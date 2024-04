L 'iconico brand di lifestyle e sportswear amplia la sua offerta con collezioni pensate per donne sportive e sempre alla moda

Con un evento che ha preso vita presso i Circus Studios, innovativa struttura di design nel cuore di Milano, New Era ha svelato la sua prima linea apparel da donna: tra attività di styling e shooting con un fotografo professionista, tutti i presenti hanno vissuto un’experience che ha permesso loro di scoprire collezioni lifestyle ricche e glam, capi iconici e ultime tendenze. Pronta a scoprirle anche tu?

Proposte per spiriti liberi

Con il lancio della linea donna, New Era consolida la sua iconica immagine di brand di lifestyle e sportswear internazionale. E c’è una novità nella novità: queste nuove collezioni pongono l’accento sia sulle principali licenze storiche del brand che sull’etichetta stessa. La collezione di headwear per il brand New Era e la linea MLB comprendono gli iconici modelli 9Forty e 9Twenty, oltre a un 9Forty aperto dietro completamente nuovo. Perfetto per l’allenamento.

La collezione di abbigliamento si basa su capi casual classici, tra cui leggings, pantaloncini da ciclista, top cropped e felpe, disponibili in un’ampia gamma di vivaci colori pastello e tinte unite.

La collezione New Era

Focus sull’headwear della nuova collezione donna New Era: gli intramontabili 9Twenty destrutturati richiamano la tradizione del brand in un’affascinante palette di colori pastello. La scritta New Era ricamata in corsivo ritorna nei capi abbinati che presentano gli storici loghi del brand e, a sinistra, il logo a bandiera ricamato.

Il 9Forty Active Cap Donna ha come principale caratteristica il design aperto dietro regolabile, pensato per adattarsi ad acconciature diverse, coda di cavallo compresa. Questo design versatile offre praticità e una vestibilità sempre perfetta.

Felpe corte a collo alto, t-shirt corte a righe di taglio boxy e pantaloncini abbinati, tutti con logo New Era ricamato, consentono di creare il completo di 3 pezzi preferito; d’altra parte ci sono i coordinati, per chi ama gli outfit comodi ma esclusivi. La collezione presenta loghi New Era più squadrati su felpe corte e joggers, realizzati negli stessi colori pastello che caratterizzano l’intera collezione. Sui capi di abbigliamento il logo del brand, il nome dello stato d’origine e l’anno di fondazione sono ricamati in maiuscolo con colori a contrasto.

T-shirt crop New Era gessat rosa e shorts New Era rosa

L’offerta MLB

E poi c’è l’offerta MLB, divisa in due parti: la collezione sporty, pensata per un pubblico ampio e incentrata sul comfort e sulla flessibilità, e i modelli stagionali più di tendenza. Per i fashionisti doc.

Per quanto riguarda la collezione MLB Sports Specialist, New Era combina gli iconici loghi della MLB con palette di colori vivaci e dettagli delicati, creando un mix di look essenziali e attuali. I loghi di celebri squadre come i New York Yankees e i LA Dodgers campeggiano su sfondi verdi, nude e blaxk&white; lcollezione è completata dal cappello 9Forty regolabile, con i loghi delle squadre della MLB sul frontino e il logo New Era di lato.

La collezione MLB Womenswear Fashion Lifestyle si estende invece fino alle radici più terrene della collezione MLB, offrendo tute nei colori marrone scuro, lilla polvere e sabbia. "Coordinamento" resta la parola d’ordine, come dimostrato dalle felpe con cappuccio corte e joggers abbinati. Presenti all’appello anche pantaloncini rigati, come le divise da baseball, da abbinare a maglie corte bicolore sulle quali spiccano i loghi delle squadre della MLB e le sigle delle rispettive città di origine.

T-Shirt Crop New York Yankees MLB Lifestyle e Joggers New York Yankees MLB Lifestyle

Ti mostriamo alcuni dei nuovi capi da donna by New Era: una bella tentazione, eh?

Courtesy of press office 1/6 Felpa Crop New Era Arch Wordmark Courtesy of press office 2/6 Joggers New Era Arch Wordmark Courtesy of press office 3/6 Pantaloncini New Era Courtesy of press office 4/6 Pantaloncini New York Yankees MLB Lifestyle Courtesy of press office 5/6 T-Shirt Crop New York Yankees MLB Lifestyle Courtesy of press office 6/6 Crop Top New York Yankees MLB Lifestyle PREV NEXT