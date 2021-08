G li oversize, tornati di moda. Oppure gli intramontabili cat eye, gli intriganti butterfly sunglasses, le montature colorate: scopri tutti i modelli più fashion!

Mai sottovalutare il potere degli occhiali da sole: proteggono gli occhi e sono i fedeli alleati delle giornate in cui non c’è tempo per il make up o comunque abbiamo un’aria alquanto stropicciata, ma sono anche strategici accessori che permettono di personalizzare, vivacizzare, rendere più originale qualsiasi outfit. E poi diciamolo: rispecchiano non solo i nostri gusti, ma per molti versi anche la nostra personalità. Impossibile, dunque, restare indifferenti alle tendenze sunglasses del momento.

Gli occhiali oversize

Dalle passerelle alle strade delle città, il passo è stato breve: ecco nuovamente in scena gli occhiali oversize. Eredità degli anni Settanta, certo, ma rivisitati in chiave chiaramente contemporanea. Il che si traduce in montature super leggere, forme morbide oppure squadrate, sì, però rese più vivaci da originali stampe. I colori decisi e accesi lasciano il posto a quelli neutri, più sobri, anche ai pastelli. E poi c’è il nero, che è sempre un must. Gli occhiali oversize sono perfetti per qualsiasi outfit e qualsiasi momento della giornata.

Cat-eye e butterfly sunglasses, gli evergreen

Sarebbe sbagliato dire che sono tornati in voga gli occhiali da sole cat-eye, perché questa tipologia non conosce tramonti. Merito anche della sua grande versatilità; sta bene con tutto, è proprio il caso di dirlo. Ad affiancarla, giusto per restare in tema “animale”, eccone un’altra molto intrigante: i butterfly sunglasses. Che per certi versi hanno un aspetto un po’ retrò, ma al tempo stesso sono più moderni che mai. Perfetti per i look che virano sull’elegante, meno adatti alle mise casual. A meno che non si ami giocare con i contrasti. C’è da dire, in più, che gli occhiali a farfalla proteggono dal sole non soltanto gli occhi, ma tutta la zona perioculare. E ben venga!

La “mascherina” super glam

Ispirati (anche) al mondo sportivo – pensa agli sciatori o ai ciclisti - gli occhiali a mascherina sembravano ormai aver perso appeal e invece stanno vivendo una nuova stagione d’oro. Si sceglie fra modelli XXL e altri più discreti, ma in ogni caso il design è minimal, in certi casi quasi futuristico. Il connubio perfetto è quello con un outfit sporty chic, però anche in questo caso c’è chi si diverte a osare – e stupire – abbinandoli a capi più impegnativi. Le montature con lenti specchiate? No, non convincono più (almeno per il momento).

Il fascino delle geometrie

Occhiali da sole squadrati, sì. Ma non solo. I nuovi trend in fatto di sunglasses trovano nella geometria una più ampia fonte di ispirazione: fra modelli rettangolari (anche molto stretti), pentagonali, persino triangolari, c’è l’imbarazzo della scelta. Attenzione, però, agli abbinamenti con mise a loro volta un po’ eccentriche, perché l’insieme potrebbe risultare eccessivo. Meglio bilanciare con indumenti a tinta unita – o al massimo con un’accoppiata di colori – e dalle linee pulite. Promossi a pieni voti, invece, i richiami cromatici fra occhiali e outfit.

Le lenti gialle

In alcuni casi hanno un aspetto vintage, in altri forme esplicitamente contemporanee. Qualunque sia la scelta, però, abbiamo una certezza: gli occhiali da sole con lenti gialle sono sempre un plus in termini di stile. Troppo estrosi? Ma no. E nemmeno difficili da abbinare, come qualcuno potrebbe pensare. Gli outfit giocati sui colori neutri, tanto per cominciare, sono perfetti. Negli altri casi, il trucco consiste semplicemente nel considerare gli occhiali un indumento vero e proprio e definire la tua mise di conseguenza. Altre combo irreprensibili sono quelle con le nuance più delicate, che “stemperano” l’insieme. Doveroso segnalare che, oltre a quelle gialle, anche le lenti degradè dal rosa al prugna stanno facendo proseliti.

Largo alle montature colorate

Azzurre, lilla, rosa, gialle ma anche rosse o, per le più audaci, fucsia: le montature colorate hanno conquistato un posto d’onore fra le tendenze sunglasses del momento. Perché mettono allegria, sdrammatizzano, accendono gli outfit basati su tonalità scure e/o discrete. Il suggerimento è quello di indossare almeno un capo che sia dello stesso colore dell’occhiale, in modo da creare un continuum strategico. Da evitare invece gioielli dorati o, comunque, molto vistosi.

Occhiali rotondi? Sì, grazie!

Fra le icone dello stile hippy, anche gli occhiali da sole rotondi sono tornati di moda. Le nuove montature appaiono sottili, con spessori ridotti. Le lenti, generalmente, hanno dimensioni medie. Ma non mancano le versioni maxi, per chi ha la giusta dose di faccia tosta. In ogni caso, i round sunglasses danno quell’impronta ironica, sbarazzina che mette tutti d’accordo. E che li rende campioni di versatilità per quanto riguarda gli abbinamenti con indumenti e gli altri accessori. No limits.

Pilot, un (altro) incrollabile classico

Pilot, aviator, a goccia: vengono definiti in modi diversi, ma sono sempre loro. Un grande classico che non teme di essere scalzato. Per gli uomini sono un must, le donne ormai da molto tempo ne hanno scoperto le potenzialità in fatto di stile. Di grande personalità, donano un’aria “da dura” che intriga parecchio, soprattutto se le lenti sono totalmente coprenti. Il look dev’essere a sua volta deciso, ma è bene restare in ambito casual. I contrasti, in questo caso, potrebbero risultare poco armoniosi.

Hai già le idee più chiare ma ti manca ancora quel quid per decidere? Dai anche un'occhiata alla teoria delle quattro stagioni dell'Armocromia!