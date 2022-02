N on solo musica: ecco il racconto, serata per serata, dei look più belli visti sul palco dell’Ariston durante la 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Perché si sa: Sanremo è Sanremo!

L’attesa è finita: finalmente si è aperto il sipario sulla 72esima edizione del Festival di Sanremo!

Iniziamo col dire che la kermesse con protagonista la canzone italiana – come ogni anno – è partita col botto, tenendo inchiodate milioni di persone davanti a uno spettacolo che sa essere, tra l'altro, sempre un importantissimo fenomeno di costume.

Ebbene considerato che non abbiamo gli “strumenti” (pardon per il gioco di parole!) per valutare canzoni in gara, gorgheggi e vocalizzi, eccoci con quello che ci riesce meglio (e ci piace di più!): il racconto dei look presenti sul palco dell’Ariston, serata per serata. Che poi si sa: a Sanremo, dopo la musica, è la moda a tenere banco. Quindi tanto entusiasmo e occhi ben aperti: scopriamo insieme “chi ha vestito chi” e godiamoci lo spettacolo!

La traccia è stata chiara fin dalla prima serata. Sul palco hanno tenuto banco un pizzico di tradizione - offerta in primis dai padroni di casa, nonché da qualche big della canzone italiana come Gianni Morandi e Massimo Ranieri – ma soprattutto molta freschezza, coolness e diverse novità.

D’altronde premesse più che incoraggianti e good vibes erano già arrivate in occasione del red (pardon: green!) carpet d’apertura, su cui avevano sfilato gli artisti in gara con assaggi interessanti di ciò che stylist e fashion houses hanno in serbo per la “cinque giorni” nostrana più glamour dell’anno.

Elisa Toffoli sul Green Carpet di apertura

Credits: Getty Images

E quindi diamo il via alla nostra review dei look sanremesi più belli, attesi e chiacchierati! Pronta a scoprire con noi tutto sulla moda che farà da accento visual alle canzoni in gara durante questo Festival di Sanremo?

Prima serata

1 febbraio. Le luci si accendono sulla 72esima edizione della kermesse italiana in un Teatro Ariston dove – finalmente – può tornare il pubblico e su un palco su cui fanno la loro ricomparsa i fiori locali sotto forma di bouquet. Ma a vincere su tutto - lo si capisce da subito - è il classico scintillio di abiti (e per lo più quest'anno di quelli maschili).

Il conduttore è ovviamente di nuovo Amadeus, che ci accoglie infatti avvolto in uno smoking gessato dall’effetto sparkling firmato Gai Mattiolo (che sappiamo aver confezionato ben 20 smoking gioiello con cristalli Swarovski per il padrone di casa). Ad affiancarlo l’immancabile compagno d’avventura Fiorello, rimasto fedele per i suoi look a Re Giorgio Armani.

Amadeus in Gai Mattiolo e Fiorello in Giorgio Armani

Credits: Getty Images

Fin qui tutto abbastanza “classico Sanremo” (che un po' ci vuole in effetti), compresi i look della prima co-conduttrice – la diva di casa nostra Ornella Muti – che sfoggia nel corso della serata due long dresses sparkling firmati Francesco Scognamiglio.

Amadeus in Gai Mattiolo e Ornella Muti in Francesco Scognamiglio

Credits: Getty Images

Ma poi arrivano gli artisti in gara e la “faccenda look” sul palco si scalda parecchio. A partire dall'apertura targata di un Achille Lauro scalzo, vestito di soli pantaloni vinyl Gucci e tattoo, che porta in scena uno show in cui fonde punk e sacro (anche grazie a un look protagonista).

Dopo di lui sul palco si alternano vecchie e nuove conoscenze del pubblico sanremese, e ne vediamo delle belle! Gli artisti ci sorprendono infatti con outfit a tratti esteticamente perfetti e romantici – vedi Noemi splendidamente avvolta nel suo abito pesca firmato Alberta Ferretti – ma anche con (molti) look ben più audaci. Pensiamo a La Rappresentante di Lista con tight “lui & lei” di Moschino, a Michele Bravi vero divo in Roberto Cavalli by Fausto Puglisi e alla rivelazione dell’anno Rkomi (re indiscusso in termini di streaming) in look grintosissimo total leather firmato Etro.

Su tutti poi trionfano (sia nella classifica della stampa che per stile) il già vincitore del Festival Mahmood, che questa volta torna affiancato dall’enfant prodige Blanco (e sbanca tutto fin da subito!). Il duo infatti incanta e fa venire (letteralmente) i brividi (anche) per le mise splendidamente orchestrate dalla stylist Susanna Ausoni, che veste Mahmood di un sofisticatissimo completo Prada e Blanco in monocromo nero con top trasparente e cappa by Maison Valentino.

Nota a margine (ma nemmeno troppo!) per i favolosi look dei super ospiti: i sempre a fuoco Maneskin in Gucci, il tennista Matteo Berrettini elegantissimo in Boss e i Meduza, che fanno ballare l’Ariston in outfit total black (sì, anche per loro vai col nero!) by Moschino.

1/15 Achille Lauro in pantaloni effetto vinile Gucci

Credits: Getty Images 2/15 Noemi in abito Alberta Ferretti

Credits: Getty Images 3/15 Yuman in completo Federico Cina

Credits: Getty Images 4/15 Gianni Morandi in completo Giorgio Armani

Credits: Getty Images 5/15 La Rappresentante di Lista in tight Moschino

Credits: Getty Images 6/15 Michele Bravi con completo Roberto Cavalli by Fausto Puglisi

Credits: Getty images 7/15 Massimo Ranieri in completo Versace

Credits: Getty images 8/15 Mahmood in completo oversize Prada e Blanco in top, pantaloni e cappa Valentino

Credits: Getty images 9/15 Dargen D'Amico in completo rosa Alessandro Vigilante

Credits: Getty images 10/15 Ana Mena in minidress Emporio Armani

Credits: Getty images 11/15 Rkomi in total look Etro

Credits: Getty images 12/15 Giusy Ferreri in long dress Philipp Plein

Credits: Getty Images 13/15 Maneskin in Gucci

Credits: Getty images 14/15 Matteo Berrettini in completo Hugo Boss

Credits: Getty images 15/15 Meduza in total look Moschino

Seconda serata

2 febbraio. La seconda serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo si apre con un commosso e doveroso omaggio a Monica Vitti, la grandissima attrice scomparsa all’età di 90 anni.

Dopodiché la kermesse canora ha inizio al grido di “papalina!” (parola che pare abbia portato punti ai fedelissimi del Fantasanremo).

Il padrone di casa Amadeus (in uno dei suoi consueti smoking Gai Mattiolo, questa volta con giacca in velluto e reverse gioiello) chiama sul palco il primo artista in gara: il giovane Sangiovanni. E il ragazzo dimostra da subito stile da vendere, portando in scena un look azzeccatissimo per freschezza e coolness: un completo rosa firmato Diesel.

Checco Zalone in Giorgio Armani e Amadeus in Gai Mattiolo

Credits: Getty Images

Da qui in avanti è un susseguirsi di tanto, tantissimo nero che diventa una specie di leitmotiv per gli outfit visti sul palco dell’Ariston in questa seconda serata. Dalla veterana del Festival Iva Zanicchi, a Checco Zalone sul palco con Amadeus, alla super ospite Laura Pausini (che veste un magnifico Versace al fianco di Mika e Alessandro Cattelan, presenti in qualità di prossimi host dell’Eurovision Song Contest), sono tantissimi infatti i cantanti che puntano dritto sull’intramontabile total black illuminato dall’altrettanto immancabile sparkling. E si sa: col nero non si sbaglia!

Varianti sul tema sono il blu profondissimo scelto da una divina (ma grintosa!) Emma Marrone in Gucci (diretta dalla Maestra d’Orchestra Francesca Michelin, che dirige avvolta in un delizioso minidress gioiello Miu Miu che ha stregato i social) e il nero utilizzato in chiave grafica con il bianco, come hanno sapientemente fatto Donatella Rettore e Ditonellapiaga.

E poi ci sono i lampi di candore – vedi l’attesissima Elisa in bianchissimo abito firmato Maison Valentino – e di colore, scintillio e pattern esotici, grazie alle meravigliose scelte della co-conduttrice di serata Lorena Cesarini, che emoziona fin da subito l’Ariston con un toccantissimo monologo sul tema del razzismo e strega il pubblico optando per cinque long dresses tutti diversi tra loro (e uno più bello dell’altro!). Anche la talentuosa attrice (affiancata dalla stylist Rebecca Baglini) punta quasi in esclusiva sulla maison diretta da Pierpaolo Piccioli, fatta eccezione per un abito che merita menzione a parte: un Roberto Cavalli by Fausto Puglisi a stampa animalier capace di far girare davvero la testa!

1/19 Sangiovanni in completo rosa Diesel

Credits: Getty Images 2/19 Lorena Cesarini in long dress Valentino

Credits: Getty Images 3/19 Giovanni Truppi in canotta nera essenziale

Credits: Getty Images 4/19 Le Vibrazioni in total black Galle Paris

Credits: Getty Images 5/19 Emma Marrone in abito in velluto Gucci

Credits: Getty Images 6/19 Matteo Romano in completo Emporio Armani

Credits: Getty Images 7/19 Lorena Cesarini in long dress con motivo floreale Valentino

Credits: Getty Images 8/19 Iva Zanicchi in total black con casacca sparkling

Credits: Getty Images 9/19 Ditonellapiaga in completo bianco e crop top nero by Philosophy by Lorenzo Serafini, Donatella Rettore in completo black and white by Philipp Plein

Credits: Getty Images 10/19 Lorena Cesarini in long dress animalier Roberto Cavalli by Fausto Puglisi

Credits: Getty Images 11/19 Elisa in long dress bianco Valentino

Credits: Getty Images 12/19 Fabrizio Moro in completo Philipp Plein

Credits: Getty Images 13/19 Tananai in completo grigio Dior

Credits: Getty Images 14/19 Lorena Cesarini in long dress cut out Valentino

Credits: Getty Images 15/19 Irama con maglia traforata e pantaloni in pelle Etro

Credits: Getty Images 16/19 Aka 7even in completo Stella McCartney

Credits: Getty Images 17/19 Highsnob e Hu in look black by Zegna (per lui) e white (per lei)

Credits: Getty Images 18/19 Mika in completo blu elettrico, Laura Pausini in long dress Versace, Alessandro Cattelan in completo Armani

Credits: Getty Images 19/19 Lorena Cesarini in long dress con paillettes rosse Valentino

