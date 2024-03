L 'inattesa decisione di Walter Chiapponi, che ha lasciato tutti a bocca aperta; Miley Cyrus più sexy che mai per Dolce&Gabbana, Barry Keoghan nuovo ambassador di Burberry e non solo!

Lo sappiamo: il nostro appuntamento con le ultime notizie di moda è ormai irrinunciabile anche per te. Il recap di questa settimana comincia con un colpo di scena che ancora dobbiamo metabolizzare, ovvero l’addio di Walter Chiapponi a Blumarine. Avvenuto in tempi record. Anzi, per il momento Chiapponi ha deciso di allontanarsi dal fashion system; speriamo cambi idea al più presto. Proseguiamo con la nascita di un nuovo brand, LM10, che mira a rivoluzionare il mondo del denim: parola di Lorenzo Murgolo.

C’è poi la nuova capsule di Skills&Genes, 3 t-shirt realizzate da altrettante artiste e il cui ricavato dalle vendite andrà a sostegno delle vittime del femminicidio. Prendere nota. E poi, hai anche tu un debole per la vulcanica Miley Cyrus? Perfetto, allora sappi che è la nuova testimonial di Dolce&Gabbana Eyewear. Mentre Barry Keoghan, attore che sta facendo strage di cuori, è il nuovo ambassador di Burberry. Andiamo più nel dettaglio!

Walter Chiapponi lascia Blumarine (dopo una sola stagione)

Un fulmine a ciel sereno che ha spiazzato l’intero universo fashion e noi tutti: dopo una sola sfilata, Walter Chiapponi lascia la direzione creativa di Blumarine. Ma forse non è proprio un fulmine a ciel sereno, bensì la conseguenza di eventi che hanno profondamente colpito il designer: la scomparsa di Davide Renne, collega e soprattutto suo migliore amico; la morte (a soli 14 anni) di Noah, suo nipote. Anche la fine della sua collaborazione con Tod’s.

La nuova avventura da Blumarine è stata preziosa, ma evidentemente necessita di altro: “Per me – ha dichiarato Chiapponi – è stato una sorta di ritorno al futuro a cui ho dedicato tutto il mio amore e la mia passione creativa. In questo percorso il mio ringraziamento va innanzitutto a Marco Marchi, che lo ha reso possibile, ma anche a tutte le persone senza la quali non avrei potuto esprimermi così come ho fatto. Mi riferisco, in particolare, alle persone che ho amato e non ci sono più, ma che continuano a infondermi emozioni forti, a ispirare il mio sentire e il mio viaggio”. Cosa farà, adesso? È lui stesso a rispondere: “Voglio concentrarmi su nuove iniziative e progetti a sfondo sociale e umanitario per riapprodare, al tempo giusto, sulle passerelle”.

Walter Chiapponi

Nasce LM10, il brand moda di Lorenzo Murgolo

Le ultime notizie moda raccontano anche della nascita di un nuovo brand: LM10. L’idea è di Lorenzo Murgolo, architetto e designer che ha assecondato la sua passione per la moda. Il denim, in particolare, che infatti è protagonista assoluto del progetto. L’obiettivo di Murgolo? Dare al denim stesso, cominciando dai jeans, un’altra collocazione di mercato.

Lanciata nei giorni scorsi, la prima collezione è infatti caratterizzata da capi di elevata qualità e sostenibili, ma anche da quell’attenzione al dettaglio tipica della sartoria artigianale italiana. Lo stilista e direttore creativo Mario Dice ha concepito una selezione di pezzi sia casual che sofisticati – da donna e da uomo – tramite sovrapposizioni di denim, accostamenti con altri materiali e impunture a contrasto. Si sceglie tra giacche classiche o sahariane, camicie slim o over, salopette, jumpsuit e altre forme fino ad arrivare a gonne maxi, midi a vita alta.

Prima collezione LM10

Women 4 Women, la capsule per le vittime del femminicidio

Skills&Genes presenta Women 4 Women, una capsule collection tutta al femminile che fa della moda un veicolo di sostegno. Si tratta di 3 t-shirt realizzate da altrettante designer e artiste d’eccezione: Clara Bona, Ilaria Franza e Marzia Dainelli. Ognuna di loro interpreta differenti espressioni della femminilità. Per Marzia il profilo bidimensionale, il volto scomposto e geometricamente sovrapposto racconta una visione antropomorfa che, nell’esaltare la somiglianza con la donna, stilizzandone i tratti, fa emergere anche l’unicità dell’individuo.

Ilaria riporta la sua arte su T-shirt conciliando il perenne conflitto tra la volontà interna e le condizioni esterne; tra le energie profuse per il raggiungimento di un obiettivo e le possibili avversità. Il segno che percorre la maglietta di Clara parte dalla sua firma che, come un’onda morbida, scorre e si trasforma in un simbolo femminile e femminista. Il 30% del ricavato dalle vendita delle t-shirt, acquistabili tramite i canali diretti del brand, sarà devoluto a Edela, associazione nazionale no-profit che opera a sostegno degli orfani del femminicidio e delle famiglie affidatarie. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Feminine Pluriel.

Da sx: Marzia Dainelli, Clara Bona e Ilaria Franza

Miley Cyrus protagonista della campagna Dolce&Gabbana Eyewear PE 2024

Tra le notizie moda della settimana, anche una che fa la felicità dei fan di Miley Cyrus: è lei, infatti, il volto della nuova campagna Dolce&Gabbana Eyewear Primavera Estate 2024. Una campagna – firmata da Mert Alas – che esalta la grande sensualità e presenza scenica di Miley: la vediamo sdraiata su un letto con lenzuola e federe rosse, indossa lingerie nera trasparente e tacchi da vertigine. E un paio di sunglasses a loro volta neri.

Accanto a lei, l’attore e modello statunitense Matthew Nozska. I due sono immortalati sia singolarmente che in coppia, man mano vengono mostrati altri occhiali cat-eye dal design bold, montature geometriche con dettagli in cristalli, mascherine ma anche modelli più classici. Nonché occhiali da vista.

Barry Keoghan è il nuovo ambassador di Burberry

Concludiamo il nostro recap dedicato alle ultime notizie moda con l’attore Barry Keoghan, tra gli interpreti del film Saltburn: una delle star emergenti di Hollywood, amatissimo dai più giovani. Barry è il nuovo ambassador di Burberry, e c’è da dire che ha accolto con somma gioia la proposta.

“Sono un fan di Burberry – ha detto – da sempre. È un marchio iconico ma innovativo che si impegna a sostenere l’arte e la cultura. Sono entusiasta di far parte di questo prossimo capitolo”. Altrettanto soddisfatto è Daniel Lee, direttore creativo del brand: “Conosco Barry da oltre 5 anni e l’ho visto crescere fino a diventare uno degli attori più talentuosi della sua generazione. Il suo talento grezzo e unico è incredibilmente stimolante e riflette perfettamente lo spirito del nostro marchio”.