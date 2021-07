O cchio alla moda, occhio all'ambiente, si può? Ebbene sì, si può essere glam e sostenibile allo stesso tempo. Scopri come!

La bella stagione si avvicina: non sarebbe bello, quest'anno, affrontarla con un occhio di riguardo per l'ambiente? Vestirsi in modo glam, ma sostenibile si può, basta avere a portata di mano i pezzi giusti! Ecco la lista dei 10 capi sostenibili (e intramontabili) da avere per l'estate 2021.

La camicia bianca

Il più intramontabile dei classici, regina del guardaroba: la camicia bianca è uno di quei capi su cui vale la pena investire, se per caso non ne hai ancora una. Prima di acquistarla però, fai un giro nel guardaroba del fidanzato, del fratello o del papà: non c'è niente di più glam del portarla casual in versione oversize!

La borsa vintage

Se sei un'amante delle belle borse, di quelle firmatissime, per capirci, non pensare di dover spendere un occhio della testa per acquistarne una: il mondo del vintage è pieno di tesori che aspettano solo di essere scoperti. Basterà poi portarle in un laboratorio in cui rimettono a nuovo la pelle per farle tornare agli antichi splendori!

I jeans

I jeans sono i migliori amici del look casual e ci permettono di abbinare (praticamente) qualunque capo abbiamo nell'armadio. Indossare il più possibile quello che possediamo è un ottimo modo per iniziare ad avere un approccio più sostenibile alla moda: pensaci su!

Il trench

Evergreen tra gli evergreen, il trench è un vero e proprio must have primaverile, un capo che riesce a rendere elegante qualunque look. Anche qui, non fiondarti nel primo negozio fast fashion per acquistarne uno: prova a fare un giro per mercatini vintage o a dare un'occhiata all'enorme mercato del second hand. Potresti trovare pezzi ancora con il cartellino attaccato e a prezzi davvero convenienti.

La camicia in denim

Ideale per sdrammatizzare un look altrimenti troppo serio, la camicia in jeans è un capo molto furbo, perché, soprattutto in estate, può fungere anche da giacca, per rendere più casual anche un abitino romantico.

L'abitino romantico

A proposito di abitini, un vestitino in fantasia floreale o a pois, magari recuperato in un mercatino vintage, è un capo decisamente intramontabile. Sceglilo in seta, o comunque in fibra naturale. Non appena lo indosserai, ti renderai immediatamente conto della differenza abissale che c'è con i suoi moderni simili in poliestere.

Il chiodo in pelle

Il chiodo in pelle è un altro grande classico, che puoi facilmente recuperare nel mercato del vintage o nel second hand. Anzi, nel suo caso, più è vissuto e più assume un'allure trendy e intramontabile.

Le ballerine

Noi amanti di Audrey ci intendiamo: la ballerina non passerà mai di moda! A corsi e ricorsi, è una calzatura che torna sempre. Se non soffri di particolari problemi di mal di schiena e ti piace il look dal gusto un po' anni Cinquanta, la ballerina è la calzatura che non passa mai di moda e che avrai nell'armadio per anni e anni. E in quanto tale rientra a tutti gli effetti tra i capi sostenibili da avere nell'armadio.

La t-shirt stampata

Per produrre una t-shirt di cotone, servono 2700 litri di acqua. E se anziché acquistarne una nuova, non provassi a cercarne una vintage, oppure second hand? Magari stampata, per dare un tocco rock al tuo look! È uno di quei capi sostenibili e intramontabili da avere per l'estate, da tenere pronti all'uso nell'armadio, perché sono quelli che si portano di più!

Le sneakers

Ci sono diversi brand oggi che realizzano sneakers etiche e sostenibili: se devi acquistarne di nuove, prova a cercarne uno di questi. Molti di loro producono in Italia, con materiali certificati o addirittura di recupero: anche un paio di scarpe può fare la differenza per l'ambiente!