L e collezioni moda Primavera/Estate 2023 protagoniste nel capoluogo lombardo. Con una serie di sfilate, novità, eventi. Debutti e conferme.

68 sfilate, di cui 61 fisiche e 7 digitali, 104 presentazioni fisiche, 7 presentazioni su appuntamento e 30 eventi: sono i numeri della Milano Fashion Week per la presentazione della Primavera Estate 2023 - Women’s Collection ovviamente - in programma dal 20 al 26 settembre 2022.

Le principali novità

La MFW 2022, realizzata col supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di ICE-Agenzia e del Comune di Milano, si traduce anche in una serie di interessanti novità. A cominciare dal ritorno in calendario di Salvatore Ferragamo, Boss, Antonio Marras, Vivetta, Anteprima e Moncler.

Milano Moda Donna Spring Summer 2023 sarà inoltre teatro del debutto in passerella di Bally, del progetto Stella Jean/WAMI e di Matty Bovan, stilista inglese supportato da Dolce&Gabbana. Il 26 settembre, giorno dedicato alle sfilate digitali, faranno invece il loro esordio MMUSOMAXWELL, Durazzi Milano e Viviers, brand sudafricano lanciato da Lezanne Viviers.

Il calendario delle presentazioni si arricchisce invece con MTOF; THEMOIRè; Weekend Max Mara with Lily Aldridge; Max &Co with Duro Olowu; Lisa von Tang; Sara Roka; VI Valentina Ilardi; Yume Yume; Charles Philip; Vernisse; il progetto sostenibile Made For a Woman; PINA G, brand basato sulla responsabilità sociale e sviluppato in partnership con la cooperativa Alice e MUNN.

Maison Valentino, insieme a CNMI, ospiterà sul suo canale Instagram il live della sfilata di Act n°1, beneficiario del Grant del Camera Moda Fashion Trust. E sfileranno anche gli altri due beneficiari del Grant, Cormio e Vitelli.

Inoltre, grazie alla collaborazione tra Camera Moda Fashion Trust e Tearose, durante la Milano Fashion Week Primavera estate 2023 sarà possibile acquistare accessori e abiti da sera vintage donati dalle Ambassadors del CNMI Fashion Trust nell’ambito del progetto “Be Sustainable Wear Preloved”. Un’iniziativa per supportare sia il tema della sostenibilità che le nuove generazioni di stilisti: il ricavato sarà infatti destinato a vari progetti futuri che le vedranno protagoniste.

Il coinvolgimento della città

Quest’edizione della Milano Fashion Week dedicata alla Primavera Estate 2023 vedrà la città sempre più protagonista, parte attiva attraverso numerosi eventi. Tra cui la sfilata di Diesel, aperta al pubblico, e quella di Anteprima, che si svolgerà nell’Arena Civica di Parco Sempione per celebrare i 30 anni del brand e a sua volta sarà accessibile a tutti.

Si segnalano anche la sfilata/evento di Benetton, che segnerà il debutto alla direzione creativa di Andrea Incontri, e il progetto di sostegno ai designer ucraini MAKSYMYUK.

Tra le mostre in programma, anche quelle rispettivamente dedicate a Richard Avedon (a Palazzo Reale) e Giovanni Gastel (in Via Spiga).

Ritorna il Fashion Hub

Anche quest’anno torna il Fashion Hub, all’interno dell’ADI Design Museum in Piazza Compasso d’Oro 1, ingresso via Ceresio 7. In questo spazio, aperto gratuitamente al pubblico e realizzato con materiali sostenibili, una sala sfilate verrà messa a disposizione dei brand presenti in calendario.

Diversi brand emergenti tra cui Joy Meribe, Apnoea e Prota Fiori, inoltre, avranno la possibilità di mostrare le loro collezioni presso il Senato Hotel Milano. Ma sono davvero numerose le iniziative che animeranno il Fashion Hub. Tra le altre, la 6° edizione del progetto Designer for the Planet, che mira a valorizzare la moda sostenibile italiana; la presentazione delle collezioni dei brand ABODI, CUKOVY, Kata Szegedi, NINI, Pinetime e UNREALINDUSTRY; il Kia Designers Awards, che avrà luogo in una room dedicata ai temi dell’innovazione e della sperimentazione.

In partnership con DHL, inoltre, verrà presentato The Upcycling Project: gli studenti dell’Istituto Modartech, applicando i principi dell’economia circolare, hanno trasformato le divise dismesse dei corrieri DHL in nuovi capi d’abbigliamento; il premio come miglior progetto è andato a Erika Guarino, che mostrerà la sua creazione all’opening event del Fashion Hub, oltre che in un corner dedicato per l’intera settimana.

Il 20 settembre CNMI metterà a disposizione lo spazio presentazioni del Fashion Hub ai 3 vincitori del progetto Who is on next? 2022, promosso da Altaroma: SETCHU, MOKOO e LESSICO FAMILIARE. Il 25 il Fashion Hub ospiterà la presentazione del progetto Hope Fashion Ukraine, iniziativa culturale finalizzata a dare visibilità internazionale al talento dei creativi ucraini nel mondo.

La moda e il suo ruolo di primo piano

“Siamo consapevoli - dichiara Carlo Capasa, Presidente di CNMI - delle incertezze che il panorama socioeconomico globale ci presenta ed è proprio in questi momenti che la moda è chiamata a dare un messaggio di fiducia e positività. Il programma della Milan Fashion Week riflette il nostro impegno verso tematiche di primaria importanza, tra cui la promozione della sostenibilità, il supporto ai giovani talenti e la costruzione di una cultura della moda inclusiva”.

“Quella che si aprirà il 20 settembre – fa eco il sindaco di Milano Giuseppe Sala - è una delle settimane più attese ma anche più vivaci e attrattive nel calendario degli appuntamenti di Milano. La Milano Fashion Week con le sfilate, gli eventi, la creatività e l’innovazione che la contraddistinguono sarà di aiuto alla ripresa della nostra città e del Paese”.

Tutte le sfilate in calendario potranno essere seguite sulla piattaforma milanofashionweek.cameramoda.it. Intanto, ecco l’elenco:

20 Settembre

14:00 MILANO MODA GRADUATE

17:00 CNMI FASHION HUB OPENING

21 Settembre

09:30 ANTONIO MARRAS - VIA COLA DI RIENZO, 8

10:30 CALCATERRA - VIA MERAVIGLI, 7

11:30 MARCO RAMBALDI - LOCATION SEE ON INVITATION

12:30 DIESEL - VIA MARCO CREMOSANO, 1

14:00 FENDI - VIA SOLARI, 35

15:00 DEL CORE - VIALE GORIZIA, 14

16:00 AC9 - VIA FERRANTE APORTI, 23

17:00 ALBERTA FERRETTI - VIA PALERMO, 10

18:00 N°21 - VIA ARCHIMEDE, 26

19:00 ROBERTO CAVALLI - VIA VALENZA, 2

20:00 ANDREADAMO - VIA ADAMELLO, 10

21:00 ONITSUKA TIGER - VIA VALTELLINA, 5

22 Settembre

09:30 MAX MARA - PIAZZA AFFARI, 6

10:30 GENNY - VIA PIER LOMBARDO ANG. VIA CARLO BOTTA

11:30 DSQUARED2 - VIA BRERA, 12

12:30 ANTEPRIMA - V.LE ELVEZIA ANG. VIA LEGNANO

13:15 DANIELA GREGIS - PIAZZA SANT'AMBROGIO, 23

14:00 PRADA - VIA LORENZINI, 14

15:00 MM6 MAISON MARGIELA - LARGO GUSTAV MAHLER

16:00 ACT N°1 - LOCATION SEE ON INVITATION

17:00 EMPORIO ARMANI - VIA BERGOGNONE, 59

18:00 MOSCHINO - VIA PIRANESI, 14

19:00 BLUMARINE - VIA CALABIANA, 6

20:00 GCDS - VIA ENRICO BESANA, 12

21:00 BOSS - VIA ARONA, 19

23 Settembre

09:30 TOD'S - VIA CHIESE, 2

10:30 MISSONI - VIA GUGLIELMO RÖNTGEN, 1

11:30 SPORTMAX - VIA SENATO, 10

12:30 BUDAPEST SELECT - VIA CERESIO, 7

13:30 ETRO - VIA FANTOLI, 16/3

14:30 GUCCI - VIA MECENATE, 77

16:00 CORMIO - VIA SAN MAMETE, 42

17:00 SUNNEI - LOCATION SEE ON INVITATION

18:00 VIVETTA - VIA PRIVATA GRADISCA, 18

19:00 VERSACE - VIA PERIN DEL VAGA, 2

20:00 STELLA JEAN/WAMI - VIA CERESIO, 7

21:00 PHILIPP PLEIN - VIALE MOLISE,70

21:30 VITELLI - VIA BOVISASCA, 87

24 Settembre

09:30 PORTS 1961 - VIA GIOVANNI VENTURA, 14

10:30 ERMANNO SCERVINO - LOCATION TBC

11:30 MSGM - VIA MIKE BONGIORNO, 13

12:30 JIL SANDER - LOCATION TBC

13:30 SALVATORE FERRAGAMO - LOCATION TBC

14:30 DOLCE & GABBANA - VIALE PIAVE, 24

16:00 TRUSSARDI - VIA CLERICI, 5

17:00 PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI - PIAZZA DEGLI AFFARI, 6

18:00 TOKYO JAMES - VIA CERESIO, 7

19:00 BALLY - VIA G. C. PROCACCINI, 4

20:00 BOTTEGA VENETA - LOCATION SEE ON INVITATION

21:00 MONCLER - LOCATION TBC

25 Settembre

09:30 HAN KJØBENHAVN - LOCATION TBC

10:30 LUISA BECCARIA - LOCATION SEE ON INVITATION

11:30 FERRARI - VIA LARGA, 14

12:30 LUISA SPAGNOLI - VIA TURATI, 34

13:15 ANNAKIKI - VIA CALABIANA, 6

14:00 HUI - VIA SAN VITTORE, 21

15:00 GIORGIO ARMANI - VIA BORGONUOVO, 21

16:00 MATTY BOVAN SUPPORTED BY DOLCE&GABBANA - VIA VALENZA, 2

17:00 ELISABETTA FRANCHI - LOCATION TBC

18:00 ANIYE RECORDS - VIA PIRANESI, 10

19:00 FRANCESCA LIBERATORE - VIA SAN BARNABA, 48

CNMI SUSTAINABLE FASHION

26 Settembre

09:30 DURAZZI MILANO - DIGITAL

10:00 TÍSCAR ESPADAS - DIGITAL

10:30 VIVIERS - DIGITAL

11:00 MMUSOMAXWELL - DIGITAL

11:30 HUSKY - DIGITAL

12:00 BYBLOS - DIGITAL

12:30 LAURA BIAGIOTTI - DIGITAL