10 look straordinari con cui la supermodella Kristen McMenamy colora Instagram

V ivace e anticonformista, Kristen McMenamy sfida il tempo che passa con uno stile che esalta il suo amore per la moda, che ancora respira a pieni polmoni. E, su Instagram, si diverte a osare. Vediamo come

Esiste una formula consolidata per i feed di Instagram di una modella? È probabile. E sono quelli che Kristen MacMenamy ha deciso di non seguire, colorando il suo account social con tutti i look che meglio rappresentano la sua personalità. Un tuffo in una piscina gelata sarebbe meno tonificante di questa serie d'immagini che di convenzionale hanno poco ma dimostrano quanto la super top respiri ancora aria di moda.

È ancora esuberante, elegante e provocatoria come quando ha conquistato alcune maggiori maison d'alta moda, da Chanel a Versace. La "tana" di Kristen MacMenamy non è solo un tripudio di colori ma anche di stile. Dall'abito di Molly Goddard al top da ciclismo Balenciaga verde acido. Ce n'è davvero per tutti i gusti. Siamo pronti a entrare nel suo armadio? Via!

In posa su un tavolo da biliardo

Per Kristen McMenamy, nulla è impossibile. Per la super top che ha sconvolto il mondo dell'haute couture, anche un tavolo da biliardo può diventare il set fotografico per un look che lascia senza fiato. L'abito è di Molly Goddard, abbinato a uno stivaletto metal in tinta. Lo spirito, invece, è tutto suo.

In rosa per Erdem

Sa essere stravagante ma anche romantica. Per il decimo anniversario del marchio Erdem, ha portato un abito rosa con ricami neri che ha intonato alle scarpe con tacco e plateau vertiginoso. Lo stacco della pochette cocco è il vero tocco di classe di tutto l'outfit. L'azzurro vibrante della borsa attira tutta l'attenzione di chi guarda ed esalta ogni dettaglio.

Potere del mandarino

Osare, tra mille sfaccettature. Anche puntando su tonalità vitaminiche che farebbero paura a chiunque. Eppure, per la nostra super top niente è impossibile. Nemmeno improvvisare una posa da diva con un completo (con mantella) in color mandarino e stampe optical. E occhiali rossi.

Valentino mon amour

Quello per Valentino è un amore dalle radici molto profonde. Ed è certamente ricambiato. Sono infatti tante le foto che li ritraggono insieme, oltre alle tante passerelle che li hanno visti protagonisti negli anni che Kristen ha dedicato al suo lavoro come modella di punta. Per un omaggio a uno dei numeri uno dell'alta moda, Kristen McMenamy ha indossato un abito trasparente con mantella Duro Olowu abbinata alla mini bag Balenciaga City.

Corpo e forma in Jean Paul Gautier

Una posa che non è casuale, con tanto di cornetta all'orecchio e una dinamica che mette in risalto la tuta firmata Jean Paul Gautier. Il corpo torna così al centro del racconto di questo scatto nel quale lo sfondo è volutamente rosso, così da evidenziare tutte le linee che assumono qui le sembianze di una figura geometrica.

Tracce arcobaleno

L'arcobaleno assume qui un significato ben preciso e non è un caso che sia impresso sulla suola delle sue sneakers. Sono i colori di quello in cui crede, i colori dell'universo LGBTQIA+ e che mostra prepotentemente al fianco del grigiore dell'abito con il quale realizza quasi un quadro. La moda diventa un messaggio, capace di arrivare a tutti con una sola immagine.

Universo Balenciaga

Cosa potrebbe andare storto con delle Balenciaga ai piedi? Assolutamente nulla! Forme e colori non mancano, insieme a delle lunghe trecce con le quali è sembrata voler tornare bambina. E sotto il sole, è quel sorriso da ragazza a colorare un feed Instagram che è una sorpresa continua.

Crocs in neon

Torna il mandarino, che questa volta si abbina a un paio di crocs Birkenstock in verde fluo. Gli occhiali da diva sembrano fare quasi a pugni con l'abito ma quest'outfit appare comunque come assolutamente perfetto. L'espressione è quella neutra di sempre, benché conceda qualche sorriso. Ma a noi piace tanto anche così.

Spirito animalier

Questa moda mi distrugge. Kristen McMenamy cede alla stanchezza (o almeno così sembra) con un abito plissettato con gonna animalier che arriva alla caviglia. Le scarpe, con cinturino oro, sono intonate alla pochette che ha scelto per questa serata così "impegnativa".

Fiori e ottanio in camera da letto

Una festa fiorita in camera da letto non guasta mai. Le caption di Instagram della super top incuriosiscono e divertono, soprattutto perché abbinate a delle foto che raccontano un mondo fatto di colori, di glamour e di un modo di vivere la moda che diverso. Formato social.