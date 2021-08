È un vero key-piace del guardaroba estivo e non ti abbandonerà mai. Anzi, quest'anno sarà la protagonista dei tuoi look easy-chic. Rompi le regole, crea mix and match audaci e...indossala anche in città!

Comoda e molto chic…Di che cosa stiamo parlando? Della gonna pareo, ovvio, che per l’estate 2021 sarà un vero must del tuo guardaroba. E non solo. È infatti un vero key-piace che ti ruberà il cuore per quanto è versatile, anche perché la regola numero uno per essere di tendenza è proprio quella di non averne. Anzi, potresti mixare quei pochi capi fra loro per ottenere subito un look effetto “wow”.

Occuperebbe così un posto d’onore nella tua valigia per le vacanze. Attenzione, però, se pensi che sia destinata solo al mare dovrai ricrederti! La sfoggeresti non solo come semplice copricostume, ma finanche in città con un paio di scarpe col tacco ad esempio. Non ci sono limiti. Che sia monocolore o fantasia poco importa perché potrebbe aiutarti a elevare ogni tuo look, da mattina a sera.

Anzi, proprio quest’anno ci sono così tanti modelli di gonna pareo che sarebbe impossibile indossarla solo in spiaggia, sarà perfetta per un aperitivo in riva al mare e persino per una cena informale. L’importante è che tu sappia abbinarla nel modo giusto.

La particolarità di questa skirt? Apparentemente è molto semplice, ma sono proprio i dettagli che fanno la differenza. Specialmente se ha un nodo o è a portafoglio, per non parlare poi delle fantasie: animalier, paisley, floreali. Insomma, ce n'è per tutti i gusti.

La gonna pareo è ad alto tasso di glamour e non potresti proprio farne a meno. Ecco come indossarla con stile!

Gonna pareo per la città

La gonna pareo potrebbe essere la tua preziosa alleata quando desideri un look comfy-chic. E per di più la indosseresti anche in città! Come? Intanto dovresti scegliere i modelli più lunghi o che arrivano poco sopra le ginocchia. Potresti abbinarla a una t-shirt per un look fresco ed easy, così come a una blusa per un tocco più romantico. Per le scarpe? Un paio di espadrillas ai piedi, e il gioco è fatto!

Gonna pareo per un aperitivo

Che tu abbia in programma un aperitivo in riva al mare o uno in città...poco importa! La gonna pareo finisce dritta dritta fra quei key-piace per avere subito un look molto glam, a portata di mano. Anzi, di gambe! Sì, perché potresti indossare i classici modelli lunghi a fantasia (magari con un paio di ciabatte in pelle), ma finanche quelli più corti...Specialmente se hai preso un po' di tintarella. Per essere chic dovresti puntare proprio sulla fantasia della gonna, il resto verrà da sé. Via libera quindi alle stampe più belle, abbinandole agli altri capi (meglio se monocolore).

Gonna pareo per un concerto

Il ritorno agli anni Sessanta è dietro l'angolo, la gonna pareo diventerebbe subito la protagonista del tuo look da concerto. Come potresti abbinarla? È molto semplice: con un crop top in tinta, ad esempio, bilanciando la parte di sopra con una gonna più lunga a portafoglio. Via libera alle stampe fiorate, daresti subito un'iniezione di 'good vibes' al tuo outfit. Non dimenticare gli accessori, avanti a scarpe e borse con le frange!

Gonna pareo per la sera

Parola d'ordine? Versatilità! La gonna pareo, insomma, è un vero passe-partout e puoi indossarla tranquillamente anche per una cena informale. Che ne diresti di un modello con la stampa animalier? D'altronde è un classico ed è sempre molto elegante! Potresti abbinare la tua skirt preferita con una blusa dai colori pastello...e un paio di scarpe con tacco.

Gonna pareo per il mare

Potresti indossare la tua gonna pareo preferita come copricostume, su uno intero cut out ad esempio. Il più classico degli abbinamenti? Con una t-shirt e un paio di ciabattine, ovvio! Porta con te una maxi bag, magari una di paglia o rafia che è un must have indiscusso di ogni estate. Per la tua skirt, quella floreale o monocolore come il bianco con pizzo e rouches o il verde pastello. Eleva il tuo look sulla spiaggia con gli accessori!

E adesso che sai proprio tutto su come indossare la gonna pareo, mettiti comoda e sfoglia la gallery che abbiamo preparato per te!

1 di 14 - Gonna pareo a portafoglio fantasia paisley (ZARA) 2 di 14 - Gonna pareo fantasia foulard sul fucsia (BRIGITTE) 3 di 14 - Minigonna pareo con nodo a fantasia fiorata (BERSHKA) 4 di 14 - Gonna pareo a portafoglio con nodo fantasia fiorata (CALZEDONIA) 5 di 14 - Gonna pareo con nodo fantasia maculata (FAITHFULL THE BRAND) 6 di 14 - Gonna pareo con nodo fantasia logata (GUESS) 7 di 14 - Gonna pareo con nodo a fantasia (JOHANNA ORTIZ) 8 di 14 - Gonna pareo lunga con stampa (LYGIA AND NANNY) 9 di 14 - Gonna pareo a portafoglio fantasia fiorata (MANGO) 10 di 14 - Minigonna pareo a fantasia sul rosso (MISSONI MARE) 11 di 14 - Gonna pareo a portafoglio verde pastello (PIECES) 12 di 14 - Gonna pareo a portafoglio fantasia fiorata (POUR MOI) 13 di 14 - Gonna pareo a portafoglio monocolore panna (RICK OWENS) 14 di 14 - Minigonna pareo a fantasia (STRADIVARIUS)