I l marchio di punta del gruppo Capri ha avviato un importante processo di cambiamento e riposizionamento, che passa in primis da una nuova concezione degli store.

Grandi novità per il Gruppo Capri della famiglia Colella: è cominciata la “ri-evoluzione” di Alcott, il suo marchio di punta. Ed è cominciata con il re-opening dello store in via Torino 47 a Milano; un grande evento che ha avuto come special guest New Martina, talent da quasi 7 milioni di followers su Tik Tok e mezzo miliardo di views.

New Martina

La ri-evoluzione di Alcott

Con il re-opening dello store nel cuore di Milano, dunque, Alcott ha reso ufficiale l’avvio di un grande processo di cambiamento e, di conseguenza, riposizionamento. Il negozio si estende su due piani per una superficie complessiva di 400 metri quadri ed è ispirato a un salotto americano con boiserie: è la rappresentazione concreta del nuovo capitolo.

Il concept di “ri-evoluzione”, infatti, si traduce nella definzione di ambienti multifunzionali; pensati cioè anche per intrattenere i clienti con eventi live, esibizioni di artisti emergenti e interpretazione di brani inediti. Non una semplice evoluzione, quella di Alcott, ma una vera e rivoluzione. Il piano di sviluppo retail in Italia prevede 50 nuove aperture, programmate nel prossimo triennio.

Da sin.: Veronica Colella, Francesco Colella, Nunzio Colella, Anna Sorrentino Colella, Salvatore Colella, Marianna Colella.

Inclusione e sostenibilità in primo piano

Ma non finisce qui. Alcott sottolinea anche il suo impegno nel segno dell’inclusione e della sostenibilità. Ricordiamo, innanzi tutto, che tutti i capi sono pensati per durare più a lungo ed essere riciclati; che vengono scelti fornitori geograficamente vicini ai mercati di riferimento al fine di ridurre le emissioni di trasporto. Che si utilizzano, inoltre, materie prime riciclate per contribuire attivamente alla circolarità delle risorse.

L’accessibilità, l’inclusione e la sostenibilità per Alcott sono anche temi a impatto sociale: l’anima basic e dinamica e il design versatile permettono di sentirsi liberi nei propri panni e manifestare pienamente la propria identità espressiva. E non dimentichiamo i camerini genderless, che abbattono i confini ed eludono le differenze.

Store Alcott

Il sodalizio con Casio

Innovare e rinnovarsi significa anche condividere. Questo il motivo per cui Alcott ha scelto Casio come proprio partner. Per celebrare le collezioni Casio Vintage e Timeless, ne diventa official dealer; i modelli che comporranno queste serie saranno disponibili sul sito Alcott e, in esclusiva, anche nel nuovo store a Milano in via Torino.