P iù di un accessorio. un must have che darà una marcia in più a tutti i tuoi look estivi.

La visiera è l'accessorio da avere sempre con te: oltre ad essere il tuo prezioso alleato per proteggerti dal sole è anche un key-piace capace di dare una marcia in più a ogni tuo look. Puoi indossarla non solo con un abbigliamento casual o sportivo, ma finanche con uno più glam. Potresti quindi aggiungerla ai tuoi pantaloni preferiti, a un paio di shorts, così come a una gonna longuette o a un maxi abito.

In realtà, arriva direttamente dal mondo dello sport, precisamente dal tennis. E per l'estate 2021 è un vero must have di glamour. Anche perché ormai ci sono tanti modelli. Dai più sportivi in tela ai più cool realizzati in paglia o in rafia, quindi perfetti perché tu possa indossarli sulla spiaggia.

Ma non è tutto. La visiera, infatti, si evolve e puoi abbinarla anche agli outfit più eleganti. Perché no! C'è quella coloratissima, a fantasia (specialmente nella variante a righe), e persino la versione con foulard. Ecco come potresti aggiungerla per completare tutti i tuoi look!

Abbinata a pantaloni

Elegante, certo, ma non troppo. Vorresti dare un tocco in più a un look per l'ufficio? Potresti indossare alcuni accessori per "smorzare" anche un completo altrimenti serio, o magari semplicemente quei pantaloni dal taglio regular abbinati a una blusa elegante. Come? Ma con una visiera, ovvio! Nel caso in cui scegliessi un outfit dai toni scuri, declinati nel grigio ad esempio, potresti indossarne una dalle tonalità vivaci per darti un po' di luce.

Con maxi abito

La visiera è un accessorio che potresti abbinare a tutto. Ebbene sì, finanche con un maxi abito a fantasia da stringere in vita con una cintura. In questo caso potresti sceglierne una di paglia o di rafia, per un look tipicamente estivo e dallo stile retrò. Per completare aggiungi quella borsa, sempre di paglia o rafia. Per l'estate 2021 è di tendenza assoluta, anche in città.

Con gli shorts

Come potresti indossare la visiera? Nulla di più semplice (ed anche molto versatile!). In realtà, trattandosi di un accessorio sportivo, si sposerebbe bene con un look comfy e casual. Ad esempio con un paio di shorts, li sceglieresti in pelle o similpelle e una camicia o una blusa. Completeresti infine con un paio di scarpe con tacco o di sandali aggiungendo così una nota athleisure.

Con crop top e maxi gonna

In estate si ha sempre più voglia di indossare capi comodi ed essenziali, per muoversi liberamente anche in città. Quelli dal sapore un po' vacanziero, casual e glam al tempo stesso. Per questo motivo potresti sfoggiare una maxi gonna abbinandola a un crop top in tinta. Naturalmente non dovresti farti mancare gli accessori, altrimenti rischieresti di rendere il tuo outfit troppo semplice. Ovviamente non dimenticare la visiera!

Ed ora ecco a te la nostra selezione di consigli di shopping! Qual è il tuo modello preferito?

