S ono bellissime e sempre più seguite: le WAGS sono diventate vere e proprie icone di stile. Ecco quali sono le più fashion secondo noi

Non conosci ancora le WAGS? Sono le Wives And Girlfriends, mogli, compagne e fidanzante dei calciatori, sempre più seguite sui social network non solo per la loro vita sentimentale.

Tra le protagoniste del team WAGS ci sono mamme a tempo pieno e modelle, conduttrici televisive, attrici, imprenditrici e influencer, forti e determinate. Presenze fisse sui Red Carpet più prestigiosi, le WAGS sono vere icone di stile! Sono queste alcune delle più belle.

Georgina Rodriguez

Classe 1994, Georgina Rodriguez è la fidanzata di Cristiano Ronaldo, calciatore portoghese che ha conosciuto nel 2016, quando lavorava per Gucci a Madrid.

Il loro è stato senza dubbio un amore a prima vista: la stessa Georgina ne ha parlato in questi termini in diverse interviste rilasciate negli ultimi 5 anni. I due hanno una figlia, Alana Martina.

Il look che abbiamo scelto è quello che Georgina Rodriguez ha sfoggiato in occasione del Festival del Cinema di Venezia, nel 2021, indossato per l'arrivo all'Hotel Excelsior. Abito bustier in pizzo con giacca doppiopetto in cady e raso, firmato Ermanno Scervino, al quale ha abbinato gioielli di Pasquale Bruni.

Thessa Lacovich

La bellissima Thessa Lacovich è entrata a far parte delle WAGS solo di recente, in seguito al fidanzamento con il calciatore del Sassuolo Manuel Locatelli.

Vive a Milano ma è originaria della Costa Rica e il suo profilo Instagram cresce a vista d'occhio. Thessa condivide con i suoi supporters alcuni dei suoi migliori outfit, qui un elegante ma sobrio abito blazer nero con doppio petto e dettagli in rilievo.

Pilar Rubio

Conduttrice televisiva spagnola, Pilar Rubio condivide la sua vita con il calciatore del Real Madrid Sergio Ramos, che ha sposato nel 2019. Tra gli invitati anche Izabel Andrijanic Kovačić e Mateo Kovačić, in uno scatto bellissimo al termine di questa gallery.

Nel completo sensuale ed elegante black and white, Pilar Rubio ha preso parte a giugno 2021 alla presentazione del suo show Beauty Elixir, a Madrid.

Sarah Felberbaum

Sarah Felberbaum è la bellissima moglie dell'ex calciatore Daniele De Rossi che ha abbandonato il calcio giocato guadagnando un posto nello staff del c.t. Roberto Mancini. La coppia si è sposata nel 2015, è più solida che mai e ha due figli: la primogenita Olivia e Noah.

Sul Red Carpet del Festival del Cinema di Venezia, nel 2019, Sarah Felberbaum sfilava in un abito Miu Miu in occasione della presentazione del film The New Pope. Ha sfoggiato un outfit in perfetta sintonia con il film, disegnato appositamente per lei per richiamare il tema religioso.

Jessica Aidi

Jessica Aidi è una modella francese. Ha 28 anni ed è la seconda moglie del calciatore Marco Verratti che per lei ha lasciato la prima moglie Laura. A Jessica ha fatto una romantica proposta di matrimonio in diretta sui social da Marrakech e le nozze si sono tenute a Parigi a luglio 2021. Tra gli invitati VIP, anche Ibrahimovic.

In questa foto Jessica Aidi indossa un top verde e bianco abbinato ad una gonna che richiama la stessa fantasia, nell'evento dello stilista Giambattista Valli durante la Paris Fashion Week.

Veronica Ciardi

Nota per aver preso parte al Grande Fratello 10, l'esperienza televisiva di Veronica Ciardi si è ormai conclusa. Ha incontrato il calciatore Federico Bernardeschi, attaccante della Juventus, che ha rapito il suo cuore e con il quale ha una figlia di due anni, Deva.

In questo shooting indossava un pantalone dalla fantasia scozzese a quadri rosso, che le dona in modo particolare, un outfit sobrio ma chic da copiare per tutti i giorni.

Martina Maccari

Moglie del calciatore Leonardo Bonucci, classe 1985, Martina Maccari è una ex modella. Oggi influencer ed imprenditrice digitale, ha fondato il progetto Nettare. La coppia ha tre figli: Lorenzo, Matteo e Matilde.

Qui Leonardo Bonucci e Martina Maccari posano sul Red Carpet in occasione del Gran Gala del Calcio. Era il 2017 e Bonucci veniva premiato come uno tra i migliori difensori del calcio italiano.

Vlada Zinchenko

Presentatrice e moglie del calciatore del Manchester City Oleksandr Zinchenko, in Ucraina Vlada Zinchenko presenta uno show sul calcio. Ha spostato Oleksandr nel 2020 dopo una romantica proposta di matrimonio il cui scenario è stato, neanche a dirlo, lo stadio Olimpico di Kiev.

Per fare il tifo per l'Ucraina, in occasione di UEFA Euro 2020 a Bucharest, in Romania, ha scelto un abito corto particolarmente sexy che ha abbinato ad una coroncina di fiori azzurri e gialli, i colori del suo Paese Natale.

Izabel Andrijanic

Izabel Andrijanic Kovačić è la moglie del calciatore croato Mateo Kovačić. I due sono sposati dal 2018, anno di nascita del figlio Ivan. Izabel Andrijanic è una imprenditrice e ha fondato nel 2015 Lunilou, un'azienda che si occupa di prodotti ecologici appositamente studiati per le esigenze dei bambini.

In questo bellissimo scatto la vediamo con Mateo a Siviglia, in occasione del matrimonio del calciatore del Real Madrid Sergio Ramos con la presentatrice TV Pilar Rubio. Era il 15 giugno 2019.

Mirjana Zuber

Mirjana Zuber è sposata con il calciatore svizzero Steven Zuber dal 2015. nel suo passato, la finale del concorso di bellezza Miss Svizzera. Oggi è una imprenditrice e conduttrice di successo. Tra i suoi ultimi progetti, il podcast Road To Success By Mira, disponibile su Spotify.

I suoi outfit non temono i colori più audaci, qui la vediamo in un abito arancione dalla scollatura particolarmente generosa, sfoggiato in occasione dell'evento Sport Bild Award 2019 ad Amburgo.