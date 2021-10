Young Emperors: coppia fashion tra stile, amore e abbinamenti da urlo

N elson Tiberghien e Isabelle Chaput sono i protagonisti di una storia d’amore super fashion

Non è sempre facile rispondere alla domanda “che cos’è l’amore”, perché la verità è che non esiste una risposta universale che possa mettere d’accordo tutti. Quello che sappiamo con certezza è che un rapporto di coppia è fatto di rispetto, di reciprocità e di complicità, e in quanto a quest’ultima, gli Young Emperors ne hanno da vendere.

Questa coppia di giovani innamorati, infatti, condivide la stessa sfrenata passione per la moda, ma non solo. È proprio questa che gli ha permesso di creare un progetto straordinariamente interessante che ora spopola nel feed di Instagram.

Il progetto Young Emperors, questo il nome della pagina Instagram utilizzata dai protagonisti della nostra storia, è molto di più di un semplice profilo di coppia dove si condivide l’amore. Oltre ai look e allo stile straordinariamente d’ispirazione, i due insegnano che la moda può diventare uno strumento potente per stare bene con se stessi, indipendentemente dal genere di appartenenza e dai giudizi degli altri.

Young Emperors: chi sono

Conosciuti con il nome di Young Emperors, Nelson Tiberghien e Isabelle Chaput, sono una coppia di innamorati con la stessa passione, quella nei confronti della moda. Non sappiamo se sia stato questo interesse condiviso a farli innamorare, quello che è certo è che l’essere fashionisti li rende inseparabili.

Il progetto di Nelson Tiberghien e Isabelle Chaput

I due innamorati hanno deciso insieme di aprire una pagina Instagram dedicata al loro amore, e a quella passione condivisa. Così, nel 2018, è nata @young_emperors, e da quel momento la coppia non ha mai smesso di intrattenere Instagram con look audaci, stravaganti e straordinari.

Non solo moda, però. Nelson Tiberghien e Isabelle Chaput sono dei veri e propri creativi che esplorano anche i mondi legati alla fotografia o alle arti visive. Del resto, con dei look così come poteva essere altrimenti?

Young Emperors: la moda su Instagram

Certo è che la prima cosa che cattura l’attenzione, è sicuramente quel mix and match di forme e colori gemellare, e sempre di tendenza, che la coppia sfoggia a ogni occasione. Non solo su Instagram, ma anche nella vita reale.

La pagina Instagram della coppia, che supera i 200000 follower, rallegra i feed di chiunque li segua e li veda come un esempio di affiatamento e complicità. I due, infatti, si mostrano attraverso scatti ricercati e audaci, con look complementari e coordinati.

Arte e moda

Nelson Tiberghien e Isabelle Chaput non condividono solo la passione della moda, ma anche quella dell’arte a tutto tondo. I due, infatti, hanno lavorato insieme anche ad altri progetti nel settore della fotografia e delle arti visive.

Stile, amore e abbinamenti da urlo

Queste passioni li hanno avvicinati e ora li uniscono, al punto tale che con il progetto Young Emperors, Nelson Tiberghien e Isabelle Chaput, sono diventati una cosa sola. La pagina Instagram è oggi una finestra spalancata sul loro amore, tra stile e abbinamenti da urlo.

Un’inedita forma d’amore

Ancora prima del lancio del progetto Young Emperors, i due hanno confessato che sin dall’inizio della relazione hanno scelto di abbinare i loro abiti per creare dei look complementari. Il motivo? Per loro si trattava di un’espressione del loro amore e dell’essenza più vera della relazione.

Young Emperors: le ispirazioni

La scelta di concentrarsi sulla creazione di outfit gemellari, in realtà, è nata dalla grande passione che i due nutrono nei confronti della cultura coreana, dalla quale hanno preso ispirazione.

In Corea, infatti, molte coppie scelgono di creare degli outfit complementari per esprimere il loro amore e la complicità relazionale.

Young Emperors: la creazione dei look

Ma come creano i loro look Tiberghien e Chaput? Gli abiti che gli vediamo indosso provengono dai loro guardaroba reciproci. Alcuni di questi gli sono inviati dalle aziende con cui collaborano, altri invece sono prestati da stilisti o conoscenti. Quello che è certo è che i look sono sempre sbalorditivi.

Un nuovo approccio alla moda

Ma non è solo lo stile della coppia che ci piace, ma anche questo inedito approccio alla moda che esalta il gender neutral. Per i due, infatti, la moda è senza genere: i due innamorati indossano ciò che gli piace e che gli fa stare meglio, senza badare alle classificazioni di genere.

Nelson Tiberghien e Isabelle Chaput, quindi, non solo raccontano il loro amore e la quotidianità condivisa, ma accendono i riflettori anche sulla tematica genderless che, fortunatamente, continua a trovare sempre più spazio nel mondo fashion.

I progetti per il futuro

Con l’arrivo della pandemia Tiberghien e Chaput non si sono fermati e hanno trasformato il loro appartamento di New York in una sorta di studio creativo per trasformare le loro idee in progetti concreti.

Così, al fianco delle istantanee focalizzate sui loro look, hanno iniziato a creare anche dei video, condivisi anche questi sulla loro pagina Instagram, intrattenendo tutti i loro follower.