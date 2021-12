N on esiste classifica fashion che non la veda sul podio tra le meglio vestite dell’anno e i suoi look fanno sempre magicamente centro! L’attrice di Spider-Man è diventata una vera maestra di stile: ecco i suoi 10 outfit più belli del 2021

Lo stile più sfavillante sui red carpet targati 2021? In larghissima parte ha vissuto sotto il segno di colei che in soli dieci anni ha saputo trasformarsi da teen-star Disney ad attrice più richiesta di Holliwood: Zendaya.

Oh sì, non ci sono assolutamente dubbi: la venticinquenne protagonista di Spider-Man e Dune negli ultimi anni ha saputo imporsi praticamente sempre tra le file delle meglio vestite, ma il 2021 ha rappresentato per lei davvero una consacrazione a icona assoluta della moda.

Complice un sodalizio longevo e magico con Law Roach – incoronato da Holliwood Reporter “best-stylist 2021” – Zendaya è di certo una delle figure più influenti in termini di stile degli ultimi tempi, colei che tutti gli obiettivi e gli sguardi cercano quando i riflettori si accendono su un tappeto rosso. E che ormai tutti i più prestigiosi brand vogliono vestire!

Il motivo? Indubbiamente è da individuare in una forte personalità e in un’eleganza innata (crediamo fortemente che alla voce “stile”, sul dizionario, dovrebbe esserci una sua foto!), ma anche in moltissima ricerca e gusto sui pezzi da indossare e sul modo migliore per mixarli. Tutte qualità visibili tanto sui red carpet e nelle cover quanto nello street style più spontaneo.

Il suo modo di vestire? Eclettico, altamente personale e sempre indiscutibilmente chic, Zendaya è maestra assoluta nel mixare tocchi mannish a look ladylike. Riesce come nessuna inoltre a interpretare la situazione per la quale si sta vestendo in modo sempre nuovo, sorprendente e unico: sa trasformarsi giocando (e divertendosi!) con gli azzardi e con la moda insomma, ma sa anche rimanere sempre molto fedele a sé stessa. E non è decisamente una cosa da tutte!

Per celebrare questo 2021 di stile sotto il segno di Zendaya dunque, ecco una selezione dei 10 outfit più rappresentativi sfoggiati dall’attrice nell’ultimo anno. E nel caso te lo stessi chiedendo: certo, scegliere è stata davvero dura ma… hey, qualcuno doveva pur farlo!

Il long dress cut-out giallo

Credits: Getty Images

Per la notte degli Oscar 2021, Zendaya è un’autentica visione fluo sul red carpet!

Come dimenticare il long dress haute couture targato Valentino? Impossibile, complici un giallo luminosissimo e una linea cut-out dal piglio anni ’70 sexy e sbarazzina nello stesso tempo. Insomma, Force de Beuté – questo il nome scelto da Pierpaolo Piccioli per l’abito - per noi rappresenta una scelta assolutamente “da Oscar”, sei d’accordo?

Il tuxedo-dress

Credits: Getty Images

L’arrivo in Laguna di Zendaya per il 78° Festival di Venezia non passa inosservato: la bellissima attrice scende dal motoscafo e mostra un long dress stile “camicia da smoking” chiuso con un’importante fusciacca rosa acceso e completato con una giacca tuxedo oversize. Maxi scollatura e spacco profondissimo fanno di questa rivisitazione glam del capo iconico maschile per eccellenza un look “sexy mannish” raffinatissimo - targato ancora Valentino - che ha saputo stregare critica e pubblico. Avanguardia pura!

L’abito “second skin”

Credits: Getty Images

Stella Gen-Z tra le star, e si vede! Zendaya a Venezia mostra tutta la sua giovane audacia, grazie a colpi di stile che sanno di nuovo.

Eccola con il Balmain aderentissimo con cui ha lasciato senza fiato il red carpet (e non solo!). Realizzato in nappa effetto bagnato, il long dress le fa da seconda pelle, dando la sensazione del nude-look. Inutile dire che il colpo da maestro di Roach qui è il collier con smeraldo, senza il quale la riuscita della mise non sarebbe assolutamente stata la stessa. Ah, quando i dettagli fanno la differenza!

Il look con tiny crop top e gonna aderentissima

Credits: Getty Images

Quasi un biglietto da visita quello di Zendaya, che sceglie top cortissimi o abiti con tagli all’altezza dell’addome spesso e volentieri.

Ebbene, per la presentazione di Dune a Parigi ne indossa una versione super-hot e davvero speciale. Sì perché si tratta di una prima assoluta, ovvero di un coordinato tratto dalla collezione di debutto di Pieter Mulier per Alaïa, formato da top cortissimo e gonna super-aderente in maglia con dettagli traforati. Un look seventy davvero favoloso!

Il top di catene

Credits: Getty Images

La visione dell’attrice da parte di un’icona punk della moda del calibro di Vivienne Westwood è ben diversa. Durante il tour promozionale londinese del film Dune Zendaya infatti spiazza tutti con un look da guerriera che lascia a bocca aperta per stile e sensualità.

Gli occhi sono tutti puntati sul top: un intreccio di catene drappeggiate abbinate a una gonna a scacchi. Semplicemente wow!

L’abito bianco futuristico

Credits: Getty Images

Altro red carpet dedicato a Dune, altro abito favoloso!

Parliamo del long dress bianco firmato Rick Owens, un tripudio sparkling di paillettes total-white. A colpire è soprattutto il contrasto del materiale ladylike e la linea futuristica del vestito, grazie al quale Zendaya appare come la bellissima principessa di una lontana galassia.

L’abito con armatura couture

Credits: Getty Images

Arriviamo agli Women in Film Awards, a Los Angeles. In questa occasione Zendaya sfoggia un abito tratto da una delle collezioni più sperimentali di Loewe, ovvero un long dress grigio con un grosso dettaglio gioiello sul busto, che ricorda proprio un’armatura dorata. Un vestito di grandissimo impatto che Zendaya abbina con Louboutin a tacco altissimo e orecchini art-déco da sogno.

Il vestito vintage

Credits: Getty Images

Il primo red carpet con il fidanzato Tom Holland (in occasione della cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro) segna una tappa speciale, anche in termini di stile. Sì perché Law Roach e Zendaya ci tirano fuori dal cilindro (anzi, dall’archivio!) una chicca favolosa: un vintage anno 2000 firmato Roberto Cavalli da vera superstar!

Si tratta di un abito nero aderentissimo con profonda scollatura sulla schiena, impreziosita da un audace gioiello che ricalca la spina dorsale in tutta la sua lunghezza con due teste di serpente all’altezza delle scapole. Una combo – quella tra nero, oro e nudo – che seduce e incanta tutti i presenti (e non!).

Il blazer dress sparkling

Credits: Getty Images

Il blazer è indubbiamente uno dei pezzi chiave nello stile di Zendaya.

Ecco quindi che l’icona fashion ce lo propone in chiave dress, alla première londinese del nuovissimo film Spider-Man: No Way Home (in uscita nelle sale italiane).

L’abito è un blazer oversize che ricala proprio le linee della collezione Uomo pret-a-porter spring 2022, di Alexander McQueen. Abbinato a un paio di collant, l’intero look è impreziosito da cristalli che ricordano la trama (guarda che caso!) di una ragnatela. Quando dicevamo che nessuna come lei sa interpretare le situazioni con outfit ad hoc…

Il long dress personalizzato (con ragnatele)

Credits: Getty Images

Ancora Spider-Man: No Way Home (questa volta a Los Angeles), ancora un look a tema mozzafiato!

Per l’occasione Zendaya ammaglia tutti con uno slipdress con scollature da capogiro, creato ad hoc dalla maison Valentino con pattern in lustrini neri a forma ragnatela. Noi l’abbiamo amata, e voi?