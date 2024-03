L a sfilata del fashion brand è prevista questa sera, ma intanto Coperni scalda i social annunciando la sua nuova it bag! Si chiama Air Swipe e sembra provenire da un altro universo.

Vuoi un accessorio futuristico? Non preoccuparti, Coperni ti può accontentare. Alle trovate geniali del fashion brand guidato da Arnaud Vaillant e Sébastien Meyer ormai dovremmo esserci abituat*, ma questa volta hanno davvero superato sé stessi annunciando la nuova it bag della casa. La particolarità? È realizzata con l’aerogel di silice, un nanomateriale della NASA! E perciò, sembra incredibile, è al 99% aria e al’1% vetro, per un peso totale di soli 33 grammi.

Insomma dopo l’atterraggio sulla terra della Meteorite bag, la nuova borsa Air Swipe della griffe pare proprio provenire da un altro universo ancora. Purtroppo non possiamo assicurarti che tutto il tuo essenziale ci stia, però certamente con una borsa del genere potresti fare un’impressione… spaziale! Intanto abbiamo una certezza: Coperni, quando si tratta di stupire, sa il fatto suo. Tanto più se bisogna aumentare l’hype prima di una sfilata!

Stasera infatti è previsto a Parigi lo show della collezione AI 2024 e le aspettative, nemmeno a dirlo, sono alle stelle! Dopo i cani robot e il vestito spray di Bella Hadid, il popolo del fashion system si starà certamente chiedendo quale sarà la performance che animerà il défilé. Intanto noi siamo già in postazione… chissà, magari assisteremo a una vera Odissea nello spazio!