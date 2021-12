L 'attrice 36enne interpreta la bionda e algida compagna del ladro nato dalla penna delle sorelle Giussani. Ed è perfetta per la parte

Capelli biondo platino, sguardo da gatta e look mozzafiato: la Eva Kant di Miriam Leone incarna alla perfezione il personaggio nato dall’ingegno delle sorelle Giussani, la compagna di Diabolik, l’abilissimo e spietato ladro mascherato protagonista dell’iconico fumetto. Dal 16 dicembre al cinema debutta il nuovo film che i Manetti bros. hanno voluto dedicare proprio a Diabolik, in cui la bellezza e i look di Miriam Leone/Eva Kant riescono a mettere in ombra Luca Marinelli nei panni del protagonista.

Per calarsi nei panni dell’algida e sensuale Eva Kant, Miriam Leone ha rinunciato alla sua caratteristica capigliatura rossa in favore di una chioma bionda platino che le dona moltissimo, acconciata nello chignon alto con cui la ladra è da sempre rappresentata dalle sorelle Giussani. I look sono incentrati su capi dal taglio sartoriale giocati sui toni del bianco e del nero, quintessenza della raffinatezza e della sensualità.

A mettere a punto i look sono state le costumiste Ginevra De Carolis e Martina Franci, che hanno tenuto conto dell’ambientazione anni ‘60 per selezionare i costumi di scena.

Leone passa dall’aderente tutina nera con cui mette a segno i colpi al meraviglioso abito lungo black & white con scollatura mozzafiato che indossa anche nel caracter poster, senza dimenticare il raffinatissimo tailleur bianco candido con cappello abbinato.

Anche i gioielli giocano un ruolo fondamentale nella costruzione del look di Eva Kant. Per le riprese Leone ha indossato una parure della collezione Bvlgari Serpenti Tubogas in oro rosa e diamanti, bracciali e anelli della collezione Serpenti Viper in oro bianco, diamanti e oro rosa e madreperla, e un orologio in oro giallo con orecchini e anelli in oro rosa, rubellite e diamanti della collezione Serpenti Seduttori.



Spiccano poi due pezzi speciali dal sapore vintage, una collana della collezione Bvlgari Alta Gioielleria in oro giallo composto da zaffiri, acquamarina, citrino e diamanti, e due orologi della collezione Bvlgari Heritage in oro giallo e smalti policromi, oro bianco e diamanti della metà degli anni Sessanta.