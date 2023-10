T ramite nuove collezioni e altre iniziative, diversi marchi partecipano alle campagne di sensibilizzazione e alle raccolte di fondi per la ricerca.

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Lungo tutto lo Stivale, si susseguono progetti ad hoc: visite gratuite, concerti, raccolte fondi, incontri, commercializzazione di prodotti i cui proventi saranno devoluti per l’importante causa. E fa piacere constatare che, anche quest’anno, l’universo fashion fa la sua parte. Ecco le iniziative messe in campo da alcuni brand moda!

La collezione speciale di Primark

Primark lancia Breast Cancer Awareness, la collezione – giunta alla terza edizione – pensata per le donne a cui è stato diagnosticato un cancro al seno. O che desiderano sostenere la causa. Disponibile in tutti i punti vendita fino alla fine dell’anno, è composta da 32 capi per il tempo libero e la notte, ma anche prodotti beauty. Sono divisi in due gamme: quella post operatoria e quella solidale. Nel primo caso, si tratta di prodotti con caratteristiche specifiche quali la chiusura con cerniera anteriore, le strutture senza ferretto, le tasche per protesi. Ci sono anche una bralette con dettagli in pizzo e – novità – il bikini. La linea solidale, invece, mira a veicolare un messaggio di sensibilizzazione.

Oltre la metà della collezione Breast Cancer Awareness di quest’anno è realizzata con materiali riciclati o provenienti da fonti più sostenibili. Ma Primark va oltre: donerà oltre un milione di euro a organizzazioni no-profit per la lotta al cancro in Europa e negli Stati Uniti. Fra cui la fondazione Airc, alla quale andranno 80mila euro in occasione della campagna Nastro Rosa.

L’edizione rosa di Wolford

Anche Wolford promuove il mese per la prevenzione del tumore al seno e continua a sostenere la ricerca attraverso la partnership con la Breast Cancer Research Foundation negli USA e la Fondazione IEO-Monzino in Europa. Per questo ottobre 2023 ha creato una speciale edizione rosa dell’iconico body Colorado e dei collant Satin de Luxe; una percentuale delle vendite sarà devoluta ai suddetti enti di beneficienza.

“Naturalmente – dice Silvia Azzali, ceo di Wolford - sosteniamo questo importante movimento che promuove la solidarietà nelle comunità di tutto il mondo. Ci uniamo tutti insieme nel dolore, nella celebrazione, nella riflessione o nella donazione. Nutrendo grande speranza per il futuro”. Gli articoli in edizione limitata rosa sono disponibili nelle boutique Wolford, sul sito ufficiale del brand e tramite la rete internazionale di negozi e multibrand di Wolford.

Sézane presenta la collezione Pink October

Il marchio francese Sézane lancia invece, per la stagione FW2023, la nuova collezione Pink October. Anche questa è un’iniziativa che supporta la lotta contro il cancro al seno e sensibilizza sull'importanza della diagnosi precoce.

Il 100% del ricavato delle vendita di questi capi andrà ad associazioni europee partner della Pink Ribbon Foundation. Non solo. L’intero ricavato delle vendite della “Maglietta Conrad", disponibile tutto l'anno sull’e-commerce e negli store Sézane europei, sarà devoluto alla Pink Ribbon Foundation. E ancora, nel corso dell’anno e sempre in collaborazione con la fondazione, il brand donerà il 10% dei ricavati delle vendite online in Europa europee della linea Denim.

PittaRosso Pink Parade: l’8 ottobre l’Italia si colora di rosa

Torna la PittaRosso Pink Parade, l’ormai consueto appuntamento organizzato da PittaRosso e dalla Fondazione Veronesi per promuovere la prevenzione del tumore al seno e gli altri tipicamente femminili, ovvero quelli all’utero e all’ovaio. L’appuntamento con l’edizione 2023 – la decima – è fissato per l’8 ottobre: Milano e gran parte del resto d’Italia si coloreranno di rosa, migliaia di persone parteciperanno alla camminata PittaRosso Pink Parade. Come sempre sarà un’esperienza di grande impatto, ma anche un'ondata di solidarietà ed energia.

Ci si può iscrivere nei negozi PittaRosso o sul sito pittarossopinkparade.it, scegliendo la modalità preferita: il live a Milano (20 euro con ritiro del Pink Kit il giorno dell’evento) oppure da tutta Italia (18 euro con ritiro del Pink Kit in un negozio PittaRosso; 23 euro con consegna del Pink Kit direttamente a casa). La quota d’iscrizione, al netto dei costi di gestione e spedizione, sarà devoluta a Fondazione Veronesi per finanziare la ricerca sui tumori femminili. Nello specifico, un progetto sulle cellule tumorali circolanti nel sangue, che mira a definire nuovi strumenti di diagnosi precoce e una terapia contro le recidive. Chi non può partecipare, ha comunque la possibilità di contribuire alla raccolta fondi fino al 31 ottobre con una donazione presso i negozi PittaRosso o tramite il suddetto sito.

