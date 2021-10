Kate Winslet, tra fascino e body positivity: i suoi look più belli in assoluto

S ensuale, elegante, coraggiosa, ha all'attivo diverse candidature agli Oscar ed è tra i volti simbolo della body positivity. Kate Winslet compie 46 anni, la festeggiamo con i suoi Red Carpet più belli

Kate Winslet compie 46 anni. Sembra ieri quando la seguivamo nei panni di Rose sul grande schermo, da attrice protagonista nel colossal Titanic. Al suo fianco il giovanissimo Leonardo Di Caprio e il film divenne il maggior successo di tutti i tempi.

Sette candidature agli Oscar, quattro Golden Globe, tre BATFA e una lunga serie di riconoscimenti nella carriera di Kate Winslet che agli Emmy 2021 ha dedicato un commosso pensiero alle donne di tutte le età ringraziando l'autore di Omicidio A Easttown per aver legittimato tutte noi ad essere imperfette, raccontando l'imperfetta vita di una donna di mezza età.

Affascinante e carismatica, è uno dei volti simbolo della body positivity, attiva nella battaglia ad una realtà troppo perfetta. L'accettazione di sé e delle proprie forme è un mantra nella vita di Kate Winslet che in una società statuaria, dal fisico longilineo, professa la libertà di sentirsi bene nel proprio corpo.

Nei suoi Red Carpet indimenticabili, non sono mancati abiti che mettessero orgogliosamente in evidenza le sue forme e le linee del suo corpo, orgogliosa di essere semplicemente normale.

Oscar, 1996

Agli Oscar del 1996 Kate Winslet sfila sul Red Carpet in un eccentrico abito rosa disegnato dalla stilista britannica Vivienne Westwood, al quale abbina una stola di una tonalità più intensa. Sul tappeto rosso dell'edizione numero 68 dell'Academy Awards, Kate Winslet mostra il suo sorriso straordinario: è candidata all'Oscar come migliore attrice non protagonista per il film Ragione E Sentimento.

Oscar, 1998

Kate Winslet nel 1998 è nominata agli Oscar per il ruolo nel film Titanic, un colossal indimenticabile, che l'ha vista recitare al fianco del giovane Leonardo Di Caprio. A vestirla è Givenchy che realizza per lei un abito verde con fili di seta dorati e ricami di cristallo, disegnato da Alexander McQueen per la casa di moda francese che quella sera veste solo lei.

Oscar, 2002

Un rosso intenso per Kate Winslet sul Red Carpet della cerimonia degli Oscar nel 2002. Ben De Lisi disegna per lei un abito elegante e chic, impreziosito da una cascata di fiori di seta che si adagiano sulla sua spalla destra fino a toccarle il petto. L'attrice festeggia così la sua terza nomination agli Oscar, in un abito a colonna rosso scarlatto.

Oscar, 2007

Agli Oscar 2007 Kate Winslet sceglie di osare e di indossare un abito lungo verde pastello della maison Valentino, una sfumatura non così usuale per l'attrice che ha spesso dimostrato di preferire il nero. Quel verde pastello l'accompagnata nella nomination all'Oscar come miglior attrice per il film Little Children agli Academy Awards al Kodak Theatre di Hollywood.

Oscar, 2009

Nella notte degli Oscar del 2009, Kate Winslet trionfa come miglior attrice per il film The Reader. Difficilmente dimenticherà l'abito che la accompagnata sul Red Carpet e sul palco. Visibilmente emozionata, commossa, al Kodak Theatre di Hollywood riceve il premio in un abito bicolor grigio e nero disegnato per lei da Stefano Pilati dell'Atelier Yves Saint Laurent.

Festival del Cinema di Venezia, 2011

Sul Red Carpet del Festival del Cinema di Venezia, nel 2011, Kate Winslet stupisce tutti con un look sobrio ma chic. Non un tradizionale abito lungo ma un look dinamico e moderno, che sul tappeto rosso porta un tocco di originalità coraggiosa. L'attrice si presenta in un abito disegnato per lei da Victoria Beckham, dal collo esuberante, al quale abbina sandali dal tacco vertiginoso Jimmy Choo. Kate Winslet si trova in Italia per la premiere del film Carnage, al Lido.

Toronto Film Festival, 2015

Al Toronto Film Festival, nel 2015, è stupenda. Sul Red Carpet appare perfettamente a suo agio mentre scherza con i fotografi e firma autografi per i fan presenti. Kate Winslet si trova a Toronto per la premiere del film The Dressmaker e sfoggia un look elegante con un abito raffinato e sensuale disegnato per lei da Badgley Mischka color tortora impreziosito da un ricamo gioiello.

BAFTA, 2016

Sul Red Carpet degli EE BAFTA 2016, Kate Winslet sfoggia un elegante abito nero di Antonio Berardi al quale abbina un paio di decolleté nere di Jimmy Choo. A dare un tocco di luce al look scelto dall'attrice per il tappeto rosso degli EE British Academy Film Awards del 2016, gli strass applicati sulle scarpe; il tocco di colore è affidato ad una raffinata pochette rossa.

Golden Globe, 2016

Non è tornata a casa a mani vuote neanche dai Golden Globe del 2016, dove indossa un elegante abito blu cobalto. A vestirla in quell'occasione fu Ralph Lauren. Kate Winslet sfila sul Red Carpet e stringe tra le mani la statuetta vinta come miglior attrice non protagonista per il film Steve Jobs.

Impossibile dimenticare quella serata, di cui tanto si è parlato in rete, per il commovente abbraccio tra Kate Winslet e Leonardo Di Caprio. I due si conoscono dai tempi del colossal Titanic. Quella sera Di Capri vince il premio per il miglior attore in un film drammatico, grazie all'interpretazione di Hugh Glass in The Revenant.

"Sono molto emozionata per lui, siamo cresciuti insieme. È un grandissimo professionista", le parole di Kate Winslet per il suo collega, che ne parla come "l'attrice più brava del settore".

Emmy, 2021

Quest'anno calca il palco degli Emmy, dove riceve il premio come miglior attrice protagonista in una miniserie per Omicidio A Easttown. Nel suo discorso di ringraziamento lo dedica a tutte le donne e ringrazia l'autore Brad Ingelsby per aver portato all'attenzione del pubblico un personaggio imperfetto, "una donna di mezza età meravigliosamente imperfetta e così facendo hai legittimato tutte noi donne ad essere imperfette".

Anche in questa occasione opta per il nero, in un impeccabile abito total black firmato Giorgio Armani.