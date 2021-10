One Night Only: Armani celebra i 10 anni dei suoi hotel con una sfilata e un concerto dei Coldplay

U na sfilata-evento all'insegna dell'eleganza e dell'esclusività, con ospiti d'eccezione e celebrities, a Dubai per festeggiare Giorgio Armani

Giorgio Armani celebra i 10 anni dei suoi hotel di Milano e Dubai attraverso un lussuoso evento a Dubai che a partire dal nome rivendica eleganza ed esclusività "solo per una notte".

In One Night Only una sfilata by Giorgio Armani e una performance esclusiva di Chris Martin dei Coldplay al cospetto di un ristretto numero di ospiti illustri e celebrità da tutto il mondo, invitati dalla maison per prendere parte all'evento.

One Night Only ha carattere itinerante e nasce con lo scopo di portare l’universo Armani nelle più importanti città del mondo. Sette le città che lo hanno accolto dal 2006, anno del primo evento a Londra nel 2006.

L'anno successivo si è tenuto a Tokyo nel 2007, a Pechino nel 2012, a Roma e New York nel 2013, a Parigi nel 2014, prima di Dubai nel 2021.

L'evento One Night Only

One Night Only denota eleganza e ricercatezza, sottolineando l'unicità del brand Armani.

Per festeggiare i 10 anni trascorsi dall'apertura degli Armani hotel di Milano e Dubai, lo stilista Giorgio Armani torna a Dubai dopo 11 anni e dà vita ad un grande evento, svoltosi in concomitanza con Expo 2020.

One Night Only Dubai si è tenuto presso l’Armani Hotel Pavilion e ha rappresentato l'occasione perfetta per la presentazione della nuova collezione firmata da Giorgio Armani.

La serata non poteva che essere aperta con una sfilata della collezione Giorgio Armani uomo e donna primavera/estate 2022 e di una selezione di look di Alta Moda Giorgio Armani Privé della collezione Shine autunno/inverno 2021/22.

Dopo l'apertura della serata interamente dedicata alla moda, Giorgio Armani ha lasciato spazio alla musica.

Lo show di Chris Martin dei Coldplay

Una speciale performance live di Chris Martin dei Coldplay ha ribadito l'unicità del brand di moda italiano.

Per festeggiare i 10 anni dei suoi Armani hotel, Giorgio Armani ha voluto coinvolgere uno dei gruppi musicali più seguiti ed apprezzati del mondo, rappresentato dal carismatico frontman Chris Martin.

Dinanzi agli illustri ospiti presenti, Chris Martin si è esibito in un esclusivo set acustico che fa seguito alla pubblicazione dell'album Music of the Spheres dei Coldplay, disponibile dallo scorso 15 ottobre.

Per i 400 ospiti presenti, un vero e proprio regalo dalla magia unica, che difficilmente dimenticheranno.

Giorgio Armani e Chris Martin dei Coldplay a One Night Only Dubai

Gli ospiti internazionali di Giorgio Armani a Dubai

All’evento One Night Only in Dubai hanno partecipato celebrities e personalità di spicco internazionali. Tra i presenti anche dignitari e famiglie importanti degli Emirati Arabi Uniti e del Regno dell’Arabia Saudita, estimatori del brand Armani.

Alla serata ha preso parte Sharon Stone che, non solo è un'attrice e produttrice cinematografica molto apprezzata, ha una carriera da ex modella alle spalle.



Per Armani hanno raggiunto Dubai l'attore britannico Clive Owen e l'attrice Lily James ma anche Mélanie Laurent, direttamente dalla Francia.



All'evento hanno preso parte le attrici americane Jurnee Smollett e Madelyn Cline oltre alla modella statunitense Taylor Hill.

E poi ancora: Eric Nam, noto per essere un cantautore, conduttore televisivo e creatore di contenuti americano di origine coreana, e Celina Locks, modella brasiliana conosciuta per essere la compagna di vita di Ronaldo.

C'era anche Taylor Zakhar Perez, attore americano particolarmente apprezzato e star dei social media, noto per essere stato il protagonista nel film Netflix The Kissing Booth 2. Nel 2020 vestiva i panni di Marco e a questo personaggio deve la maggior parte del suo successo, della popolarità e dell'amore del pubblico.

A Dubai per Armani, poi, la conduttrice televisiva libanese e giornalista Raya Abirached. Presente Hanan Sobati, conosciuta per la sua passione per le auto sportive di lusso, e Diana Haddad, cantante e presentatrice TV libanese; la regista Nahla Al Fahad; l'imprenditrice Raja Al Gurg, membro del consiglio della Camera di commercio e industria di Dubai.

Gli ospiti italiani

Giorgio Armani non poteva non spedire inviti anche in Italia. Dal Belpaese, sono volati per lui a Dubai alcuni volti noti, tra i quali il velocista italiano Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100.

Al One Night Only hanno partecipato Giuseppe Finocchiaro, pianista e compositore italiano; Nicola Lener, il nuovo ambasciatore dell'Italia negli Emirati Arabi Uniti; Paolo Glisenti, Commissario generale di sezione per l'Italia per Expo 2020 Dubai.

L'attenzione per l'ambiente

Il gruppo Armani presta sempre molta attenzione all'impatto ambientale. One Night Only Dubai è stata progettata in modo da minimizzare il suo impatto ambientale attraverso alcuni piccoli accorgimento in grado di fare la differenza a partire dall'abolizione della plastica monouso.

Una scelta green per salvaguardare il nostro pianeta, rispettosa della questione ambientale spesso (purtroppo) dibattuta in tutto il mondo.

Il Gruppo Armani, in occasione di questo grande evento, ha chiesto di non utilizzare plastica monouso, di evitare lo spreco alimentare, di favorire il noleggio di attrezzature e materiali di allestimento e di incentivare il riutilizzo dei materiali usati.

Non solo. L'evento ha supportato la raccolta differenziata e incentivato l'uso di auto ibride o elettriche, contro l'inquinamento atmosferico da gas di scarico. Per l'illuminazione, è stato scelto il LED.

Armani ha espressamente richiesto che queste attenzioni nei confronti dell'impatto ambientale fossero rispettate anche dai fornitori, chiamati a rispettare clausole specifiche in ambito sociale e ambientale.

Il Gruppo Armani, rinnova il suo impegno nella neutralizzazione delle emissioni di gas serra prodotti e conferma la dedizione nella riduzione del proprio impatto ambientale attraverso il supporto di progetti ed iniziative a supporto del pianeta.