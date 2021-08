C asual o elegante che sia, il crop top è un jolly che sfoggeresti in qualsiasi circostanza. Impossibile non averlo!

È un caposaldo del guardaroba femminile e per di più ti fa fare un tuffo negli anni Novanta. Bentornato crop top, che per l’estate 2021 è un vero must non solo nella sua versione casual – o athleisure, se lo abbini a capi sportivi ovvio –, ma anche in vesti eleganti. Per questo motivo potrai indossarlo con un paio di jeans o di shorts così come sotto un blazer e persino con una gonna per un tocco davvero chic. Anche perché è un jolly che abbineresti praticamente a tutto.

Ma qual è il diktat di stagione? In realtà, non ci sono particolari indicazioni sul modello più hot del momento proprio perché è molto versatile. Nessuna regola imposta, dunque, anzi ben vengano i mix and match inediti che ti aiuterebbero ad avere un look glam in un battito di ciglia. Scommettiamo che almeno in una delle nostre idee potresti trovare il tuo stile? Noi abbiamo selezionato per te alcuni outfit che potresti replicare, arrivano direttamente dagli street style.

Prima di tutto, però, dobbiamo assicurarci che tu sappia quali siano i modelli di tendenza. In realtà, il crop top viene declinato in mille modi diversi: con le spalline o senza maniche, nei tessuti tecnici o in cotone e finanche in quelli più eleganti come il raso o la seta. Monocolore o stampato, liscio oppure con dettagli che fanno la differenza come le rouches o il pizzo.

Scommettiamo che troverai quello che fa per te? Ecco i modelli più cool dell’estate 2021…a portata di click!

Per un look elegante

Chi lo ha detto che il crop top è un capo "solo" casual? Nulla di più sbagliato! Potrebbe essere il tuo punto di forza per un look elegante, lo indosseresti così in tutte quelle occasioni speciali. Sì, anche quelle che richiedono un dress code impeccabile. Il motivo? Semplice! Prima di tutto dovresti prediligere i colori tenui, dal rosa al sabbia o beige. E poi naturalmente conta molto anche come lo abbini. Ad esempio con una gonna longuette o una pencil skirt, un paio di scarpe con tacco alto. La micro bag e gli occhiali da sole in tinta faranno il resto.

...ma anche casual

La soluzione furba per essere comoda in estate? Innanzitutto sarebbe meglio optare per i tessuti più freschi, via libera quindi al lino che è anche molto comodo. Poi dovresti prediligere alcuni semplici capi come un paio di pantaloni a vita alta dalla linea comfy, magari bianchi che vanno un po' con tutto. Per il crop top magari un modello camicia dalla linea un po' ampia nei toni del beige. Potresti completare con un paio di sneakers, in alternativa le scarpe con tacco medio.

Con blazer e pantaloni

L'estate porta con sé la voglia di vestirti con tonalità vivaci ma finanche pastello, per un tocco più delicato. Così ad esempio potresti scegliere un completo blazer + pantaloni a vita alta giallo sorbetto e un crop top in tinta. Potresti aggiungere poi una micro bag di un colore diverso per spezzare l'outfit monocolore e un paio di scarpe con tacco come le pumps. Ed ecco che saresti pronta con il tuo look chic e minimal al tempo stesso.

Crop top + jeans

Il più classico degli abbinamenti? Crop top + jeans...e ti ritroveresti subito negli anni Novanta (certo, rivisitandoli un po'!). Ad esempio potresti indossare un modello elegante a maniche lunghe con un nodo che termina poco sotto il seno e aggiungere i jeans a vita alta, meglio se regular fit che stanno bene un po' a tutte. Per dare una marcia in più al tuo outfit, potresti aggiungere gli accessori come un paio di occhiali da sole oversize e una maxi collana. Concluderesti poi con i sandali con tacco alto per slanciarti.

Con gli shorts

Pronta per i giorni al mare? Non dovresti mai dimenticare i tuoi crop top preferiti che aggiungeresti a un paio di shorts in denim (un classico, ovvio!). Un outfit che indosseresti from day to night. Ad esempio per la mattina via libera alla borsa in paglia o rafia, mentre per la sera avanti a una mini bag a tracolla. In ogni caso, potresti indossare le tue sneakers preferite per il tuo look comfy.

In total white

Bianco, in total white! Sì, perché le tendenze parlano chiaro: per l'estate non dovresti abbandonare il non colore per eccellenza, anzi lo indosseresti benissimo in più occasioni. Ad esempio potresti aggiungere il crop top bianco a un completo blazer + pantaloni a vita alta, in lino magari, per sentirti fresca e comoda durante il giorno. Ricordati poi di indossare anche i tessuti 100% naturali e sostenibili.

Ed ora che sai come indossarlo, non ti resta che sfogliare la gallery e scegliere il modello che fa per te!

