche piuttosto sofisticata.

Oggi spegne 20 candeline, la reginetta di stile cresce continuando a mantenere intatta quell’allure e quel fascino tipico degli anni Novanta. La supermodella, insomma, non vuole proprio abbandonare i Nineties, anzi li propone tutti i giorni con le sue mise che ricalcano quelli della mamma. Così se da un lato Cindy è l’icona di quel periodo coloratissimo che si alterna ai capi più grintosi e rock, dall’altro invece Kaia è fonte d’ispirazione per le giovanissime, le Millennials.

Stiamo per portarti alla scoperta del mondo e dello stile di Kaia Gerber e a proposito…buon compleanno!

Jeans + blazer + crop top

Non sai cosa indossare? Nulla di più semplice, ad aiutarti c'è Kaia Gerber con i suoi look, basta seguirla su Instagram...e il gioco è fatto! Nell'armadio della supermodella non mancano mai jeans (che li indossa alla perfezione!), li abbina ai crop top ma aggiunge sempre una nota bon ton grazie ai blazer. Un outfit metropolitano che va benissimo in qualsiasi momento della giornata.

Blazer + minigonna

Solo Kaia Gerber sa rendere la mascherina ad alto tasso di seduzione. Indossa infatti una minigonna in tinta con il blazer e lo abbina alla micro camicia che lascia scoperta la pancia, esibendo così la sua silhouette perfetta segnata dagli addominali. Un vero e proprio mix & match fra lo stile urban e casual con una nota sofisticata.

Mini dress total black

Lo abbiamo già detto, Kaia segue fedelmente i look di mamma Cindy Crawford e sposa alla perfezione anche alcune delle sue mise iconiche. Non mancano mai, infatti, i mini abiti total black dalla linea semplice. D'altronde il fashion diktat per non sbagliare mai un colpo è "less is more"...

Le stelle...a una stella!

La reginetta fashion delle Millennials di solito indossa sempre look apparentemente semplici, ma studiati in ogni minimo dettaglio. Eppure ogni tanto si concede anche qualche fantasia, in questa foto infatti sfoggia un completo gonna e crop top con le stelle stampate sul tessuto. D'altronde non poteva essere altrimenti...le stelle a una stella proprio come lei!

...dall'animo rock!

Blazer e jeans sono i must per Kaia Gerber, eppure anche lei si lascia ispirare dal mondo rock sfoggiando giubbotti in pelle e t-shirt delle band che hanno fatto la storia della musica. Proprio come faceva un tempo la sua cara mamma. Un look casual adatto a quei pomeriggi in piena libertà, un outfit che valorizza grazie agli accessori.

Gli abiti bon ton

Lo stile casual e metropolitano si alterna a quello più elegante rappresentato dagli abiti bon ton. Proprio come questo che la supermodella indossa con molta semplicità, in pizzo e seta. Per un'occasione davvero speciale. Valorizza il suo look con i capelli raccolti e un make up delicatissimo. Ecco tutta l'eleganza di Kaia!

I magici abiti da pedana

Nella già sua lunga carriera Kaia ha sfoggiato gli abiti che resteranno nella storia della moda. Ma è impossibile dimenticare quello di Haute Couture di Valentino e disegnato da Pierpaolo Piccioli. A tutto volume, non solo per i capelli in stile anni Sessanta ma finanche per il long dress rosa pastello letteralmente tempestato di piume. Con strati di volant!

...a proposito di rosa

Una delle dirette Instagram più memorabili di sempre? Quella di Kaia Gerber, ovvio! Si è tinta da sola i capelli scegliendo nientemeno che il rosa. Tutto questo accade durante il periodo della quarantena. Un messaggio di speranza, insomma, lanciato anche ai più giovani. Ed è subito trend assoluto.