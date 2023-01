Nero, sexy, ammaliante: Bianca Balti a Los Angeles ci insegna cos’è lo stile

L a supermodella Bianca Balti ci insegna cos’è lo stile con un look power chic tutto da copiare

Seducente, moderna, chic e stilosissima, la divina Bianca Balti, dopo una serie di impegni nel nostro Paese, torna nella sua città d’adozione, Los Angeles e posa con un outfit mozzafiato.

Supermodella, influencer e indiscussa icona di stile, Bianca Balti riesce sempre a stupire con look d’impatto che uniscono alla contemporaneità, un’allure che strizza l’occhio ad epoche passate, in perfetta commistione tra le tendenze di oggi e il fascino senza tempo di ieri.

L'omaggio ai meravigliosi nineties

E lo fa anche questa volta sfoggiando un mini dress total black che ricorda molto da vicino gli abiti anni ‘90 firmati da Gianni Versace e indossati dalle top model che hanno rivoluzionato il concetto stesso di modella.

Un’evocazione condita da quel gusto power chic che non rinuncia alla sensualità, anzi, la mostra con fierezza. La mini bag, anch’essa nera, è uno dei pochi accessori con cui Bianca ha deciso di sublimare il suo look, un look reso raffinatissimo dall’acconciatura scelta.

La splendida supermodella originaria di Lodi, opta infatti per un impeccabile chignon con riga centrale, una scelta di hair style ideale per mettere in mostra i suoi lineamenti perfetti. Lineamenti valorizzati da un contour leggero, tocchi di illuminante per un makeup glow intenso, ma mai "too much" e una riga di eyeliner per incorniciare i suoi bellissimi occhi blu.

E che dire delle labbra? Bianca Balti le ha carnose e turgide e il nude caldo non fa altro che valorizzare queste caratteristiche ancora di più. Tocco finale, le sopracciglia. Bianca in una recente intervista con Vogue ha affermato di non ritoccarle mai e di preferirle piene e naturali e in questi scatti ne abbiamo la prova.

Impegnatissima nelle riprese del suo format su YouTube A letto con Bianca Balti e nelle consuete campagne pubblicitarie che la vedono protagonista, Bianca Balti osa con un outfit che è una dichiarazione d’intenti ben precisa: una donna forte, decisa, impegnata è una donna che non ha timore di essere sexy e di osare. Chapeau!