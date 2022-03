I l suo stile? Strepitoso! La sua bellezza? Famosa in tutto il mondo. Se ancora non l'hai fatto è arrivato il momento di copiare i look di Bianca Balti, top model e donna strepitosa!

Bella, anzi bellissima. Elegante come poche, con un gusto impeccabile e un fisico da top. E come se non bastasse è anche dolcissima! Bianca Balti sembra arrivata da un altro pianeta e il suo stile - manco a dirlo – è perfetto.

Classe 1984, originaria di Lodi, è una fra le modelle italiane più conosciute e apprezzate al mondo. I suoi look sono un mix di buon gusto, praticità ed eleganza. Se sulle passerelle e sul red carpet Bianca si trasforma in una dea, nella vita di tutti i giorni la modella, mamma di due bambine, va in cerca di comodità, ma senza perdere lo stile.

I segreti di un look da top model

A rendere speciale Bianca - che il 19 marzo compie 37 anni - è la sua capacità di passare da uno shooting per un brand di lusso a un pomeriggio sul tappeto con le sue bimbe. Spontanea e sempre sorridente, adora gli abiti eleganti, ma non disdegna jeans e camicie leggere. Apprezza il nero e allo stesso modo il bianco (che le sta benissimo!), nei suoi outfit però il colore non manca mai.

E a chi le chiede come faccia ad essere sempre così perfetta su Instagram risponde: “È la luce a fare la differenza. Ha il potere di cambiare la foto e renderla magnifica o terribile. Quando fate un selfie, fate un po' di prove cambiando angolatura ed esposizione per vedere quale sia la prospettiva migliore in base a come la luce cade sul vostro volto. È quello l'unico vero segreto per apparire al meglio”.

A farcela amare ancora di più il fatto che Bianca sia una buona forchetta e non sia di certo ossessionata dalla dieta. Al contrario, adora mangiare! “Vengo da una famiglia di magri e sono magra di costituzione – ha svelato -. Però con la seconda gravidanza mi sono accorta che il mio metabolismo è cambiato e quindi ora sto attenta all'alimentazione e faccio esercizio fisico tutte le mattine. Se sono in giro mangio quello che capita, perché non mi va di fare la difficile e poi se sono a cena fuori con altre persone e mi vedo il cibo davanti, non resisto, devo mangiare. Anzi, di solito sono quella che si spazzola anche i piatti degli altri. Se sono a casa però cerco di nutrirmi bene, mangio molta frutta e verdura, poco sale e porzioni più piccole”.

Acqua e sapone, mamma multitasking e donna in carriera, Bianca è una vera e propria icona di bellezza da copiare subito!

Comoda, ma sempre chic

Nonostante sia una top model di fama mondiale, Bianca è rimasta una ragazza semplice. Per questo il suo stile mescola semplicità e dettagli glamour. Bastano tacchi alti, occhialoni da diva e pelliccia sintetica per trasformare un look comodo in qualcosa di più.

Colori, sì grazie!

Bianca Balti adora i colori e sa anche come abbinarli alla perfezione. La regola che segue sempre? Osare! Ovviamente con stile. Ad esempio indossando una mantella multicolor su un look total red.

Trasparenze e sensualità

L’eleganza è la cifra principale dello stile di Bianca, che non rinuncia mai alla sua sensualità. Questo non significa, come ci insegna lei, scoprire troppa pelle, ma optare per trasparenze super femminili e chic!

Pantaloni a vita alta…con stile!

Bianca va pazza per i pantaloni a vita alta che indossa ogni volta che può. Adora non solo i modelli skinny, ma anche quelli più ampi e comodi, da sfoggiare insieme a una camicia very chic.

Tacchi alti? No, grazie!

La modella è l’esempio vivente che non servono tacchi alti per sentirsi super femminili. Bastano un completo con colori accesi dal sapore vintage e mocassini per lasciare tutti senza fiato… très chic!

Accessori da top model

Gli accessori fanno la differenza e Bianca Balti lo sa bene. Così riesce ad “accendere” un abito black in modo unico aggiungendo un foulard colorato, sandali e mini borsetta azzurro pastello.

Spazio all’eleganza

Bianca Balti è sinonimo di eleganza e bellezza in tutto il mondo. E sul red carpet riesce a dare il suo meglio. Ad esempio quando indossa una gonna rossa con strascico, abbinata a una candida camicia: meravigliosa!

Black è meglio

Bianca adora i colori, ma ci dimostra anche quanto un black dress sia indispensabile. Perfetto per ogni occasione, l’abito nero non deve mai mancare nell’armadio. Grazie a uno scollo quadrato e una marea di paillettes, riesce a rendere il suo look davvero indimenticabile.

Passione…bianco

Il bianco è un colore che spesso viene messo in secondo piano quando si parla di look. Bianca però lo apprezza particolarmente e lo indossa ogni volta che può. Il suo segreto per rendere originale un outfit bianco? Aggiungere accessori colorati.

La regina dell’animalier

L’animalier è particolarmente apprezzato da Bianca Balti che ci insegna come sfoggiarlo al meglio. In questo caso la modella opta per la semplicità, con make up nude, capelli sciolti e braless.