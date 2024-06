N uove collezioni, un'estate che si preannuncia ultra glam, nuove nomine: pronti per l'appuntamento con le ultime news moda!

Dsquared2 sta per lanciare le sneakers Boxer, che interpretano il trend dello stile retrò e mirano a diventare iconiche: questa la prima delle news moda della settimana targata 21-28 giugno 2024. Si prosegue con la nomina dei nuovi direttori creativi di Sergio Soldano: Giovanni Premoli e Dario Di Bella, ergo il duo creativo Premoli + Di Bella.

E poi collezioni estive in arrivo: quella che nasce dal sodalizio tra Khrisjoy e Scholl (che si traduce in un allegro riedit dello zoccolo Pescura) e quella messa a punto da Barbie e Zuiki per chi ama la doll per eccellenza. Uno sfizio a prova di fashion lovers? Il Gelato Signature Missoni, presto disponibile in tutte le Chocogelaterie Venchi. Per finire, la collezione di Genny ispirata alla magia (mediterranea) di Mykonos. Ma andiamo più nel dettaglio con il nostro fashion recap!

Dsquared2: arrivano le sneakers Boxer

La nostra review delle news moda di questa settimana 21-28 giugno, comincia con una soffiata: il prossimo luglio debutteranno sul mercato le sneakers Boxer di Dsquared2, accessorio di punta per il Pre Fall e il FW24. Lo stile retrò è la principale peculiarità, che si traduce in un mix di pelle scamosciata e pelle di vitello, nella suola in gomma e nelle 6 strisce sui lati.

Estremamente versatili e unisex, queste scarpe sono state concepite per completare qualsiasi look. Possono essere indossate – giusto per fare qualche esempio – con jeans e t-shirt, tailleur, abiti, pantaloni sartoriali. I marchi di riconoscimento? Una foglia d'acero stampata sul retro linguetta e i nomi dei designer Dean e Dan ricamati sopra le strisce. Ma anche il logo Dsquared2 sulla linguetta e sulle suole bianche o color miele. Molto interessante la palette, che comprende il bianco su bianco, il bianco e nero, il verde bosco, lo zafferano, il rosso ruggine e il salmone.

Sneakers Boxer by Dsquared2

Premoli + Di Bella sono i nuovi direttori creativi di Sergio Soldano

Le news moda della settimana riguardano anche Desire Holding SA, la cui controllata italiana Desire Fragrances Srl ha di recente acquisito il marchio Sergio Soldano. Ebbene, sono freschi di nomina i nuovi direttori creativi del brand: Giovanni Premoli e Dario Di Bella. Ovvero il duo creativo Premoli + Di Bella.

Questa novità conferma i piani di crescita di Desire Holding Group per la sua nuova Luxury Division, facente capo a Sergio Soldano. L’intenzione è quella di andare oltre i settori beauty e personal care, spostandosi verso le categorie del lusso della moda e degli accessori. La prima collezione del nuovo corso sarà dedicata alla moda donna Autunno Inverno 2025 e verrà svelata a gennaio, durante le Fashion Weeks di New York e Milano.

Da sin., Giovanni Premoli e Dario Di Bella

Khrisjoy Loves Scholl: gioioso (e giocoso) riedit dello zoccolo Pescura

Khrisjoy, brand italiano di outerwear di lusso, e lo storico marchio di calzature Scholl insieme per celebrare l’estate. Dalla loro collaborazione nasce infatti un riedit dell’iconico zoccolo Pescura di Scholl, per celebrare proprio la gioia che la bella stagione porta con sé.

Ispirata allo spirito vibrante delle vacanze in località speciali, il sodalizio Khrisjoy Loves Scholl coniuga l’audace visione di Khrisjoy con il comfort estetico delle calzature Scholl. Lo zoccolo Pescura viene dunque reinterpretato secondo la caratteristica estetica di Khrisjoy. Il modello Pescura Heel è caratterizzato da una fascia in glitter bianca, il Pescura Ibiza ha un tacco da 6,5 cm ed è dipinto a mano nel color blu mirtillo. Anche in questo caso, la fascia è glitterata.

Zoccolo Pescua Ibiza dalla capsule Khrisjoy Loves Scholl

Barbie e Zuiki insieme per una capsule super estiva

Andiamo avanti con il recap delle news moda settimanali. Questa notizia ci racconta di un’altra nuova collezione da tenere d'occhio: quella che nasce dalla collab tra Barbie e Zuiki. Obiettivo: celebrare i 65 anni della doll che da sempre è ambasciatrice dell'eleganza femminile. Il logo timeless appare su t-shirt e camicette annodate, costumi da bagno interi e bikini, shorts e mini dresses, flip flop e cappellini.

Un’ampia scelta di prodotti che diventa invito a nozze non solo per chi ama Barbie (e siamo in parecchi), ma anche per chi si diverte con il mix&match. Che si tratti di un outfit da spiaggia o il look per una serata, con questa collection c’è davvero da scatenarsi.

Courtesy of press office 1/5 Costume intero (ZUIKI) Courtesy of press office 2/5 Canotta cropped (ZUIKI) Courtesy of press office 3/5 Shorts con bande laterali (ZUIKI) Courtesy of press office 4/5 Costume intero con logo all over (ZUIKI) Courtesy of press office 5/5 Baby tee (ZUIKI) PREV NEXT

Il Gelato Signature Missoni sta arrivando

Un gelato cremoso, gustoso e… griffato! Sì, tra le news moda della settimana ne segnaliamo una molto particolare: sarà disponibile da luglio, in tutte le Chocogelaterie Venchi, il Gelato Signature Missoni. Già presentato, forse lo ricordi, durante la Milano Design Week 2024.

I 3 gusti che lo compongono sono: il nuovo (e vegano) gusto Missoni e due iconici di Venchi, Cremino e Stracciatella che, abbinati, ricreano il vibrante pattern del brand di moda. La curiosità è alle stelle, un gelato del genere non può sfuggire alle vere fashioniste!

Gelato Signature Missoni in collaborazione con Venchi

Genny Mykonos Collection: suggestioni naturali

I tramonti sul landscape di Mykonos, i mille colori dei tetti delle case, il blu zaffiro tipico della Grecia. E poi la brezza marina, la natura che profuma di leggerezza, quell’impagabile senso di libertà. Ecco, è pensando all’isola di Mykonos che Sara Cavazza Facchini - creative director di Genny - ha immaginato e disegnato la capsule dell’estate 2024 Genny Mykonos Collection.

I tessuti principali sono la mussolina e il twill stampati, la proposta è ampia e fatta di forme fluide, volumi morbidi. Troviamo caftani, maxi camicie, mini shorts, canotte, minidresses. Ma anche una tote bag, un cappello e un maxi salvagente, reinterpretati con il pattern orchidea simbolo di Genny che, immaginando un tuffo nel mare, si evolve diventando blu.

Courtesy of press office 1/5 Viscose Mykonos top (GENNY) Courtesy of press office 2/5 Mykonos mini dress (GENNY) Courtesy of press office 3/5 Mykonos t-shirt (GENNY) Courtesy of press office 4/5 Mykonos print shorts (GENNY) Courtesy of press office 5/5 Raffia tote bag (GENNY) PREV NEXT