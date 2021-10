S olare, allegra, anticonformista: Katy Perry è un esempio per tutte le donne che sanno come dare il meglio di loro stesse e mantenere uno stile unico. Anche andando contro le regole

Una donna, un'artista, l'amica che tutte vorremmo avere. Katy Perry festeggia i suoi 37 anni così, con tutta l'allegria e lo stile che la contraddistinguono da sempre. E lo fa con semplicità, senza sovrastrutture e senza filtri.

Distendere le pieghe di una personalità complessa come quella di Katy Perry non è di certo impresa semplice. Ed è per questo che abbiamo provato a compiere un viaggio tra i suoi look più particolari, per tentare di spiegarla con il linguaggio della moda che l'attrae così tanto e la rende speciale. Vediamo insieme quali sono quelli più belli.

Variety's Power Of Women (2021)

Katy Perry al Variety's Power Of Women nel 2011

Un ampio abito lilla e un'acconciatura romantica che ha lasciato scoperti i lineamenti del volto. È così che si è presentata Katy Perry al Variety's Power Of Woman, nel quale è stata una delle grandi protagoniste. Gli orecchini che ha deciso di indossare, poi, hanno messo in risalto la sua figura, smorzando la grandezza del vestito che l'ha fatta apparire monumentale.

KDWB's Jingle Ball (2019)

Katy Perry al KDWB's Jingle Ball nel 2019

Il suo bizzarro senso della moda non l'ha mai abbandonata. Ed è così che Katy Perry ha sfidato ogni regola per il red carpet del KDWB's Jingle Ball. L'artista di Roar si è infatti presentata con un miniabito che ha messo in risalto la sua figura e... con un enorme fiocco sulla scollatura! Come se tutto questo non bastasse, il vestito di raso è tempestato di strass ed è di un vibrante giallo canarino. Lo styling è semplice, con morbide onde a incorniciare il viso.

Grammy Awards (2019)

Katy Perry ai Grammy nel 2019

Anticonformista e iconica. Balmain Haute Couture non poteva interpretare meglio la personalità di Katy Perry ai Grammy Awards 2019, con un abito che dice tutto sul carattere dell'artista. Il corpetto è argento, mentre la gonna, lunga e a palloncino, è ricca di rouches e di un rosa che è stato difficile dimenticare. Il taglio corto, poi, ha valorizzato il volto e le spalle scoperte che hanno conferito un tocco di eleganza in più a un look che rientra tra i più particolari mai sfoggiati in pubblico.

VMA (2011)

Katy Perry ai VMA nel 2011

Katy Perry non è di certo un tipo sobrio. Nei tanti look che ha sfoggiato nelle più svariate occasioni, ha sperimentato ogni tipo di stile, da quelli più ricercati a quelli più estrosi. Ai VMA 2011 si è presentata in versione geisha con i capelli rosa e un abito corto di Atelier Versace, turchese e con accesi ricami floreali. Immancabile l'ombrellino e i sandali rosa Jimmy Choo. I gioielli sono, invece, di Lorraine Schwartz.

Met Gala (2019)

Katy Perry al Met Gala nel 2019

Regina d'ironia e di trasformismo, Katy Perry ha attinto a piene mani dalla Maison Moschino per stupire tutti sul tappeto rosso del Met Gala nel 2019, presentandosi come un enorme e unico lampadario. Gli elementi ci sono davvero tutti, con i cristalli e le luci. Le scarpe da fata sono poi in perfetto abbinamento con il resto del look, che è già passato alla storia.

Met Gala (2017)

Katy Perry al Met Ball Gala nel 2017

Se sei Katy Perry e vuoi essere la protagonista del red carpet più audace dell'anno, allora devi sovvertire le regole. Al Met Gala del 2017, l'artista ha indossato un abito di tulle e chiffon ricoperto di decorazioni scintillanti. Il volto è coperto da un velo trasparente, con un brillante copricapo che ha messo in evidenza le caratteristiche principali della Maison Margiela Artisanal. Il suo look è un vero tributo a tutti gli artisti della moda.

After Party del Met Gala (2019)

Katy Perry all'After Party del Met Gala nel 2019

C'è un panino all'After Party del Met Gala nel 2019. Ebbene sì, Katy Perry si è presentata nei panni di un gigantesco e goloso hamburger, sorprendendo tutti i presenti con l'outfit che Moschino aveva scelto per lei. Le scarpe che ha indossato hanno richiamato lo stile del vestito (se così si può chiamare), con i colori tipici della pietanza con la quale ha fasciato il suo corpo.

American Idol - Ursula (2019)

Katy Perry ad America Idol nel 2019

Da Katy Perry a Ursula, il passo è davvero breve. Ed è così che la cantante si è presentata ad American Idol, nel 2019, nel quale ha voluto impersonare il personaggio più cattivo e disprezzato de La Sirenetta. L'abito è di quelli che non si dimenticano, con una serie di elementi circolari applicati sulla parte inferiore a richiamare i tentacoli di un polpo.

Met Gala (2015)

Katy Perry al Met Gala nel 2015

Un abito tutto dedicato alla street art, quello indossato da Katy Perry al Met Gala nel 2015. La Maison è ancora Moschino, una delle sue preferite e quella che sceglie per le occasioni migliori. I colori dell'abito sono tanti e vibranti, ma a sorprendere è la borsa che ha sfoggiato sul carpet: una bomboletta di vernice spray!

Scott's (2020)

Katy Perry da Scott's nel 2020

Katy Perry non è una che si lascia andare al caso. Anche nelle occasioni meno importanti e mondane, il suo look è sempre ricercato ed è una prova di quanto tenga a mantenere inalterata la sua immagine di icona di stile. Lo ha fatto portando quest'abito in quel di Londra, con un rosa così acceso da lasciare senza fiato. La gonna è ampia, mentre i bottoni gioiello si abbinano perfettamente agli orecchini chandelier.