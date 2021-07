A nche in spiaggia possiamo scegliere di fare la differenza: ecco 8 capi etici e sostenibili da portare con noi anche al mare!

Anche la più piccola delle nostre azioni ha un impatto sul nostro pianeta, perfino andare in spiaggia può essere un modo per fare le scelte giuste. In che modo? Supportando piccole realtà artigianali che hanno lavorazioni etiche e che utilizzano materiali sostenibili. Inoltre, più ti appoggerai a realtà piccole, più sarai certa che abbiano il controllo della loro filiera. Dunque, eccoci venire in tuo aiuto: ti suggeriamo 8 capi sostenibili per la spiaggia per vestirsi bene facendo del bene.

Costume da bagno

Ci sono costumi e costumi: sceglili in materiali rigenerati o riciclati, come l'Econyl, fibra di nylon rigenerata che ha proprietà antibatteriche e traspiranti e che contribuisce a togliere rifiuti dall'oceano.

CasaGIN

Sandali e ciabattine

Preferisci lavorazioni artigianali e manifatture italiane: abbiamo un distretto calzaturiero che il mondo ci invidia! Pensiamo ai sandali capresi a piede nudo, in pelle: super chic e intramontabili. Con un paio di sandali così, possiamo sentirci un po' Jackie Kennedy anche noi!

Syrenia Capri Sandals

La borsa da spiaggia

Ormai ci sono tantissimi marchi, grandi o piccoli che personalizzano borse da spiaggia, ma anche da città realizzate artigianalmente, a mano in Italia. Ne esistono in tela, iuta, rafia e sono una più bella dell'altra e puoi farci ricamare il tuo nome!

Hereu

Gli occhiali

Anche gli occhiali possono essere etici e sostenibili! Ci sono brand che li realizzano con plastica riciclata, sughero o metalli recuperati dall'oceano. I modelli sono freschi e trendy, quindi la scelta è davvero facile!

Sea2See

Il telo da spiaggia

Teli da spiaggia in materiali sostenibili, lavorati artigianalmente e magari personalizzati: sono piccoli dettagli di stile che fanno la differenza sia sul tuo look che sulla salute del pianeta!

FK Your Identity

Il tuo beachwear

Anche come ti vesti in spiaggia è un modo per far vedere se sei o meno attenta all'ambiente. Scegli fibre naturali come il cotone o il lino, e prediligi brand che producono in Italia: meglio acquistare poco e meglio!

Lizé Natural Clothing

Il cappello in paglia

È importante tenere la testa al fresco, soprattutto in spiaggia! Anche qui puoi scegliere di supportare realtà locali che lavorano in modo artigianale Italiane o del paese in cui andrai in vacanza, invece di acquistare questo genere di accessori nella grande distribuzione. Sono piccoli gesti che però, per le economie che si reggono sul turismo, vogliono dire molto!

Miu Miu

Gioielli e bijoux

Anche i bijoux possono essere realizzati in modo etico (e rientrano a tutti gli effetti nella nostra lista di capi sostenibili per la spiaggia!): scegli metalli e pietre dure, possibilmente certificate, evitando materiali sintetici, oppure spazia con le fibre naturali, come piccoli bracciali o cavigliere in filo di cotone, magari intrecciati a mano. Dettagli che fanno subito estate!

SeeME Jewels

