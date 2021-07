C he mondo della moda sarebbe senza giocare con le tendenze delle stagioni precedenti, in fondo si sa è il vecchio che torna a fare moda.

E allora, cara lettrice, spero tu sia una grande fan dei clogs o come si dice in italiano, degli zoccoli. Perché sì, dalle Crocs in gomma a quelli tipici olandesi in legno è ormai un dato di fatto: gli zoccoli, tutti quanti, tornano sulle passerelle e nei nostri armadi! Ma come indossare i clogs per l'Estate 2021?

Insomma, anche se non ti fossero mai piaciuti, aspetta ancora un attimo. Perché quest’anno i designer hanno davvero fatto un gran lavoro e potrei scommettere che, tuo malgrado, i clogs ruberanno anche il tuo cuore. Sei pronta? Perché appena finirai di leggere quest’articolo non potrai più farne a meno e sarai la Queen of come indossare i clogs per l'Estate 2021!

Clogs da sempre, per sempre

Oggi, i clogs sono una tendenza sulle passerelle dei brand più lussuosi ma nascono come una scarpa basica, pensata solamente per la sua semplicità nella produzione e soprattutto per la praticità della protezione del piede. Si sono diffusi nel Tardo Medioevo quando venivano usati dai contadini olandesi nelle campagne. Però non sono stati loro ad inventarli, anzi, ci sono tracce dei clogs addirittura fin dalla preistoria!

Sono, infatti, i primi tipi di scarpa conosciuti: fatti di un unico pezzo di legno di pioppo, sono una scarpa dura ideale per diverse categorie di lavoratori.

Attenzione alle differenze, non ti confondere, non tutti sono Clogs! I clogs hanno una suola dura di legno con o senza tacco, spesso con una chiusura sul tallone. Invece ci sono anche i mules - ma hanno una suola fine, la tomaia spesso decorata e sono sempre aperte sul dietro, questo tipo di ciabatta è stata pensata nel medioevo per gli aristocratici come una scarpa stylish e comoda da indossare nelle corti e negli immensi palazzi.

Hate or love? Crocs!

Se una delle tue routine giornaliere include l’Instagram check delle vite dei famosi, sicuramente hai visto persone come Justin Bieber, Ariana Grande, Pharell Williams e altri indossare le loro inseparabili Crocs.

Ebbene sì, queste scarpe di gomma, che tra la fine degli anni 90 e i primi 2000 sono state un vero boom tornano prepotentemente in tendenza. Se non ti convince, fai un salto sul sito delle Crocs e come si suol dire...fatti influenzare! La loro proposta è davvero cool.

Per sapere meglio come indossare i Crocs per l’estate 2021 ecco tre outfit proprio per te. Quale è il tuo mood?

Funky teen

Ami i colori, i cartoon stile anime e dentro di te sei un’ inguaribile sweet girl? Ecco lo stile per te!

Elegant comfy

A chi non piace? Outfit perfetto da tutti i giorni con la scarpa più comoda del mondo. Go on!

‘90s kid

Mom jeans, bucket hat, Crocs! Ricordati di acquistare il modello ‘Classic Bae Clog’ per ottenere il tuo Spice Girls vibe.

Gimme heels!

Ti piacciono i clogs però sei come Carrie Bradshaw, la ragazza dal tacco alto? Ovviamente c’è una soluzione anche per te. Potrai scegliere tra tacco alto o medio, tra la tomaia in pelle o in tessuto (e altro) e anche tra il modello aperto o chiuso. Insomma, c’è un’infinità di modelli!

Nomad Romantic

Negli armadi di tutte noi c’è almeno un vestito a fiori, ecco con i clogs l’abito è uno dei must have! Però che tipo di zoccolo abbinare? Per rimanere nel romantic mood e mantenere anche il Nomadic style opta per i clogs con tacco alto. Infallibile!

Urban Summer

Pronta a rinfrescare i tuoi summer looks preferiti? Tira fuori i bermuda, una canotta ed i tuoi nuovi clogs con un tacco medio che ti permetteranno di camminare con tutta la comodità 24/7.

Denim Chic

Clogs e denim? Non c’è niente di più casual e chic di questo abbinamento! Quindi prendi i tuoi jeans preferiti ed i clogs per un effetto gambe lunghissime con stile.

Less is more

Il minimal resta sempre la scelta più elegante, anche in termini di zoccoli. Così tra le tante proposte creative di questa stagione uno spazio speciale va dedicato ai modelli classici di clogs.

Però come indossare i clogs per l’Estate 2021? Ecco una proposta essenziale eppure so chic!

Dreamy Bohème

Un outfit tutto bianco è sempre una buona idea. Per te, cara bohème girl, abbiamo un look da provare subitissimo. Tira fuori l’abito più bucolico che hai e indossa i tuoi clogs nuovi di qualsiasi colore. Sarai pura e stilosa come mai.

Casual Work Girl

Solo le fortunate non lavorano mai durante l’Estate. Che tu lo sia o meno, ecco un outfit che vale anche per un giorno lavorativo. Ti consiglio di abbinare i clogs con un denim baggy e una mini bag a tracolla per sfoggiare anche il tuo lato elegante!

Easy Days

Che tu sia una mamma che vuole passare i suoi giorni liberi in nature con i figli o una ragazza acqua e sapone che adora trattare il suo orto e camminare nel verde, cerca uno dei brand sostenibili per un paio di clogs più adatti al tuo stile di vita consumo. Sarai bellissima e 100% natural, che altro c’è da desiderare?

Shopping guide per porter indossare i clogs subito

Ora hai praticamente una laurea su come indossare i clogs per l'Estate 2021, allora spero che sei pronta per la parte pratica. Shopping time!

