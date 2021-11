5 capi vintage che dovresti avere, per un guardaroba sostenibile (e chic)

Q uestione di sostenibilità, con un occhio di riguardo per lo stile e l'eleganza: ci sono dei capi vintage che dovremmo sicuramente avere nell'armadio. Ecco quali sono

Se non fai già parte delle appassionate di vintage e retrò, i capi vintage cambieranno la tua vita e ti faranno scoprire che il second hand è molto, molto più di quanto si pensi.

Sì, certo, è la scelta green per eccellenza, ma non solo. Porta con sé anche il fascino della ricerca, quel brivido unico quando esplorando un piccolo store trovi un abito davvero unico del suo genere.

Ma quali sono i capi d'abbigliamento che andrebbero davvero, davvero acquistati se si comincia a esplorare questo mondo tanto ricco quanto un po' spiazzante per l'offerta vastissima?

Comincia dal jeans

Che tu sia alla ricerca di una giacca oversize in denim, di una salopette o di un paio di short , il negozio dell'usato è tuo amico. In questa categoria ricade non tutto, ma di tutto.

Si può tranquillamente affermare che la quantità di jeans attualmente sul mercato sia sufficiente per abbigliarci tutti da capo a piedi. Fai una scelta sostenibile e compra i tuoi jeans vintage in quello che gli inglesi chiamano thrift store.

Con gli anni e l’uso, il denim tende a diventare sempre più vissuto e bello. A meno che non sia stato rovinato di proposito – e in quel caso non dovrebbe trovarsi in un negozio – difficilmente il jeans di qualità è tanto rovinato da essere inutilizzabile. In più, tutti quei modelli sbiaditi e strappati che vanno tanto negli ultimi anni impallidiscono davanti a un elemento unico uscito per direttissima da un guardaroba della mamma.

Se non hai mai provato, comincia ad acquistare un paio di jeans di seconda mano. Oltre ad essere facili da trovare, sono anche un capo che non tramonta mai. Nei suoi tagli più vintage torna ciclicamente un auge, e sarà un vero piacere indossare un capo autenticamente datato proprio nel momento in cui è più di tendenza. E la taglia? Armati di tanta pazienza e comincia a provarli uno per volta. Ogni brand ha le sue misure, così come ogni taglio di jeans. Trovare il tuo sarà un’avventura entusiasmante!

Sperimenta con le t-shirt

Ora che hai trovato un jeans come non ce l’ha nessun’altra, è il momento delle t-shirt. Quelle vintage vengono di solito da un’altra generazione di indumenti, e sono realizzate con cotone di media qualità senza troppe miscele sintetiche.

Dalle stampe kitsch fino a quelle più semplici, ce n’è per tutti i gusti. La t-shirt è un capo basic che funziona in qualsiasi stagione, e ti permetterà di entrare nell’ottica del second-hand con graduale piacere.

Borse, firmate e non

Il brivido della prima borsa firmata in un negozio dell’usato non si scorda mai. Fermo restando che questo accessorio si trovi in ottime condizioni, però, poco importa il brand.

Quello che conta è innamorarsi di un accessorio che è già stato usato da qualcuno, e dargli una nuova vita in una nuova epoca. Esistono molti negozietti che vendono borse di grandi brand usate o di collezioni precedenti. A volte vengono dismesse dalle collezioniste, altre volte le si lascia in questi posti perché si ha bisogno di spazio.

Trovare una borsa firmata – e non un’imitazione – non è facile come si può pensare. Le ricerche di sfondo sono però importanti quando ti interessa la griffe.

Se sei alla ricerca di un prodotto di qualità, però, una borsa vale l’altra, a patto che ti soddisfi. A volte basta davvero poco per rimettere in sesto una borsa usata dall’aria vissuta, che però ti piace davvero. Un giro in lavatrice, o magari una chiacchierata con la lavanderia.

Vera pelle vissuta

La soluzione più sostenibile per acquistare vera pelle è quella di rivolgersi ai negozietti che vendono capi vintage. Che tu sia alla ricerca di un paio di stivaletti, di un chiodo o magari di un paio di pantaloni di pelle, questo è il posto in cui puoi trovare ogni cosa a un prezzo accessibile.

Se ti piace il fascino della pelle “usata”, o come piace dire a noi, “amata e vissuta”, sei nel posto giusto. È l’unico modo di acquistare pelle che possa essere considerato sostenibile: trattandosi di un materiale straordinario, si pulisce facilmente e, con qualche prodotto idratante, torna bella come fosse nuova.

Lavori a maglia: capi unici e meravigliosamente comodi

Ci si riferisce alla maglieria di qualità in generale, ma in particolare questo paragrafo è dedicato ai cardigan lavorati a maglia. Via libera alle fibre naturali come la lana o il cotone, e diamo un taglio all’acrilico.

Certo, si tratta di un materiale assai più economico, ma saresti stupita nel vedere il cartellino di un capo di prima qualità in lana in un negozio dell’usato. Con il ritorno palpitante del cottagecore e del granny chic, acquistare di seconda mano sarà l’unico modo per accaparrarsi pezzi unici. Salvo quello di svaligiare il guardaroba della nonna.

A meno che, naturalmente, tu non voglia confezionare da te i tuoi piccoli capolavori, i negozi vintage sono la tua migliore occasione di trovare qualcosa di davvero originale.