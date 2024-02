A ffiancata da Giacomo Cavalli, la top model interpreta una donna in carriera che si abbandona alle gioie dei sensi. Sullo sfondo di una Roma più bella che mai.

Roma, eternamente bella. Di giorno come di notte. La macchina da presa segue una donna. In carriera, si capisce subito. Misteriosa e sensuale. Che incontra lui, tenebroso e mediterraneo. Non si conoscono, ma scatta subito qualcosa. Lo scenario diventa dunque un hotel dallo stile elegante e con arredi d'epoca, e le gioie dei sensi prendono il sopravvento. È La Dolce Vita, la campagna scattata da Pierre-Ange Carlotti per il lancio della nuova collezione Sisley SS24. Lei è la top Bianca Balti. Lui è Giacomo Cavalli, modello in ascesa.

Immagine della campagna Sisley SS2024 La Dolce Vita

L’heritage Sisley diventa ispirazione

La collezione Spring Summer 2024 di Sisley si “accende” ne La Dolce Vita, una campagna che richiama l’heritage dello stesso brand, invitando gli spettatori ad assecondare e alimentare i propri sensi. Senza farsi troppe domande. La bellezza di Bianca Balti sembra eterna, proprio come quella di Roma. E Giacomo Cavalli, interprete di uno spirito libero e magnetico, è il suo partner perfetto. Come perfetta location è quell’hotel di lusso nel cuore della città.

Bianca Balti per Sisley

Bianca e Giacomo giocano, si provocano a vicenda, si lasciano andare. Si amano, e non importa che si tratti di un tempo brevissimo. O forse di più, chi lo sa. Una campagna sfrontata, intima. Che cattura. Dopo il successo della Fall Winter 2023 con Deva Cassel, Pierre-Ange Carlotti è stato incaricato di catturare la sensualità dei protagonisti e la collezione SS24 con il suo stile ruvido e spontaneo, sempre affascinante. Bianca non avrebbe potuto chiedere di meglio: “Sono felice di aver lavorato con Sisley e con Pierre-Ange Carlott, perché il suo stile cool ricrea le atmosfere e le sensazioni che hanno caratterizzato le campagne del marchio negli anni Duemila e che nel mio immaginario rimangono iconiche”.

Giacomo Cavalli per Sisley

Minimalismo, allure anni ‘90 e animo rock

Selezionati dalla stylist Georgia Pendlebury, i capi che Bianca Balti e Giacomo Cavalli indossano nella campagna La Dolce Vita rappresentano la quintessenza dello stile Sisley. Fatto di minimalismo funzionale, allure anni ’90 e animo rock. A catturare l’attenzione sono soprattutto i pantaloni e completi sartoriali, i vestiti da sera per lei, camicie per lui e le borse in pelle.

Bianca Balti ritratta da Pierre-Ange Carlotti per la campagna Sisley La Dolce Vita

“Il mio capo preferito in assoluto – rivela Bianca - è il completo tailleur rigato con la giacca doppiopetto: adoro il taglio del pantalone che rispecchia molto il mio stile". Il colore dominante, come sempre, è il nero, che caratterizza anche la nuova hoodie con logo frontale, icona predestinata del brand. Pianificata online e offline, la campagna La Dolce Vita sarà accompagnata da un catalogo in edizione limitata e una serie di eventi negli store Sisley.

Immagine della campagna Sisley SS2024 La Dolce Vita