S u Mediaset debutta una nuova serie dedicata alla principessa Sissi, imperatrice dell'Impero Austro-Ungarico: vediamo tutti i look della protagonista, interpretata dall’attrice svizzero-americana Dominique Devenport

Una principessa ribelle immersa nel lusso, in lotta contro le regole e l’etichetta di corte, divenuta suo malgrado, e per amore, imperatrice: a Elisabetta di Baviera, conosciuta in tutto il mondo semplicemente come Sissi, sono stati dedicati nel corso degli anni film e serie tv, e l’ultima sta per approdare in prima serata su Canale 5.

Prodotta dalla tedesca RTL e Beta Film, la serie arriverà su Mediaset con sei episodi da un’ora ciascuno ("Sisi" è il titolo originale) che promettono di trascinare gli spettatori nell’universo scintillante e sfarzoso dell’impero austro-ungarico dell’Ottocento, regalando anche una panoramica sulla moda del tempo. Sissi d’altronde divenne famosa anche per la sua leggendaria bellezza e la passione per i gioielli e gli abiti che l’accentuavano: magistralmente interpretata dalla stupenda Romy Schneider nel film degli anni ’50, nella nuova serie ha il volto dell’attrice svizzero-americana Dominique Devenport, mentre l’imperatore Francesco Giuseppe è interpretato dal collega tedesco Jannik Schümann.

La serie debutterà in Germania nei giorni prima di Capodanno ed arriverà in Italia nel periodo natalizio per la messa in onda, più precisamente il 28 dicembre. Nell'attesa vale la pena ricordare come Sissi rivoluzionò la moda del tempo, diventando un'icona e suscitando ammirazione (e invidie) in tutto l'impero anche grazie alla sua leggendaria bellezza: i lunghissimi capelli scuri e la vita sottile erano i punti forti che la duchessa diventata imperatrice valorizzava usando gioielli e pietre preziose per l'acconciatura e abiti con corsetti strettissimi cuciti su misura per evidenziare la figura. Uno stile che torna anche nella serie, che ricalca fedelmente i fatti storici: ecco una carrellata dei look che ci aspettano.

Il gran ballo

Una delle scene più romantiche della serie è quella del ballo dove Sissi conosce il futuro marito. Alcune immagini che trapelano dal set confermano che a dominare sono abiti voluminosi e riccamente adornati, con gonne ampie, strati di tulle e ricami oro e argento a richiamare i metalli preziosi. Quello di Sissi, in particolare, è in un delicato azzurro cielo con sottogonna di tulle lilla e scollo che lascia scoperte le spalle e la clavicola: i lunghissimi capelli sono parzialmente raccolti e ricadono su una spalla, mentre le braccia sono fasciate da guanti bianchi. Una principessa in divenire.

Da duchessa a imperatrice

Torna lo scollo che mette in evidenza la linea delle spalle e delle clavicole e resta costante la predilezione per abiti riccamente lavorati e dai riflessi metallizzati. Il punto vita tanto invidiato di Sissi viene messo in evidenza da drappeggi che ne seguono la linea, scendendo dalla scollatura sino ai fianchi.

Regina di fiori

I capelli, come detto, erano un altro dei punti forti e di vanto per Sissi, che li acconciava spesso in elaborate pettinature ornate da decorazioni. In una delle scene della serie l'attrice he la interpreta indossa un abito a fondo bianco che ricalca la linea dell'epoca - stretto in vita e gonna molto ampia e vaporosa - arricchito da intarsi metallici e da punti di rosso e verde, con fiori che decorano le spalline. I capelli sono raccolti sulla sommità della testa in un intreccio fermato da rose rosse.

Sposa regale

L'abito da sposa di Sissi è un inno al lusso: le immagini anticipate regalano l'anteprima di una nuvola di tulle color avorio con il corpetto arricchito da cristalli e decori floreali. Non può mancare la tiara e il lungo velo, accessori cui si aggiungono i guanti di raso bianco.

L'imperatrice Sissi

Un look da vera imperatrice: un abito dorato con lo strascico, scollatura a cuore e maniche a sbuffo dorate. Restano i guanti bianchi, simbolo di purezza e raffinatezza, con la corona a sottolineare la regalità di Sissi.

A corte

In una delle scene che la ritrae a corte al fianco del marito, Sissi sfoggia un abito damascato oro e bianco con una fascia che stringe il punto vita e maniche a sbuffo: perfetto per la vita di corte.

Non solo oro

L'oro non è l'unico colore indossato da Sissi, pur il prediletto insieme con il bianco. La "principessa triste" sfoggia anche un abito nero, uno dei pochi di colore scuro, composto da corpetto a pieghe, accollato e con maniche lunghe, e un'ampia gonna dai riflessi metallizzati.

Candore e purezza

Non mancano infine scene che raccontano la vita più privata di Sissi e dell'imperatore Francesco Giuseppe. Per questi spaccati la stylist della serie ha scelto un négligée di tulle e pizzo bianco con scollatura ricamata, strascico e fili dorati a impreziosire.