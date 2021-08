N ella sua versione total o con qualche accenno di colore, sa essere elegante ma finanche casual. Ecco qualche idea su come potresti indossare il bianco!

Il colore (non colore) per eccellenza? Il bianco, che domande! Non manca mai di stupire, a patto che tu possa portarlo con disinvoltura valorizzando il tuo fisico. Nella sua versione total white è una carta vincente che potresti giocarti in più occasioni, per l’ufficio ad esempio ma finanche per la sera.

Certo, con le atmosfere frizzanti e gioiose avresti sempre più voglia di vestirti con nuance più calde o magari con le fantasie. Come biasimarti! Eppure, potrebbe salvarti da quei momenti di indecisione e svoltarti l’intero look. A patto che tu sappia abbinarlo con stile dosando bene fra i capi e gli accessori, seguendo i fashion diktat non solo del momento ma anche la tua personalità.

Nonostante sia un evergreen – anzi, un ‘everwhite’! – il bianco ha sempre diviso un po’ tutte noi. C’è chi lo indosserebbe volentieri per le sue mise tipicamente estive, anche perché infonde positività, chi invece ne farebbe volentieri a meno per non evidenziare ancor di più una silhouette con le curve. Nessun problema, quindi, ci sono tanti abbinamenti studiati ad hoc che valorizzerebbero chiunque. Per questo motivo il total white potrebbe conquistarti al primo sguardo e lo adotteresti come il colore principe dell’estate 2021.

Dai pantaloni alle gonne passando per gli abiti – specialmente quelli realizzati in pizzo sangallo! – agli accessori come una mini bag o un paio di scarpe con tacco, il bianco viene declinato su quei key-piace indispensabili per creare qualsiasi outfit. Non sei del tutto convinta di indossarlo nella sua versione “total”? Potresti dosare bene fra capi e accessori preferendo per questi ultimi alcuni colori come il fucsia, ad esempio, o il blu elettrico ma finanche le tonalità pastello.

In bianco per l'ufficio

L'estate porta con sé la voglia di abbandonare le tonalità più scure, persino per i tuoi outfit che indosseresti per l'ufficio. Dovresti quindi fare spazio al total white, non c'è nulla di più chic. Avanti a un completo blazer e pantaloni, specialmente a vita alta e dalla linea comfy. Per essere comoda potresti indossare le sneakers in tinta, mentre per la borsa anche una nera proprio come gli occhiali da sole.

Per il giorno in città

Voglia di shopping? Il bianco (su un abbigliamento comodo) si rivela la scelta ideale per un giro in città ad alte temperature. Via libera quindi a una blusa bianca dallo scollo a barca che indosseresti con un paio di pantaloni culotte a vita alta. Per la borsa, bianca ovviamente, ma se vuoi spezzare, scegli un colore intenso.

Total white per un aperitivo

Sei stata invitata a un aperitivo con le amiche ma non sapresti proprio cosa metterti? Che ne diresti di un look total white? Magari potresti abbinare un top a un paio di pantaloni a sigaretta, preferendo le sneakers per essere sempre comoda (ben vengano anche le scarpe con tacco medio!). Se dovesse fare un po' freschetto, potresti aggiungere un giacchino leggero in tinta. Gli accessori valorizzerebbero anche il più semplice dei look, come una borsa a tracolla, un paio di occhiali oversize e qualche gioiello.

Un classico sulla spiaggia

Il total white regna sovrano sui look per il mare, non ci sono dubbi. Per essere chic indosseresti volentieri un abito midi realizzato in pizzo sangallo (dal sapore un po' vintage!), o magari una maxi gonna abbinata a una blusa con le maniche a palloncino ma finanche un micro top. Dovresti poi completare con un cappello da pescatore - il famoso bucket hat! - e una borsa di paglia o rafia per il tuo stile vacanziero.

Total white per la sera

Certo, il bianco lo vedresti meglio per gli outfit da mattina ma potrebbe sorprenderti anche per la sera. Magari per quei look un po' athleisure che combinano gli elementi sportivi con altri più eleganti. Così potresti aggiungere a quel paio di pantaloni dal taglio comfy una bralette in pizzo o magari un crop top, specie se sei giovane. Per la sera porteresti con te un giacchino leggero o un blazer in tinta...proprio come le scarpe, rigorosamente con tacco alto!

E adesso che sai proprio tutto su come indossare il total white, prendi appunti e segna nella tua wishlist i capi e gli accessori da avere assolutamente per essere al top!

1 di 20 - Occhiali da sole modello farfalla bianchi (BALENCIAGA) 2 di 20 - Costume da bagno intero con fasce (CALZEDONIA) 3 di 20 - Anello in oro bianco con brillante (CHIARA COSTACURTA) 4 di 20 - Sneakers alte con platform bianche (CONVERSE) 5 di 20 - Visiera bianca con logo (DIOR EYEWEAR) 6 di 20 - Abito midi a tubino bianco con dettagli (ELISABETTA FRANCHI) 7 di 20 - Mini bag a tracolla bianca (FURLA) 8 di 20 - Zainetto bianco con catena (MAISON MARGIELA) 9 di 20 - Minigonna con bottoni bianca (MANGO) 10 di 20 - T-shirt total white (MARINE SERRE) 11 di 20 - Orecchini chandelier con pietre bianche (MARYJANE CLAVEROL) 12 di 20 - Pantaloni a vita alta bianchi (MAX&CO.) 13 di 20 - Abito midi in pizzo sangallo bianco (MOTIVI) 14 di 20 - Camicia bianca con maniche a palloncino (NARACAMICIE) 15 di 20 - Cappellino da baseball bianco (PHILIPP PLEIN) 16 di 20 - Shorts in denim bianchi (PINKO) 17 di 20 - Scarpe bianche con tacco midi e cinturino (TOMMY HILFIGER) 18 di 20 - Bermuda bianchi (UNITED COLORS OF BENETTON) 19 di 20 - Maxi gonna in pizzo sangallo bianca (ZARA) 20 di 20 - Orologio in BIOCERAMIC bianco (SWATCH)