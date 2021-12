10 tiktoker fashion influencer che devi seguire adesso

S ui social ci sono delle vere e proprie star da emulare. Ecco allora i 10 tiktoker fashion influencer da seguire per non rischiare di non essere alla moda

Dopo Facebook e Instagram, Tik Tok sta spopolando sempre più. Sono soprattutto i più giovani a utilizzarlo per caricare contenuti e vederne di altri. Nascono delle vere e proprie celebrità che dettano legge su quello di cui sono esperte.

Per quanto riguarda la moda, Chiara Ferragni docet, per sapere qual è l’ultimo abito di tendenza o accessorio da abbinare bisogna osservare i video divertenti sui social.

Ecco allora che diventa d’obbligo analizzare chi sono i primi 10 tiktoker fashion influencer e perché. Cosa li rende così speciali, come hanno conquistato la loro credibilità e perché li devi seguire?

Tik Tok, nuovo approdo della moda

Il 2021 è l’anno di Tik Tok, a contribuire al suo successo è stato il mondo della moda. Tantissimi iscritti, tiktoker fashion influencer, infatti hanno dedicato alla recente piattaforma moltissimi contenuti.

Quindi, ciò che ha reso celebre la piattaforma – sfide di danza, tutorial di make up e sketch divertenti – sta lasciando spazio a figure che si ispirano a Chiara Ferragni. Ma non ci si limita solo al panorama italiano, c’è spazio per influencer da tutto il pianeta. A determinare l'agenda dello stile sono anche loro, che sfruttano il potere innegabile di Tik Tok. Un luogo virtuale, espressione di una parte del mondo reale, sempre più di tendenza.

Cresce ogni giorno il numero di utenti che si affidano per saperne di più su un argomento o su un altro. L’unica regola è scoprire che cosa piace all’utenza di riferimento.

Chi seguire

Ogni timeline è espressione dei propri interessi, ma se si vuole variare e scoprire che cosa è di tendenza (o lo diventerà) perché non seguire anche i 10 tiktoker fashion influencer più importanti? Qualsiasi dubbio di stile, di abbinamento cromatico o di brand potrà essere dissolto in pochi secondi: il tempo di un nuovo contenuto video.

Che siano appassionati del settore o veri e propri modelli, stilisti che sfruttano la loro popolarità per dire la propria, ecco le persone maggiormente influenti in uno dei campi più seguiti da sempre (e sarà così per sempre). Se si parla di moda, non ci si annoia mai.

Maha Gondal

Qualsiasi abbinamento, con Maha Gondal acquisisce uno stile personale e di tendenza. Non c’è da stupirsi se è stata fra i primi tiktoker fashion influencer ad affermarsi. Marchi del calibro di Champion e Coach l’hanno scelta. Uno sguardo magnetico che può convincere chiunque. Su TikTok è @MoxeB. Un mix di musica e immagini che la immortalano con i migliori outfit del momento detta legge su quella che è la tendenza da seguire se si vuole essere alla moda.

Violet Ezedimora

A non passare certamente inosservata è @violetezedimora. Capelli cortissimi che mettono in risalto dei lineamenti perfetti. Ideali per pubblicizzare orecchini e accessori di qualsiasi tipo. Il suo sguardo è sempre serio, le sue movenze catturano l’attenzione. In pochi secondi è chiaro a tutti che cosa è bene scegliere per un’occasione speciale. Se segui Violet stai sicura che non puoi sbagliare e tutti si gireranno per ammirare il tuo carattere nel campo della moda. Non ci sono regole, qualsiasi capo può essere rivisitato e trasformato.

Ambika Dhir

Nel 2021, se sei un’appassionata di moda e di Tik Tok, non puoi non seguire le tendenze proposte da @AmbiKadhr. Il suo account ha cominciato a spopolare durante la quarantena dell’anno scorso. Una continua ascesa che è arrivata sino a oggi e non sembra volersi arrestare. Se l’obiettivo è avere stile senza rinunciare all’ecosostenibilità, lei è una vera guru del settore e il suo parere conta sempre. Chi cerca ispirazione e vuole scegliere consapevolmente ha un nuovo modello da seguire.

Louis Powell

Fra i tiktoker fashion influencer che si sono affermati nell’ultimo anno, e che lasciano sperare di bissare anche nel 2022, troviamo @YoungManPowell. Il suo stile richiama gli anni Settanti e li attualizza. Parola d’ordine second hand. Per lui il riciclo è occasione per reinventarsi ed esprimere la propria personalità. Quale migliore ispirazione, se si ha il suo stesso intento?

Rachael Tan

Il suo account fresco e giovane lo trovi digitando @sriracha.el: è una ragazza dal volto perbene, sempre sorridente e allegra. Con semplicità e rivolgendosi ai coetanei come lei, dice la propria in fatto di moda su una delle piattaforme più in voga del momento. Uno stile casual e comodo che non rinuncia alle tendenze. Cresce ogni giorno, e insieme a lei la sua credibilità come guru in fatto di fashion mood. Nonostante sembri la ragazza della porta accanto, il suo livello di esperienza è innegabile.

Leonie Hanne

Se la cerchi fra i tiktoker fashion influencer più acclarati, la trovi come @LeonieHanne. Una stilista che sa il fatto suo e che non si nasconde. Scarpe, abiti e accessori coloratissimi mettono allegria a chiunque si imbatta in uno dei suoi video. Ma non è solo questo il suo punto di forza, Leonie è un’esperta di moda e sa sempre qual è la scelta migliore per ogni occasione. Musica ritmata e passo felpato creano un meraviglioso contrasto, meraviglioso quasi quanto i suoi outfit.

Saggezza Kaye

Su Tik Tok è @Wisdm8, un uomo che non deve chiedere mai e che cambia volto ogni volta che ne ha voglia. Eclettico, alla moda e sempre alla ricerca del suo stile personale, cerca di dire la sua anche sui social. I risultati sono innegabili. Vive in Texas, ma ha origini nigeriane. Un mix di culture che lo rendono davvero il numero uno in fatto di moda. Nel 2020 è stato nominato da Vogue il "ragazzo meglio vestito su TikTok" e quest’anno non è stato da meno.

Karina Vigier

Fra i tiktoker fashion influencer che hanno dominato in questo anno che sta per concludersi non possiamo non citare @KarinaVigier. Una donna che ha dimostrato quanto l’età non conti e come su Tik Tok non la facciano da padroni solo i giovanissimi. Elegante, consapevole, eccentrica e sempre di buonumore, direttamente da Copenaghen, dov’è un’editor affermata, Karina Vigier manda un segnale universale. La giovinezza non la stabilisce la data di nascita e non ci sono limiti alla creatività.

Parco Benji

Meglio conosciuto come @FashionBoy, più che un nome una garanzia, è sempre allegro e sopra le righe. Esattamente come è la moda che segue e che interpreta alla perfezione. Per chi vuole avvicinarsi alle nuove tendenze lui è un vero maestro da seguire e al quale rubare idee di tendenza per un look che non passi mai inosservato e che non venga giudicato banale. Il suo è uno stile unico.

Rebecca Ko

L’ultima tiktoker fashion influencer, ma non perché abbia meno follower degli altri, è @rebeccaxko. Una vera estimatrice dell’abbigliamento comodo e perfetto per stare sul divano a guardare l’ultima serie su Netfilx, lo rende unico e inimitabile, esattamente come lei. Una piccola rappresentante della Generazione Z, che si sta affermando con determinazione.